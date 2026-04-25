Çin’in Range Rover rakibi: L4 otonom sürüşe hazır XPeng GX satışa çıktı

Tam Boyutta Gör Çinli üretici XPeng, yeni amiral gemisi SUV modeli GX’i Pekin Otomobil Fuarı’nda resmen sergiledi ve aynı gün satışa sundu. İlk olarak iki ay önce duyurulan SUV, markanın premium segmente en iddialı çıkışı olarak konumlandırılıyor. Yaklaşık 58.000 dolar başlangıç fiyatına sahip olan GX, hem elektrikli hem de EREV versiyonlarıyla dikkat çekiyor.

Modelin tamamen elektrikli versiyonunda 750 kilometreye kadar menzil sunulurken EREV seçeneğinde 1.585 kilometreye kadar toplam sürüş menzili elde edilebiliyor.

Tasarımda Range Rover etkisi, iç mekanda yeni bir seviye

XPeng GX’in dış tasarımı, özellikle oranları ve siluetiyle Range Rover çizgilerini andırıyor. Özellikle Range Rover L460’ü anımsatıyor. Ancak araç fuarda yakından incelendiğinde asıl dikkat çeken unsurun iç mekan olduğu görülüyor. 5.265 mm uzunluk ve 3.115 mm aks mesafesi ile GX, Range Rover’dan dahi daha uzun bir gövdeye sahip.

Tam Boyutta Gör 22 inç jantlarla donatılan model, aerodinamik açıdan da sınıfında iddialı bir noktada konumlanıyor. 0,255 sürtünme katsayısı, birçok içten yanmalı ve elektrikli rakibin önüne geçiyor.

Tam Boyutta Gör İç mekanda ise tamamen aile kullanımına odaklanan bir mimari tercih edilmiş. 2+2+2 oturma düzenine sahip altı koltuklu yapı, özellikle ikinci sırada bağımsız koltuklarla üst düzey konfor sunuyor. Üçüncü sıra koltuklara kadar uzanan geniş yaşam alanı, segmentte nadir görülen bir özellik olarak öne çıkıyor.

Tam Boyutta Gör Gösterge panelinin merkezinde 17,3 inç 3K çözünürlüklü geniş ekran yer alırken, önünde ince yatay yapıda dijital gösterge paneli bulunuyor. Bunlara ek olarak kabinde kablosuz şarj ünitesi, merkezi konsol altı depolama alanları, USB girişleri, ambiyans aydınlatma sistemi, XOpera ses sistemi ve tavana entegre büyük ekran gibi donanımlar da bulunuyor.

XPeng ayrıca tüm kapılarda standart olarak elektrikli yumuşak kapanma sistemi sunuyor. Bagaj hacmi, tüm koltuklar açıkken dahi altı adet 24 inç valizi alabilecek kapasiteye ulaşabiliyor. Bunun yanında üç kademeli elektrikli koltuk katlama sistemi, 180 derece yatırılabilen ön yolcu koltuğu, araç içi mini buzdolabı, tavan ambiyans aydınlatması ve yapay zeka destekli karartılabilir camlar gibi donanımlar da sunuluyor. Bu sistem ikinci ve üçüncü sıra camları bağımsız şekilde karartabiliyor.

Dış tasarımda ise “Kunlun Cloud Realm” adı verilen özel iki tonlu boya seçeneği dikkat çekiyor. Bu kaplama, 15 kat boya uygulaması ve 230 mikron kalınlık ile lüks segmentte el işçiliği hissi yaratmayı hedefliyor.

Çift motor seçeneği

XPeng GX, her iki versiyonunda da dört tekerlekten çekiş sistemiyle geliyor. Tamamen elektrikli BEV versiyonu, 800 volt silikon karbür mimarisi üzerine inşa edilmiş ve 5C hızlı şarj desteği sunuyor. Bu versiyonda 750 kilometrelik menzil hedefleniyor. %10’dan %80 doluluğa yalnızca 11 dakikada ulaşılabildiği belirtiliyor.

EREV versiyonu ise 430 kilometrelik tamamen elektrikli sürüş kapasitesine sahipken toplamda 1.585 kilometreye ulaşan birleşik menzil sunuyor. Bu yapı, uzun yol kullanımında şarj kaygısını neredeyse ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Otonom sürüşte L4 hedefi

Tam Boyutta Gör GX, XPeng’in SEPA 3.0 platformu üzerine inşa edilen ilk robotaksi uyumlu tüketici modeli olarak tanımlanıyor. Araçta dört adet XPeng üretimi Turing yapay zeka çipi bulunuyor ve toplamda 3.000 TOPS işlem gücü sağlanıyor. Bu donanım, markanın ikinci nesil VLA otonom sürüş sistemini destekliyor. Sistem, gelişmiş sensör, kamera ve radar altyapısıyla birlikte Seviye 4 otonom sürüş desteğine kadar ölçeklenebilecek bir mimari olarak tanımlanıyor.

Sistemin en kritik parçalarından biri ise Bosch iş birliğiyle geliştirilen direkt mekanik bağlantısız steer-by-wire direksiyon teknolojisi. Bu yapı, direksiyon ile tekerlekler arasındaki fiziksel bağlantıyı ortadan kaldırarak daha düşük gecikme ve daha hassas kontrol sağlıyor.

Güvenlik tarafında ise üç katmanlı bir yapı dikkat çekiyor. 720 derece çarpışma koruma sistemi, aktif güvenlikte 150 km/s hızda devreye girebilen otomatik frenleme (AEB) ve 130 km/s’ye kadar çalışan acil şerit koruma (AES) sistemi yer alıyor.

XPeng ayrıca havacılık standartlarına yakın bir yaklaşım benimsediğini belirterek altı katmanlı yedekleme sistemi kullanıyor. Bu sistem direksiyon, frenleme, güç kaynağı, tahrik, iletişim ve kilitleme mekanizmalarını kapsıyor.

399.800 yuan (~58.000 dolar) başlangıç fiyatıyla XPeng GX, markanın bugüne kadarki en pahalı modeli konumunda. Aynı zamanda 2022’de zorlu bir lansman süreci geçiren G9’dan sonra premium segmentte ikinci büyük hamle olarak değerlendiriliyor. XPeng, GX için ülke genelindeki bayilere araç sevkiyatına başlamış durumda. 1.000 yuan (yaklaşık 145 dolar) depozito ile ön sipariş verilebilen modelde, ilk alıcılara aksesuar paketleri, şarj kredileri ve iç donanım seçenekleri sunuluyor.

GX’in yalnızca Çin pazarıyla sınırlı kalmayacağı, küresel pazarlara da farklı konfigürasyonlarla sunulacağı açıklandı. Ancak henüz bir takvim açıklanmış değil.

