Çin'in yerli ekran kartı LX 7G100 satışa çıktı: RTX 4060 ile karşılaştırıldı

RTX 4060 ile rekabette zorlanıyor
Kaçıranlar için LX 7G100, Lisuan'ın TrueGPU (Tiantu) mimarisini temel alıyor ve TSMC'nin 6 nm üretim süreciyle üretilen 7G106 grafik işlemcisini kullanıyor. Kartta 12 GB GDDR6 bellek, 192 bit bellek veri yolu, 225 W güç tüketimi ve PCIe 4.0 x16 bağlantısı yer alıyor. Ayrıca Microsoft'un WHQL sürücü sertifikasını alan ilk Çin tasarımı ekran kartı konumunda.
Bağımsız testlere gelirsek, 1080p çözünürlükte yapılan karşılaştırmalarda GeForce RTX 4060, LX 7G100 ile kıyaslandığında oyuna göre yüzde 20 ila yüzde 70 arasında daha yüksek performans sunuyor. Cyberpunk 2077'de FSR 3 ve kare oluşturma açıkken LX 7G100 yaklaşık 88 FPS, RTX 4060 ise 232 FPS değerine ulaştı. Black Myth: Wukong'da ise sonuçlar sırasıyla 56 FPS ve 115 FPS olarak ölçüldü.
|
Ekran Kartı
|
Cyberpunk 2077
|
Black Myth: Wukong
|
Forza Horizon 5
|
Shadow of the Tomb Raider
|
Assassin’s Creed: Shadows
|
Grand Theft Auto V Enhanced
|
The Witcher 3: Wild Hunt
|
Red Dead Redemption 2
|
Horizon Zero Dawn
|
Marvel's Spider-Man Remastered
|
Hogwarts Legacy
|
Counter-Strike 2
|
Delta Force
|
Radeon RX 6600 XT
|
220 / 185 FPS
|
98 / 80 FPS
|
262 / 215 FPS
|
159 / 124 FPS
|
136 / 119 FPS
|
290 / 228 FPS
|
76 / 68 FPS
|
172 / 126 FPS
|
139 / 86 FPS
|
140 / 84 FPS
|
209 / 150 FPS
|
495 / 234 FPS
|
189 / 127 FPS
|
GeForce RTX 4060
|
232 / 164 FPS
|
115 / 94 FPS
|
228 / 189 FPS
|
176 / 137 FPS
|
135 / 111 FPS
|
314 / 116 FPS
|
107 / 93 FPS
|
144 / 86 FPS
|
144 / 86 FPS
|
166 / 110 FPS
|
208 / 142 FPS
|
532 / 253 FPS
|
209 / 129 FPS
|
Arc B580
|
242 / 183 FPS
|
81 / 60 FPS
|
240 / 200 FPS
|
182 / 131 FPS
|
133 / 108 FPS
|
272 / 85 FPS
|
132 / 116 FPS
|
165 / 95 FPS
|
165 / 95 FPS
|
218 / 118 FPS
|
196 / 93 FPS
|
449 / 261 FPS
|
213 / 42 FPS
|
LX G7100
|
88 / 70 FPS
|
56 / 41 FPS
|
48 / 18 FPS
|
71 / 46 FPS
|
37 / 30 FPS
|
150 / 109 FPS
|
57 / 46 FPS
|
79 / 30 FPS
|
79 / 30 FPS
|
87 / 43 FPS
|
101 / 47 FPS
|
130 / 64 FPS
|
81 / 45 FPS
Kötü haber şu ki, Lisuan Tech'in ilk nesil ekran kartlarında ışın izleme (ray tracing) desteği bulunmuyor. Bu da yeni nesil oyunlarda kartın rekabet gücünü sınırlıyor. Lisuan Tech ise, bu özelliğin ikinci nesil GPU'larla sunulacağını duyurdu. Ayrıca kartın sürücüleri ve oyun uyumluluğu önceki Çin üretimi GPU'lara göre daha gelişmiş olsa da, sürücü yazılımı ve ek araçların AMD, Nvidia ve Intel ile yarışması için biraz daha zamanı var.
Fiyat tarafında da rekabet zor görünüyor. İlk olarak yaklaşık 485 dolar seviyesinde satışa çıkan kartın fiyatı düşürülmüş olsa da, benzer fiyat aralığında daha yüksek performans sunan GeForce RTX 5060 Ti 16 GB gibi alternatiflerin bulunması, LX 7G100'ün rekabet gücünü sınırlıyor.
Tabii ki, performansından çok Çin'in tamamen kendi mimarisi ve sürücüleriyle geliştirdiği ilk modern oyuncu ekran kartlarından biri olması nedeniyle LX 7G100'ü önemli bir teknoloji kilometre taşı niteliğinde. Lisuan Tech'in ikinci nesil ekran kartlarında ışın izleme desteği ve daha yüksek performans sunması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: