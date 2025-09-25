Giriş
    Çin’in sodyum-iyon bataryaları Koreli rakipleri zor durumda bırakıyor

    Çin’in sodyum-iyon bataryaları, düşük maliyet ve güvenlik avantajıyla Koreli batarya devlerini zorluyor. LG Energy Solution, Samsung SDI ve SK On giderek pazar paylarını kaybediyor.

    Çin’in sodyum-iyon bataryaları Korelileri zor durumda bırakıyor Tam Boyutta Gör
    Çin merkezli batarya üreticisi CATL, elektrikli araçlar için geliştirdiği ikinci nesil Naxtra sodyum-iyon bataryalarını Aralık 2025’te seri üretime başlatmayı planladığını açıkladı. Bu gelişme, halen daha pahalı ve fiyat rekabeti sınırlı olan nikel-kobalt-manganez (NCM) bataryalarına odaklanan Koreli batarya üreticileri LG Energy Solution, Samsung SDI ve SK On için ciddi bir tehdit oluşturuyor.

    Çin, sodyum iyon bataryalara geçiyor

    Sodyum-iyon bataryalar, NCM ve lityum demir fosfat (LFP) bataryalarına göre maliyet avantajı sunarken, yangın riski açısından da daha güvenli bir seçenek olarak öne çıkıyor. Ayrıca düşük sıcaklıklarda bile yüksek enerji yoğunluklarını koruyabilmeleri bu teknolojiyi özellikle soğuk iklimlerde de avantajlı hale getiriyor.

    Çin’in sodyum-iyon bataryaları Korelileri zor durumda bırakıyor Tam Boyutta Gör
    Uzmanlar, Çinli firmaların LFP bataryalarla küresel pazarda hızlı bir büyüme kaydettiğini, sodyum-iyon bataryaların devreye girmesiyle Koreli firmaların pazar payı kaybının hızlanabileceğini belirtiyor. SNE Research verilerine göre, LFP bataryaların küresel elektrikli araç pazarındaki payı 2019’da yüzde 10,4 iken, 2021’de 34,4’e ve 2024 sonunda ise yüzde 52’ye yükseldi.

    Aktarılanlara göre Koreli şirketlerin sodyum iyon bataryalar üzerindeki çalışmaları halen erken aşamalarda bulunuyor ve esasında 2030 civarını hedefliyorlar. Bu da Çinli rakiplerine en azından birkaç yıllık bir avantaj ve rakipsiz pazar sunmak demek.

    Alarm zilleri çalıyor

    Pazar verileri de Koreli batarya üreticileri için riskin boyutunu ortaya koyuyor. Bu yılın ilk yarısında üç firmanın küresel pazar payı yüzde 16,4’e gerileyerek geçen yılın aynı dönemine göre 5,4 puan düştü. 2021’de bu firmalar global pazarda yüzde 30’dan fazla paya sahipti. Buna karşılık, Çinli firmaların pazar payı aynı dönemde yüzde 77,8 seviyesinde seyrediyor.

    Otomotiv sektörü yetkilileri, Koreli üreticilerin stratejilerini yeniden gözden geçirmesi gerektiğini belirtiyor. Hyundai gibi birçok otomobil üreticisi, kalite açısından takdir edilen NCM pillerin yanı sıra, fiyat avantajı nedeniyle Çin NCM pillerine de yönelmeye başladı.

    Çinli otomobilden hız rekoru: 496 km/s

