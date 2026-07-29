Çin'in yerli ekran kartı LX 7G100 satışa çıktı: RTX 4060 ile karşılaştırıldı

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Tam Boyutta Gör Çin merkezli Lisuan Tech, tamamen kendi geliştirdiği ilk oyuncu ekran kartı LX 7G100 modelini ülkede perakende satışa sundu. Founders Edition sürümüne kıyasla daha düşük 2.688 yuan (yaklaşık 397 dolar) seviyesinden satışa çıkan ekran kartı, RTX 4060 ile kıyaslandı. İşte ilk bağımsız test sonuçları...

RTX 4060 ile rekabette zorlanıyor

Kaçıranlar için LX 7G100, Lisuan'ın TrueGPU (Tiantu) mimarisini temel alıyor ve TSMC'nin 6 nm üretim süreciyle üretilen 7G106 grafik işlemcisini kullanıyor. Kartta 12 GB GDDR6 bellek, 192 bit bellek veri yolu, 225 W güç tüketimi ve PCIe 4.0 x16 bağlantısı yer alıyor. Ayrıca Microsoft'un WHQL sürücü sertifikasını alan ilk Çin tasarımı ekran kartı konumunda.

Bağımsız testlere gelirsek, 1080p çözünürlükte yapılan karşılaştırmalarda GeForce RTX 4060, LX 7G100 ile kıyaslandığında oyuna göre yüzde 20 ila yüzde 70 arasında daha yüksek performans sunuyor. Cyberpunk 2077'de FSR 3 ve kare oluşturma açıkken LX 7G100 yaklaşık 88 FPS, RTX 4060 ise 232 FPS değerine ulaştı. Black Myth: Wukong'da ise sonuçlar sırasıyla 56 FPS ve 115 FPS olarak ölçüldü.

Ekran Kartı Cyberpunk 2077 Black Myth: Wukong Forza Horizon 5 Shadow of the Tomb Raider Assassin’s Creed: Shadows Grand Theft Auto V Enhanced The Witcher 3: Wild Hunt Red Dead Redemption 2 Horizon Zero Dawn Marvel's Spider-Man Remastered Hogwarts Legacy Counter-Strike 2 Delta Force Radeon RX 6600 XT 220 / 185 FPS 98 / 80 FPS 262 / 215 FPS 159 / 124 FPS 136 / 119 FPS 290 / 228 FPS 76 / 68 FPS 172 / 126 FPS 139 / 86 FPS 140 / 84 FPS 209 / 150 FPS 495 / 234 FPS 189 / 127 FPS GeForce RTX 4060 232 / 164 FPS 115 / 94 FPS 228 / 189 FPS 176 / 137 FPS 135 / 111 FPS 314 / 116 FPS 107 / 93 FPS 144 / 86 FPS 144 / 86 FPS 166 / 110 FPS 208 / 142 FPS 532 / 253 FPS 209 / 129 FPS Arc B580 242 / 183 FPS 81 / 60 FPS 240 / 200 FPS 182 / 131 FPS 133 / 108 FPS 272 / 85 FPS 132 / 116 FPS 165 / 95 FPS 165 / 95 FPS 218 / 118 FPS 196 / 93 FPS 449 / 261 FPS 213 / 42 FPS LX G7100 88 / 70 FPS 56 / 41 FPS 48 / 18 FPS 71 / 46 FPS 37 / 30 FPS 150 / 109 FPS 57 / 46 FPS 79 / 30 FPS 79 / 30 FPS 87 / 43 FPS 101 / 47 FPS 130 / 64 FPS 81 / 45 FPS

Kötü haber şu ki, Lisuan Tech'in ilk nesil ekran kartlarında ışın izleme (ray tracing) desteği bulunmuyor. Bu da yeni nesil oyunlarda kartın rekabet gücünü sınırlıyor. Lisuan Tech ise, bu özelliğin ikinci nesil GPU'larla sunulacağını duyurdu. Ayrıca kartın sürücüleri ve oyun uyumluluğu önceki Çin üretimi GPU'lara göre daha gelişmiş olsa da, sürücü yazılımı ve ek araçların AMD, Nvidia ve Intel ile yarışması için biraz daha zamanı var.

Fiyat tarafında da rekabet zor görünüyor. İlk olarak yaklaşık 485 dolar seviyesinde satışa çıkan kartın fiyatı düşürülmüş olsa da, benzer fiyat aralığında daha yüksek performans sunan GeForce RTX 5060 Ti 16 GB gibi alternatiflerin bulunması, LX 7G100'ün rekabet gücünü sınırlıyor.

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Tabii ki, performansından çok Çin'in tamamen kendi mimarisi ve sürücüleriyle geliştirdiği ilk modern oyuncu ekran kartlarından biri olması nedeniyle LX 7G100'ü önemli bir teknoloji kilometre taşı niteliğinde. Lisuan Tech'in ikinci nesil ekran kartlarında ışın izleme desteği ve daha yüksek performans sunması bekleniyor.

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Çin'in yerli ekran kartı LX 7G100 satışa çıktı: İşte ilk sonuçlar

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