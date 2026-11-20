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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Çin'in tamamen yapay zekayla üretilen ilk filmi gişede büyük bir başarısızlığa uğradı. Yüksek bütçeli bilim kurgu filmi Sanxingdui: Future Past, üç haftada yalnızca bir milyon sekiz yüz bin yuan gelir elde edebildi. Hiçbir gerçek oyuncunun yer almadığı yapım, parçalı sahneleri ve tutarsız hikayesi nedeniyle izleyicilerden beklenen ilgiyi göremedi. Uzmanlar, yapay zeka içeriklerinin sinema salonlarında henüz karşılık bulmadığını belirtiyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Yapay zeka ile içerik üretimi hızla yaygınlaşırken, bu teknolojinin sinema sektöründeki ilk büyük denemelerinden biri beklentileri karşılayamadı. Çin'in tamamen yapay zeka kullanılarak hazırlandığı ilk uzun metrajlı filmi Sanxingdui: Future Past, vizyondaki üç haftanın ardından gişede yalnızca 1,8 milyon yuan (yaklaşık 270 bin dolar) gelir elde etti. Filmin yapım maliyeti ise on milyonlarca yuan seviyesinde.

Yapay zeka, sinemada karşılık bulmadı

100 dakikalık bilim kurgu filmi, gelecekte yaşanan bir yapay zeka kıyametini konu alıyor. Bona Film Group tarafından hazırlanan projede oyunculara ve geleneksel film ekibine yer verilmedi. Yönetmen ve senarist Yue Ming, Shengshu Technology'nin Vidu yapay zeka platformuyla çalıştı. Ekip, önce çok sayıda yapay zeka üretimi görüntü oluşturdu, ardından bu klipleri bir araya getirerek filmin son halini hazırladı.

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Ancak ortaya çıkan yapımın parçalı anlatımı ve tutarsız hikâyesi izleyicilerden beklenen ilgiyi görmedi. Kaçıranlar için günümüzde yapay içerikleri, kısa videolarda yüksek izlenme oranlarına ulaşıyor. Ancak bu içeriklerin telefon ekranlarında kısa süreli eğlence olarak tüketilmesi, izleyicilerin aynı tür yapımlara sinema bileti alarak para harcamaya istekli olduğu anlamına gelmiyor.

Çin sinema sektörü de düşüş yaşıyor

Sanxingdui: Future Past'ın vizyona girdiği dönem, Çin'in yerli sinema sektörü açısından da zorlu geçiyor. Beacon Pro verilerine göre ülkedeki gişe gelirleri, 2026'nın ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30 geriledi ve 31,6 milyar yuana düştü. Çin Komünist Partisi'nin resmi yayın organı People's Daily de filmin düşük gişe performansını, yapay zeka destekli yaratıcı çalışmaların karşılaşabileceği zorlukların bir göstergesi olarak değerlendirdi.

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Çin'in tamamen yapay zeka ile hazırlanan ilk filmi gişede çakıldı

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