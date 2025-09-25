Çin’in sodyum-iyon bataryaları Koreli rakipleri zor durumda bırakıyor

Çin, sodyum iyon bataryalara geçiyor
Sodyum-iyon bataryalar, NCM ve lityum demir fosfat (LFP) bataryalarına göre maliyet avantajı sunarken, yangın riski açısından da daha güvenli bir seçenek olarak öne çıkıyor. Ayrıca düşük sıcaklıklarda bile yüksek enerji yoğunluklarını koruyabilmeleri bu teknolojiyi özellikle soğuk iklimlerde de avantajlı hale getiriyor.
Aktarılanlara göre Koreli şirketlerin sodyum iyon bataryalar üzerindeki çalışmaları halen erken aşamalarda bulunuyor ve esasında 2030 civarını hedefliyorlar. Bu da Çinli rakiplerine en azından birkaç yıllık bir avantaj ve rakipsiz pazar sunmak demek.
Alarm zilleri çalıyor
Pazar verileri de Koreli batarya üreticileri için riskin boyutunu ortaya koyuyor. Bu yılın ilk yarısında üç firmanın küresel pazar payı yüzde 16,4’e gerileyerek geçen yılın aynı dönemine göre 5,4 puan düştü. 2021’de bu firmalar global pazarda yüzde 30’dan fazla paya sahipti. Buna karşılık, Çinli firmaların pazar payı aynı dönemde yüzde 77,8 seviyesinde seyrediyor.
Otomotiv sektörü yetkilileri, Koreli üreticilerin stratejilerini yeniden gözden geçirmesi gerektiğini belirtiyor. Hyundai gibi birçok otomobil üreticisi, kalite açısından takdir edilen NCM pillerin yanı sıra, fiyat avantajı nedeniyle Çin NCM pillerine de yönelmeye başladı.