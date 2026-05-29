Çin'in otomobillerdeki yasak listesine bir özellik daha giriyor

Çin, gizli kapı kolları ve dev dokunmatik ekranlı kokpitlerin ardından bu kez "zero-gravity" yani neredeyse tamamen yatar pozisyona getirilebilen koltukları hedefe koydu. Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, bu hafta yaptığı açıklamada aşırı geriye yatan koltukların ciddi güvenlik riskleri oluşturduğunu belirtti.
"Ciddi güvenlik riski oluşturuyor"
Son yıllarda özellikle Çinli elektrikli araç üreticileri otomobil iç mekanlarını adeta “hareket eden oturma odalarına” çevirmek için yarışıyordu. Masaj yapan koltuklar, dev ekranlar, ambiyans aydınlatmaları ve uyumaya uygun geniş yaşam alanları birçok yeni modelin satış kozu haline geldi.
Ancak Çinli düzenleyiciler artık otomobillerin ulaşım aracından çok mobil dinlenme kapsüllerine dönüşmesinden rahatsız olmuş gibi görünüyor. Kamuoyunun görüşüne açılan yeni düzenleme taslağı, ülkedeki daha geniş kapsamlı otomotiv güvenliği hamlesinin bir parçası.
Gizli kapı kolları yasaklanmıştı
Bu yılın başlarında Çin, gövde içine gizlenen kapı kollarını da yasaklamıştı. Kararın arkasında ise bazı kazalarda elektronik kapı sistemlerinin çalışmaması nedeniyle yolcuların araç içinde mahsur kaldığı iddiaları vardı. Özellikle yanan bir elektrikli araçta yolcuların dışarı çıkamadığı ölümcül olay büyük yankı uyandırmıştı.
"Tüm kontroller ekrandan yapılamaz"
Devasa multimedya ekranları bile artık Çin’in radarından kaçamıyor. Daha önce önerilen kurallarda dörtlüler, sinyaller, vites seçimi ve acil çağrı gibi kritik işlevler için fiziksel tuş zorunluluğu gündeme gelmişti. Bu da Tesla tarzı aşırı minimalist iç mekan anlayışına açık bir mesaj olarak yorumlanmıştı.
İşin ilginç tarafı ise şu: Çin yıllarca en kısa hızlanma süreleri, oturma odası rahatlığında iç mekanlar, gizli donanımlar ve ekran odaklı tasarımlar gibi futuristik elektrikli araç trendlerini dünyaya yaymaya çalışan ülkeydi.
Şimdi ise aynı Çin, otomotiv sektörünün en sert güvenlik hakemine dönüşmüş durumda. Üstelik dünyanın en büyük elektrikli otomobil pazarı olduğu düşünüldüğünde, Çin'in aldığı bu kararların yalnızca kendi sınırları içinde kalmayacağı da oldukça açık görünüyor.Kaynakça https://www.reuters.com/business/energy/china-releases-draft-safety-requirements-ev-battery-recycling-2026-05-26/ https://www.carscoops.com/2026/05/chinas-gadget-police-found-something-else-to-ban/
Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?
titanfall gerçek oluyor desenize
Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.