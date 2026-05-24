Çin, elektrikli araçlar için gerekli metalleri kömür atıklarından çıkarabilir

Tam Boyutta Gör Elektronik araçlarda kullanılan kritik metaller, küresel güç savaşının önemli bir parçası hâline gelmiş durumda. Çin, ABD, AB gibi küresel güçler, kritik metal ihtiyaçlarını güvence altına almak için stratejik adımlar atıyorlar. Tam da böyle bir dönemde Çin, bu ihtiyacı kendi imkânlarıyla karşılayabilmek için inovatif bir yol deniyor. Çin'de yayımlanan yeni bir rapor, yıllardır çöp olarak görülen kömür atıklarının bu konuda son derece kıymetli bir alternatif olabileceğini gösteriyor. Çinli araştırmacılara göre kömür üretimi ve tüketimi sırasında ortaya çıkan atıklar, gelecekte ülkenin kritik metal ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayabilir.

Çin Madencilik ve Teknoloji Üniversitesi öncülüğünde hazırlanan raporda, özellikle uçucu külün ve "gangue" olarak adlandırılan madencilik atıklarının değerli metaller açısından önemli bir kaynak olduğu belirtiliyor. Araştırmacılara göre kömür yalnızca bir enerji kaynağı değil; aynı zamanda içerisinde çok düşük oranlarda da olsa çeşitli metaller barındıran bir doğal rezerv niteliği taşıyor. Dünyanın en büyük kömür üreticisi ve tüketicisi konumundaki Çin için bu metallerin değerlendirilmemesi ciddi bir ekonomik fırsatın kaçırılması anlamına geliyor.

Kömür damarları doğada çoğu zaman kayaç katmanlarıyla iç içe bulunuyor. Madencilik sırasında kömürden ayrılan bu kaya parçaları genellikle atık olarak depolanıyor. Benzer şekilde termik santrallerde kömür yakıldıktan sonra geriye kalan uçucu kül de çoğunlukla depolama sahalarına gönderiliyor ya da çimento üretimi gibi sınırlı alanlarda kullanılıyor. Ancak yapılan analizler, bu atıkların içerisinde alüminyum bileşikleri, germanyum, galyum, lityum ve bazı nadir toprak elementlerinin kayda değer miktarlarda bulunabildiğini gösteriyor.

Çin'in Mevcut Endüstriyel Altyapısı Bu Süreci Kolaylaştırabilir

Rapora göre Çin'in en büyük avantajlarından biri, bu dönüşümü gerçekleştirebilecek sanayi altyapısına hâlihazırda sahip olması. Ülkedeki kömür yıkama tesisleri, kömürden kimyasal üretim yapan fabrikalar ve enerji santralleri, gerekli teknolojik uyarlamalarla birlikte metal geri kazanım süreçlerine entegre edilebilir. Üstelik kömür atıkları zaten büyük ölçüde sanayi bölgelerinde yoğunlaşmış durumda olduğu için, yeni bir lojistik ağ kurulmasına da gerek kalmayabilir.

Araştırmacılar, Çin'in geçmişte kömür kaynaklarından germanyum üretimi konusunda önemli deneyim kazandığını da hatırlatıyor. Bu tecrübenin, gelecekte diğer kritik metallerin geri kazanılması için de sağlam bir temel oluşturabileceği belirtiliyor. Özellikle yeni enerji teknolojilerine yönelik talep arttıkça, kömür atıklarından metal çıkarma yöntemlerinin ekonomik açıdan daha cazip hâle gelebileceği düşünülüyor.

Eğer bu geri kazanım sürecinin maliyeti elde edilen metalin değerini aşarsa, sistem ekonomik açıdan sürdürülebilir olmaz. Bu yüzden araştırmacılar, kömür atıklarının hangi bölgelerde ve hangi koşullarda verimli şekilde değerlendirilebileceğinin detaylı biçimde analiz edilmesi gerektiğini vurguluyor. Eğer gerekli teknolojiler ekonomik hâle getirilebilirse, Çin hem atık miktarını azaltabilir hem de elektrikli araçlardan yarı iletkenlere kadar pek çok stratejik sektör için ihtiyaç duyduğu metallerin bir bölümünü kendi kömür atıklarından karşılayabilir.

