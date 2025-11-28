Çin'in yeni işlemcisi Hygon C86-4G test edildi: i7-14700 ile yarışıyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör ABD yaptırımlarının ardından yerel çip üretimini arttırmak için harekete geçen Çin, bunun ilk meyvelerini almaya başladı. Geçtiğimiz saatlerde Çin'in yerli işlemcisi Hygon C86-4G'ye ​​​​​​ait ilk test sonuçları paylaşıldı. Thunderobot tarafından sergilenen yeni masaüstü platformu, Zen mimarisini temel alan 16 çekirdekli işlemcisiyle Intel Core i7-13700 ve i7-14700 modellerine rakip konumunda.

Çok çekirdekte Core i7-14700'ü yakaladı

CPU-Z görüntülerinde işlemcinin 16 çekirdek / 32 izlek yapılandırmasına sahip olduğu, 2,8 GHz temel saat hızıyla çalıştığı ve 32 MB L3 önbellek sunduğu doğrulanıyor. Testler, tek çekirdek tarafında halen Core i7-12700'ün gerisinde kalındığını gösterirken, çok çekirdekli testlerde daha rekabetçi bir tablo mevcut..

Özellikle tamsayı ve kayan nokta performansında Core i7-13700'ün önüne geçen işlemci, tamsayı testinde Core i7-14700'e yakın sonuçlara ulaşıyor. Sistemin donanım yapısı da dikkat çekici. DDR5 desteği, PCIe 5.0 genişleme hattı ve kapalı devre sıvı soğutma çözümü, platformun yalnızca yerli üretim hedefiyle sınırlanmadığını, doğrudan oyun ve yüksek iş yükü segmentini hedeflediğini gösteriyor.

Tam Boyutta Gör Her ne kadar Çin medyası C86-4G’yi tamamen yerli bir CPU olarak lanse etse de, Batı basınında Zen temelli bir tasarımın yeniden işlendiğine dair yorumlar mevcut. Hygon'un AMD ile uzun süredir devam eden IP lisans ortaklığı, işlemcinin mimari temelinin bu iş birliklerinden geldiğini doğruluyor olabilir.

Intel, Arrow Lake Refresh'in bir özelliğini daha doğruladı 3 gün önce eklendi

C86-4G'nin fiyatı ve küresel pazarlara açılıp açılmayacağı henüz bilinmiyor. Ancak işlemcinin yalnızca Çin pazarına yönelik üretileceği ve Thunderobot’un Black Warrior Hunter Pro modeliyle sınırlı dağıtıma gideceği tahmin ediliyor.

