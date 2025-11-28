Giriş
    Çin'in yeni işlemcisi Hygon C86-4G test edildi: i7-14700 ile yarışıyor

    Çin'in yeni nesil Hygon C86-4G işlemcisine ait ilk performans verileri paylaşıldı. Yeni işlemci, çok çekirdekli testlerde Intel Core i7-14700’e yaklaşıyor. İşte detaylar...

    Çin'in yeni işlemcisi test edildi: Core i7-14700 seviyesinde Tam Boyutta Gör
    ABD yaptırımlarının ardından yerel çip üretimini arttırmak için harekete geçen Çin, bunun ilk meyvelerini almaya başladı. Geçtiğimiz saatlerde Çin'in yerli işlemcisi Hygon C86-4G'ye ​​​​​​ait ilk test sonuçları paylaşıldı. Thunderobot tarafından sergilenen yeni masaüstü platformu, Zen mimarisini temel alan 16 çekirdekli işlemcisiyle Intel Core i7-13700 ve i7-14700 modellerine rakip konumunda.

    Çok çekirdekte Core i7-14700'ü yakaladı

    CPU-Z görüntülerinde işlemcinin 16 çekirdek / 32 izlek yapılandırmasına sahip olduğu, 2,8 GHz temel saat hızıyla çalıştığı ve 32 MB L3 önbellek sunduğu doğrulanıyor. Testler, tek çekirdek tarafında halen Core i7-12700'ün gerisinde kalındığını gösterirken, çok çekirdekli testlerde daha rekabetçi bir tablo mevcut..

    Özellikle tamsayı ve kayan nokta performansında Core i7-13700'ün önüne geçen işlemci, tamsayı testinde Core i7-14700'e yakın sonuçlara ulaşıyor. Sistemin donanım yapısı da dikkat çekici. DDR5 desteği, PCIe 5.0 genişleme hattı ve kapalı devre sıvı soğutma çözümü, platformun yalnızca yerli üretim hedefiyle sınırlanmadığını, doğrudan oyun ve yüksek iş yükü segmentini hedeflediğini gösteriyor.

    Çin'in yeni işlemcisi test edildi: Core i7-14700 seviyesinde Tam Boyutta Gör
    Her ne kadar Çin medyası C86-4G’yi tamamen yerli bir CPU olarak lanse etse de, Batı basınında Zen temelli bir tasarımın yeniden işlendiğine dair yorumlar mevcut. Hygon'un AMD ile uzun süredir devam eden IP lisans ortaklığı, işlemcinin mimari temelinin bu iş birliklerinden geldiğini doğruluyor olabilir. 

    C86-4G'nin fiyatı ve küresel pazarlara açılıp açılmayacağı henüz bilinmiyor. Ancak işlemcinin yalnızca Çin pazarına yönelik üretileceği ve Thunderobot’un Black Warrior Hunter Pro modeliyle sınırlı dağıtıma gideceği tahmin ediliyor. 

