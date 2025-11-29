Çin'in otomobil sektörü rekor kırmaya devam ediyor: 7 milyon ihracat bekleniyor

İhracat rekor kırmaya devam edecek
Çin'in otomobil ihracatının ise 6,8 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu tahmin, son yıllara kıyasla kayda değer bir artışa işaret ediyor. 2024’te ihracat 5,86 milyon adede ulaşmıştı; 2023’te 4,91 milyon, 2022’de ise 3,11 milyon adet olarak gerçekleşmişti. 2025’in ilk 10 ayında ise ihracat 5,62 milyon araca çıkarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,7 büyüme gösterdi.
İhracattaki yükseliş, hem geleneksel hem de yeni enerji araçlarına yönelik küresel talebin artmasına ve Çinli üreticilerin dış pazarlardaki satış ve servis ağlarını genişletmesine bağlanıyor. 2025’in ilk 10 ayında araç ihracatının parasal değeri 798.39 milyar yuan’a (yaklaşık 112.8 milyar dolar) ulaştı ve bu da yıllık bazda yüzde 14.3 artış anlamına geliyor.
İç pazar da büyümeye devam ediyor. 2025’in ilk on ayında toplam araç üretimi 27.7 milyon adede yaklaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13.2 artış gösterdi.
İhracatın toplam üretim içindeki payı büyürken, Çinli otomobil üreticileri küresel pazarlardaki etkilerini hızla artırıyor. Eğer CAAM'ın yıl sonu öngörüleri gerçekleşirse, Çin 2025'te yurt dışına yaklaşık 7 milyon araç göndermiş olacak. Bu rakam, ülkenin 2024'te ilk kez ulaştığı dünyanın en büyük araç ihracatçısı unvanını güçlü biçimde pekiştirecek.
