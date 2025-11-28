Çin'in yeni işlemcisi Hygon C86-4G test edildi: i7-14700 ile yarışıyor

Çok çekirdekte Core i7-14700'ü yakaladı
CPU-Z görüntülerinde işlemcinin 16 çekirdek / 32 izlek yapılandırmasına sahip olduğu, 2,8 GHz temel saat hızıyla çalıştığı ve 32 MB L3 önbellek sunduğu doğrulanıyor. Testler, tek çekirdek tarafında halen Core i7-12700'ün gerisinde kalındığını gösterirken, çok çekirdekli testlerde daha rekabetçi bir tablo mevcut..
Özellikle tamsayı ve kayan nokta performansında Core i7-13700'ün önüne geçen işlemci, tamsayı testinde Core i7-14700'e yakın sonuçlara ulaşıyor. Sistemin donanım yapısı da dikkat çekici. DDR5 desteği, PCIe 5.0 genişleme hattı ve kapalı devre sıvı soğutma çözümü, platformun yalnızca yerli üretim hedefiyle sınırlanmadığını, doğrudan oyun ve yüksek iş yükü segmentini hedeflediğini gösteriyor.
C86-4G'nin fiyatı ve küresel pazarlara açılıp açılmayacağı henüz bilinmiyor. Ancak işlemcinin yalnızca Çin pazarına yönelik üretileceği ve Thunderobot’un Black Warrior Hunter Pro modeliyle sınırlı dağıtıma gideceği tahmin ediliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
