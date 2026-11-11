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    Çin'in yeni tehdidi Avrupa'da: Geely Monjaro EM-i rekabetçi fiyatla satışa sunuldu

    Geely, yeni hibrit modeli Monjaro EM-i'yi Avrupa'da satışa sundu. Skoda Kodiaq ve Volkswagen Tayron gibi modellere rakip olacak araç rekabetçi başlangıç fiyatı ve zengin donanımıyla dikkat çekiyor.

    Çin'in yeni tehdidi Avrupa'da: Geely Monjaro EM-i satışa sunuldu Tam Boyutta Gör
    Ekim ayında gerçekleştirilen Avrupa prömiyerinin ardından Çinli üretici Geely'nin şarj edilebilir hibrit SUV modeli Monjaro EM-i, Avrupa pazarında resmi olarak satışa sunuldu. GEA-Evo mimarisi üzerinde yükselen araç, dört farklı donanım paketiyle tercih edilebilecek.

    Çinli üretici özellikle Skoda Kodiaq ve Volkswagen Tayron gibi güçlü rakiplerle rekabet edebilmek için aracın şasisini Frankfurt'taki Geely Technology Europe merkezinde geliştirdi. Bu süreçte toplam 7.200 saatlik mühendislik çalışması gerçekleştirildi.

    Çin'in yeni tehdidi Avrupa'da: Geely Monjaro EM-i satışa sunuldu Tam Boyutta Gör

    İki farklı çekiş ve hibrit güç seçeneği

    Monjaro EM-i, 1.5 litrelik turbo beslemeli dört silindirli benzinli motor, elektrik motoru ve akıllı enerji yönetimini harmanlayan EM-i Super Hybrid sistemiyle geliyor. Model ailesi iki farklı güç ve çekiş konfigürasyonuna sahip:

    Pro ve Max: Önden çekişli bu versiyonlar, 201 kW (273 beygir) sistem gücü ve 544 Nm tork üretiyor. 0'dan 100 km/s hıza ulaşma süreleri ise 7.7 saniye

    Pro+ ve Ultra: Elektrikli dört tekerlekten çekiş (e-AWD) sistemine sahip bu paketler 246 kW (335 beygir) güç ve 667 Nm tork sağlıyor. Altı farklı sürüş modu sunan bu iki versiyon, 0-100 km/s hızlanmasını 5.8 saniyede tamamlıyor.

    Çin'in yeni tehdidi Avrupa'da: Geely Monjaro EM-i satışa sunuldu Tam Boyutta Gör

    Batarya, şarj ve elektrikli menzil

    Monjaro EM-i modellerinde lityum demir fosfat (LFP) kimyasına sahip iki farklı batarya seçeneği bulunuyor:

    18.4 kWh Batarya (Pro ve Max): WLTP standartlarına göre 82 kilometre tamamen elektrikli menzil sunuyor. 38 kW DC hızlı şarj desteğiyle batarya %30'dan yüzde 80 doluluğa yaklaşık 20 dakikada ulaşıyor.

    29.8 kWh Batarya (Pro+ ve Ultra): WLTP ölçümlerine göre 116 kilometreye kadar elektrikli menzile sahip. 78 kW'a kadar DC hızlı şarjı destekleyen bu batarya, yüzde 30'dan yüzde 80 seviyesine yaklaşık 15 dakikada doldurulabiliyor.
    .
    Dört versiyonun tamamında standart olarak 6.6 kW AC şarj desteği mevcut. Modelin toplam menzili ise 922 km’ye kadar çıkabiliyor.

    Çin'in yeni tehdidi Avrupa'da: Geely Monjaro EM-i satışa sunuldu Tam Boyutta Gör

    Boyutlar, iç mekan ve donanım özellikleri

    4.800 mm uzunluğa ve 2.845 mm aks mesafesine sahip olan SUV, kabin içinde ferah bir yaşam alanı sağlarken 633 litrelik bagaj hacmi vadediyor. Arka koltukların katlanmasıyla bu alan 1.532 litreye kadar genişletilebiliyor.

    Merkezi dokunmatik ekran ve dijital gösterge paneli olmak üzere iki büyük ekran etrafında şekillenen iç mekanda, giriş donanımından itibaren elektrikli ayarlanabilir, ısıtmalı, havalandırmalı ve hafızalı ön koltuklar standart olarak sunuluyor.

    Çin'in yeni tehdidi Avrupa'da: Geely Monjaro EM-i satışa sunuldu Tam Boyutta Gör
    Tüm donanım seviyelerinde LED farlar, 540 derece kamera sistemi, 7 hava yastığı, ön ve arka park sensörleri ile gelişmiş sürüş destek sistemleri standart olarak sunuluyor. Ayrıca araç, harici elektronik cihazlara veya başka araçlara 6 kW'a kadar güç aktarabilen V2L ve V2V çift yönlü şarj teknolojilerini destekliyor.

    Üst donanım paketlerinde ise 25.6 inçlik head-up display, 16 hoparlörlü premium ses sistemi, masaj özellikli koltuklar ve ambiyans aydınlatması gibi konfor odaklı donanımlar bulunuyor.

    Çin'in yeni tehdidi Avrupa'da: Geely Monjaro EM-i satışa sunuldu Tam Boyutta Gör

    Rekabetçi fiyat ve 8 yıl garanti

    Geely, Monjaro EM-i modelinde hem araç geneli hem de batarya için belirli koşullar kapsamında 8 yıl veya 200.000 kilometre garanti sunuyor. Modelin başlangıç fiyatı giriş seviyesindeki Pro versiyonu için 39.990 euro. En üst donanım paketi olan Ultra modelinde ise rakam 45.990 euro seviyesine kadar çıkıyor.

    Boyutları, zengin donanımı ve hibrit güç ünitesiyle dikkat çeken Geely Monjaro EM-i rekabetçi başlangıç fiyatıyla yalnızca Avrupalı modellerin değil, Toyota RAV4 ve Honda CR-V gibi güçlü rakiplerinin karşısında da oldukça avantajlı bir yerde konumlanıyor.

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