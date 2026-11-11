Çin'in yeni tehdidi Avrupa'da: Geely Monjaro EM-i rekabetçi fiyatla satışa sunuldu

Yapay Zeka Özeti:
- Çinli Geely, yeni hibrit SUV modeli Monjaro EM-i'yi Avrupa pazarlarında resmi olarak satışa sundu. Avrupalı rakiplerine meydan okuyan araç, 335 beygire ulaşan hibrit motoru ve 116 kilometre elektrikli menziliyle öne çıkıyor. Toplam menzili 922 kilometreyi bulan SUV; geniş kabini, gelişmiş güvenlik sistemleri ve hızlı şarj desteğiyle dikkat çeken zengin bir donanım listesi sunuyor. Araç, 39 bin 990 avrodan başlayan fiyatı ve 8 yıllık garantisiyle pazarda oldukça iddialı bir konuma yerleşiyor.
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Çinli üretici özellikle Skoda Kodiaq ve Volkswagen Tayron gibi güçlü rakiplerle rekabet edebilmek için aracın şasisini Frankfurt'taki Geely Technology Europe merkezinde geliştirdi. Bu süreçte toplam 7.200 saatlik mühendislik çalışması gerçekleştirildi.
İki farklı çekiş ve hibrit güç seçeneği
Monjaro EM-i, 1.5 litrelik turbo beslemeli dört silindirli benzinli motor, elektrik motoru ve akıllı enerji yönetimini harmanlayan EM-i Super Hybrid sistemiyle geliyor. Model ailesi iki farklı güç ve çekiş konfigürasyonuna sahip:
Pro ve Max: Önden çekişli bu versiyonlar, 201 kW (273 beygir) sistem gücü ve 544 Nm tork üretiyor. 0'dan 100 km/s hıza ulaşma süreleri ise 7.7 saniye
Pro+ ve Ultra: Elektrikli dört tekerlekten çekiş (e-AWD) sistemine sahip bu paketler 246 kW (335 beygir) güç ve 667 Nm tork sağlıyor. Altı farklı sürüş modu sunan bu iki versiyon, 0-100 km/s hızlanmasını 5.8 saniyede tamamlıyor.
Batarya, şarj ve elektrikli menzil
Monjaro EM-i modellerinde lityum demir fosfat (LFP) kimyasına sahip iki farklı batarya seçeneği bulunuyor:
18.4 kWh Batarya (Pro ve Max): WLTP standartlarına göre 82 kilometre tamamen elektrikli menzil sunuyor. 38 kW DC hızlı şarj desteğiyle batarya %30'dan yüzde 80 doluluğa yaklaşık 20 dakikada ulaşıyor.
29.8 kWh Batarya (Pro+ ve Ultra): WLTP ölçümlerine göre 116 kilometreye kadar elektrikli menzile sahip. 78 kW'a kadar DC hızlı şarjı destekleyen bu batarya, yüzde 30'dan yüzde 80 seviyesine yaklaşık 15 dakikada doldurulabiliyor.
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Dört versiyonun tamamında standart olarak 6.6 kW AC şarj desteği mevcut. Modelin toplam menzili ise 922 km’ye kadar çıkabiliyor.
Boyutlar, iç mekan ve donanım özellikleri
4.800 mm uzunluğa ve 2.845 mm aks mesafesine sahip olan SUV, kabin içinde ferah bir yaşam alanı sağlarken 633 litrelik bagaj hacmi vadediyor. Arka koltukların katlanmasıyla bu alan 1.532 litreye kadar genişletilebiliyor.
Merkezi dokunmatik ekran ve dijital gösterge paneli olmak üzere iki büyük ekran etrafında şekillenen iç mekanda, giriş donanımından itibaren elektrikli ayarlanabilir, ısıtmalı, havalandırmalı ve hafızalı ön koltuklar standart olarak sunuluyor.
Üst donanım paketlerinde ise 25.6 inçlik head-up display, 16 hoparlörlü premium ses sistemi, masaj özellikli koltuklar ve ambiyans aydınlatması gibi konfor odaklı donanımlar bulunuyor.
Rekabetçi fiyat ve 8 yıl garanti
Geely, Monjaro EM-i modelinde hem araç geneli hem de batarya için belirli koşullar kapsamında 8 yıl veya 200.000 kilometre garanti sunuyor. Modelin başlangıç fiyatı giriş seviyesindeki Pro versiyonu için 39.990 euro. En üst donanım paketi olan Ultra modelinde ise rakam 45.990 euro seviyesine kadar çıkıyor.
Boyutları, zengin donanımı ve hibrit güç ünitesiyle dikkat çeken Geely Monjaro EM-i rekabetçi başlangıç fiyatıyla yalnızca Avrupalı modellerin değil, Toyota RAV4 ve Honda CR-V gibi güçlü rakiplerinin karşısında da oldukça avantajlı bir yerde konumlanıyor.
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