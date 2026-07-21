Çin’in otomobil ihracatı 10 milyona koşuyor

Beklenenden 4 yıl önce
2023 yılında yapılan değerlendirmelerde Çin'in yıllık otomobil ihracatının 10 milyon adede 2030 yılında ulaşacağı öngörülüyordu. Ancak mevcut verileri bu hedefe 4 yıl önce ulaşıabileceğini gösteriyor.
Yılın başında jeopolitik gelişmeler, ticaret gerilimleri ve bazı düzenleyici adımlar nedeniyle ihracat artışının yavaşlayabileceği tahmin edilmişti. Buna rağmen ilk yarı sonuçları beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
Üreticilerde ihracat payı yükseldi
Ticaret engelleri büyümeyi yavaşlatabilir
Burada en öne çıkan ülkelerden birisi de Türkiye. ODMD verilerine göre 2026'nın ilk çeyreğinde Çin menşeli otomobil satışları 15 bin adet olarak gerçekleşti ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,8 geriledi. Aynı dönemde pazar payında da düşüş yaşandı.
Türkiye'nin uyguladığı ek gümrük vergileri süreç içerisinde birkaç kez değişti. Önce elektrikli otomobillere getirilen yüzde 40 ek vergi, daha sonra içten yanmalı ve hibrit binek otomobilleri de kapsayacak şekilde genişletildi Ardından, Türkiye'de yatırım yapacak üreticilere ek vergi muafiyeti sağlayan yeni düzenleme yürürlüğe girdi.
BYD, bu süreçte 1 milyar dolarlık yatırımla yıllık 150 bin araç kapasiteli fabrika ve Ar-Ge merkezi kuracağını açıklamış, tesisin 2026 sonunda üretime başlaması planlanmıştı. Ancak BYD’nin bu yatırımı askıya almasıyla şirkete sunulan teşvikler yıl başında kesilmişti. Çinli araçlara yönelik önlemler diğer ülkelerde de alınıyor. Örneğin AB, standart %10 ek gümrük vergiye ek olarak markaya özel cezai vergiler de getirmiş durumda. Bu ek vergi yükü yüzde 17 ile yüzde 35,3 arasında uygulanıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: