    Çin'in otomobil sektörü rekor kırmaya devam ediyor: 7 milyon ihracat bekleniyor

    Çin otomotiv sektörü, 2025’te rekor kırmaya hazırlanıyor. Ülkede toplam araç satışlarının 34 milyon adedi aşması, ihracatın ise 6,8 milyona ulaşması bekleniyor.

    Çin'in otomobil sektörü rekor kırmaya devam ediyor Tam Boyutta Gör
    Çin otomotiv sektörü, hem iç satışların hem de ihracatın aynı anda yükselmesi sayesinde 2025’te rekor kırmaya hazırlanıyor. Çin Otomobil Üreticileri Birliği'ne (CAAM) göre yıl boyunca toplam araç satışlarının 34 milyon adedi aşması bekleniyor; bunun yaklaşık 16 milyonunu yeni enerji araçlar (NEV) oluşturacak.

    İhracat rekor kırmaya devam edecek

    Çin'in otomobil ihracatının ise 6,8 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu tahmin, son yıllara kıyasla kayda değer bir artışa işaret ediyor. 2024’te ihracat 5,86 milyon adede ulaşmıştı; 2023’te 4,91 milyon, 2022’de ise 3,11 milyon adet olarak gerçekleşmişti. 2025’in ilk 10 ayında ise ihracat 5,62 milyon araca çıkarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,7 büyüme gösterdi.

    İhracattaki yükseliş, hem geleneksel hem de yeni enerji araçlarına yönelik küresel talebin artmasına ve Çinli üreticilerin dış pazarlardaki satış ve servis ağlarını genişletmesine bağlanıyor. 2025’in ilk 10 ayında araç ihracatının parasal değeri 798.39 milyar yuan’a (yaklaşık 112.8 milyar dolar) ulaştı ve bu da yıllık bazda yüzde 14.3 artış anlamına geliyor.

    İç pazar da büyümeye devam ediyor. 2025’in ilk on ayında toplam araç üretimi 27.7 milyon adede yaklaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13.2 artış gösterdi.

    İhracatın toplam üretim içindeki payı büyürken, Çinli otomobil üreticileri küresel pazarlardaki etkilerini hızla artırıyor. Eğer CAAM’ın yıl sonu öngörüleri gerçekleşirse, Çin 2025’te yurt dışına yaklaşık 7 milyon araç göndermiş olacak. Bu rakam, ülkenin 2024’te ilk kez ulaştığı dünyanın en büyük araç ihracatçısı unvanını güçlü biçimde pekiştirecek.

    Damar içinde yüzen robot geliştirildi

    K
    Kupon için geldik 23 saat önce

    Kupon kaldı mı?

    Profil resmi
    sahfspeed 1 gün önce

    kupon

    Profil resmi
    MSC Elektronik 1 gün önce

    yorum

    C
    cerdem40 1 gün önce

    selam

    Profil resmi
    barankaya92 1 gün önce

    Bir sürü bu şekilde teknoloji görüyoruz fakat bunların hayat geçmesi çok uzun süre alıyor.

    Profil resmi
    Evren7 1 gün önce

    kupon kaldı mı acaba? :)

    M
    Mehmet DURMUŞİ 1 gün önce

    .

    Profil resmi
    Devridünya 1 gün önce

    Kupon varsa talibim.

