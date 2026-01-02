Çin'in yeni işlemcisi Zhaoxin KX-8000 resmen doğrulandı: 4 GHz, DDR5 ve PCIe 5.0

Zhaoxin KX-8000 işlemciler geliyor
Hatırlanacağı üzere KX-7000, 7 nm üretim süreci ve x86 Century Avenue mimarisiyle selefine kıyasla ciddi bir performans artışı sunmuş, ancak genel tabloda AMD Zen 3 ve Intel'in 10. nesil işlemcileri seviyesinde kalmıştı. Buna karşın Zhaoxin, KX-8000 ile birlikte bu dengeyi yukarı taşımayı hedefliyor.
Resmi açıklamaya göre KX-8000 işlemciler 4 GHz seviyesine ulaşan saat hızlarıyla gelecek. Yeni platform yalnızca DDR5 bellek desteği sunacak ve PCIe 5.0 arabirimini destekleyecek. Bu da Zhaoxin tarafında ilk kez güncel küresel PC platformlarıyla aynı I/O seviyesine geçileceği anlamına geliyor. Ayrıca seride, performansı artırılmış bir entegre grafik biriminin yer alacağı da doğrulanmış durumda.
Zhaoxin, çekirdek sayısı veya mimari detaylar konusunda henüz net teknik bilgiler paylaşmış değil. Ancak şirket yetkililerinden gelen açıklamalara göre performans tarafında AMD'nin Zen 4 mimarisini hedef alacak. Zamanlama tarafında ise KX-8000'in 2026 yılında sahneye çıkması planlanıyor. Ayrıca Zhaoxin'in özellikle Çin iç pazarını hedefleyen hazır sistemlerde bu işlemcilere öncelik vermesi bekleniyor.