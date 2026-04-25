Çin’in Range Rover rakibi: L4 otonom sürüşe hazır XPeng GX satışa çıktı

Modelin tamamen elektrikli versiyonunda 750 kilometreye kadar menzil sunulurken EREV seçeneğinde 1.585 kilometreye kadar toplam sürüş menzili elde edilebiliyor.
Tasarımda Range Rover etkisi, iç mekanda yeni bir seviye
XPeng GX’in dış tasarımı, özellikle oranları ve siluetiyle Range Rover çizgilerini andırıyor. Özellikle Range Rover L460’ü anımsatıyor. Ancak araç fuarda yakından incelendiğinde asıl dikkat çeken unsurun iç mekan olduğu görülüyor. 5.265 mm uzunluk ve 3.115 mm aks mesafesi ile GX, Range Rover’dan dahi daha uzun bir gövdeye sahip.
XPeng ayrıca tüm kapılarda standart olarak elektrikli yumuşak kapanma sistemi sunuyor. Bagaj hacmi, tüm koltuklar açıkken dahi altı adet 24 inç valizi alabilecek kapasiteye ulaşabiliyor. Bunun yanında üç kademeli elektrikli koltuk katlama sistemi, 180 derece yatırılabilen ön yolcu koltuğu, araç içi mini buzdolabı, tavan ambiyans aydınlatması ve yapay zeka destekli karartılabilir camlar gibi donanımlar da sunuluyor. Bu sistem ikinci ve üçüncü sıra camları bağımsız şekilde karartabiliyor.
Dış tasarımda ise “Kunlun Cloud Realm” adı verilen özel iki tonlu boya seçeneği dikkat çekiyor. Bu kaplama, 15 kat boya uygulaması ve 230 mikron kalınlık ile lüks segmentte el işçiliği hissi yaratmayı hedefliyor.
Çift motor seçeneği
XPeng GX, her iki versiyonunda da dört tekerlekten çekiş sistemiyle geliyor. Tamamen elektrikli BEV versiyonu, 800 volt silikon karbür mimarisi üzerine inşa edilmiş ve 5C hızlı şarj desteği sunuyor. Bu versiyonda 750 kilometrelik menzil hedefleniyor. %10’dan %80 doluluğa yalnızca 11 dakikada ulaşılabildiği belirtiliyor.
EREV versiyonu ise 430 kilometrelik tamamen elektrikli sürüş kapasitesine sahipken toplamda 1.585 kilometreye ulaşan birleşik menzil sunuyor. Bu yapı, uzun yol kullanımında şarj kaygısını neredeyse ortadan kaldırmayı amaçlıyor.
Otonom sürüşte L4 hedefi
Sistemin en kritik parçalarından biri ise Bosch iş birliğiyle geliştirilen direkt mekanik bağlantısız steer-by-wire direksiyon teknolojisi. Bu yapı, direksiyon ile tekerlekler arasındaki fiziksel bağlantıyı ortadan kaldırarak daha düşük gecikme ve daha hassas kontrol sağlıyor.
Güvenlik tarafında ise üç katmanlı bir yapı dikkat çekiyor. 720 derece çarpışma koruma sistemi, aktif güvenlikte 150 km/s hızda devreye girebilen otomatik frenleme (AEB) ve 130 km/s’ye kadar çalışan acil şerit koruma (AES) sistemi yer alıyor.
XPeng ayrıca havacılık standartlarına yakın bir yaklaşım benimsediğini belirterek altı katmanlı yedekleme sistemi kullanıyor. Bu sistem direksiyon, frenleme, güç kaynağı, tahrik, iletişim ve kilitleme mekanizmalarını kapsıyor.
399.800 yuan (~58.000 dolar) başlangıç fiyatıyla XPeng GX, markanın bugüne kadarki en pahalı modeli konumunda. Aynı zamanda 2022’de zorlu bir lansman süreci geçiren G9’dan sonra premium segmentte ikinci büyük hamle olarak değerlendiriliyor. XPeng, GX için ülke genelindeki bayilere araç sevkiyatına başlamış durumda. 1.000 yuan (yaklaşık 145 dolar) depozito ile ön sipariş verilebilen modelde, ilk alıcılara aksesuar paketleri, şarj kredileri ve iç donanım seçenekleri sunuluyor.
GX’in yalnızca Çin pazarıyla sınırlı kalmayacağı, küresel pazarlara da farklı konfigürasyonlarla sunulacağı açıklandı. Ancak henüz bir takvim açıklanmış değil.
Kaynakça https://electrek.co/2026/04/24/xpeng-gx-flagship-suv-beijing-auto-show-750km-range-58000/ https://autobuzz.my/2026/04/24/xpeng-gx-flagship-suv-previewed-with-up-to-1585-km-range-possibly-coming-to-malaysia/