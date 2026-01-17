Çin’in nükleer denizaltı filosu Rusya’yı geride bıraktı

Çin, filosunu hızla büyütüyor
Bunlara ek olarak Çin, Type 093B seyir füzeli denizaltılar ile dikey fırlatma sistemine sahip nükleer saldırı denizaltılarını filoya kazandırıyor. Şu an için yaklaşık 16 gövde mevcut ve bunların bir kısmı aktif, bir kısmı inşaat veya deneme aşamasında bulunuyor.
Çin’in denizden nükleer caydırıcılığı ise Type 094 ve 094A Jin sınıfı balistik füze denizaltıları üzerine kurulmuş durumda. Toplam dokuz adet Jin sınıfı denizaltı aktif olarak hizmet veriyor ve JL-2 ile yeni nesil JL-3 denizaltı balistik füzelerini taşıyabiliyor.
Buna ek olarak Çin iki yeni nesil denizaltı programını da sürdürüyor. Bir Type 095 nükleer saldırı denizaltısı erken montaj aşamasında, ilk Type 096 balistik füze denizaltısı ise inşaat aşamasında bulunuyor. Bu yeni nesil tasarımlar, gizlilik, menzil ve hayatta kalma yeteneklerini artırmayı hedefliyor. Tüm bu platformlar bir araya geldiğinde Çin’in 2026 itibarıyla aktif nükleer denizaltı filosu 32 adede ulaşıyor. İnşaat ve montaj aşamasındaki yeni nesil denizaltılar bu sayıya dahil değil.
Rusya üçüncü, ABD ise lider
Dünya lideri ise halen ABD ve 2025 sonu itibarıyla 71 nükleer denizaltıya sahip. ABD’nin filosunda hızlı saldırı, balistik füze ve seyir füzeli denizaltılar bulunuyor.
Virginia sınıfı programında USS Iowa 2025 Nisan'da hizmete girerken USS Massachusetts ve USS Idaho 2026'da aktif hale gelmesi planlanan denizaltılar arasında. Ancak ABD'nin işgücü ve tedarik zinciri sorunlarıyla Çin kadar hızlı üretim sağlayamadığı belirtiliyor.