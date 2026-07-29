Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çin'in yerli ekran kartı LX 7G100 satışa çıktı: RTX 4060 ile karşılaştırıldı

    Çin'in yerli ekran kartı girişimi Lisuan Tech, LX 7G100 modelini perakende satışa sundu. Çıkar çıkmaz fiyatı düşen ekran kartı, RTX 4060 modeli ile karşılaştırıldı.

    Çin'in yerli ekran kartı LX 7G100 satışa çıktı: İşte ilk sonuçlar Tam Boyutta Gör
    Çin merkezli Lisuan Tech, tamamen kendi geliştirdiği ilk oyuncu ekran kartı LX 7G100 modelini ülkede perakende satışa sundu. Founders Edition sürümüne kıyasla daha düşük 2.688 yuan (yaklaşık 397 dolar) seviyesinden satışa çıkan ekran kartı, RTX 4060 ile kıyaslandı. İşte ilk bağımsız test sonuçları...

    RTX 4060 ile rekabette zorlanıyor

    Kaçıranlar için LX 7G100, Lisuan'ın TrueGPU (Tiantu) mimarisini temel alıyor ve TSMC'nin 6 nm üretim süreciyle üretilen 7G106 grafik işlemcisini kullanıyor. Kartta 12 GB GDDR6 bellek, 192 bit bellek veri yolu, 225 W güç tüketimi ve PCIe 4.0 x16 bağlantısı yer alıyor. Ayrıca Microsoft'un WHQL sürücü sertifikasını alan ilk Çin tasarımı ekran kartı konumunda.

    Bağımsız testlere gelirsek, 1080p çözünürlükte yapılan karşılaştırmalarda GeForce RTX 4060, LX 7G100 ile kıyaslandığında oyuna göre yüzde 20 ila yüzde 70 arasında daha yüksek performans sunuyor. Cyberpunk 2077'de FSR 3 ve kare oluşturma açıkken LX 7G100 yaklaşık 88 FPS, RTX 4060 ise 232 FPS değerine ulaştı. Black Myth: Wukong'da ise sonuçlar sırasıyla 56 FPS ve 115 FPS olarak ölçüldü.

    Ekran Kartı

    Cyberpunk 2077

    Black Myth: Wukong

    Forza Horizon 5

    Shadow of the Tomb Raider

    Assassin’s Creed: Shadows

    Grand Theft Auto V Enhanced

    The Witcher 3: Wild Hunt

    Red Dead Redemption 2

    Horizon Zero Dawn

    Marvel's Spider-Man Remastered

    Hogwarts Legacy

    Counter-Strike 2

    Delta Force

    Radeon RX 6600 XT

    220 / 185 FPS

    98 / 80 FPS

    262 /  215 FPS

    159 / 124 FPS

    136 / 119 FPS

    290 / 228 FPS

    76 / 68 FPS

    172 / 126 FPS

    139 / 86 FPS

    140 / 84 FPS

    209 / 150 FPS

    495 / 234 FPS

    189 / 127 FPS

    GeForce RTX 4060

    232 / 164 FPS

    115 / 94 FPS

    228 / 189 FPS

    176 / 137 FPS

    135 / 111 FPS

    314 / 116 FPS

    107 / 93 FPS

    144 / 86 FPS

    144 / 86 FPS

    166 / 110 FPS

    208 / 142 FPS

    532 / 253 FPS

    209 / 129 FPS

    Arc B580

    242 / 183 FPS

    81 / 60 FPS

    240 / 200 FPS

    182 / 131 FPS

    133 / 108 FPS

    272 / 85 FPS

    132 / 116 FPS

    165 / 95 FPS

    165 / 95 FPS

    218 / 118 FPS

    196 / 93 FPS

    449 / 261 FPS

    213 / 42 FPS

    LX G7100

    88 / 70 FPS

    56 / 41 FPS

    48 / 18 FPS

    71 / 46 FPS

    37 / 30 FPS

    150 / 109 FPS

    57 / 46 FPS

    79 / 30 FPS

    79 / 30 FPS

    87 / 43 FPS

    101 / 47 FPS

    130 / 64 FPS

    81 / 45 FPS

    Kötü haber şu ki, Lisuan Tech'in ilk nesil ekran kartlarında ışın izleme (ray tracing) desteği bulunmuyor. Bu da yeni nesil oyunlarda kartın rekabet gücünü sınırlıyor. Lisuan Tech ise, bu özelliğin ikinci nesil GPU'larla sunulacağını duyurdu. Ayrıca kartın sürücüleri ve oyun uyumluluğu önceki Çin üretimi GPU'lara göre daha gelişmiş olsa da, sürücü yazılımı ve ek araçların AMD, Nvidia ve Intel ile yarışması için biraz daha zamanı var.

    Fiyat tarafında da rekabet zor görünüyor. İlk olarak yaklaşık 485 dolar seviyesinde satışa çıkan kartın fiyatı düşürülmüş olsa da, benzer fiyat aralığında daha yüksek performans sunan GeForce RTX 5060 Ti 16 GB gibi alternatiflerin bulunması, LX 7G100'ün rekabet gücünü sınırlıyor.

    Tabii ki, performansından çok Çin'in tamamen kendi mimarisi ve sürücüleriyle geliştirdiği ilk modern oyuncu ekran kartlarından biri olması nedeniyle LX 7G100'ü önemli bir teknoloji kilometre taşı niteliğinde. Lisuan Tech'in ikinci nesil ekran kartlarında ışın izleme desteği ve daha yüksek performans sunması bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sürücüsüz nakliye çağına hazır mısınız?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    gaziantepten araba alınır mı fixdual kullananların yorumları fiat freemont neden tutulmuyor kaş yarılması kia sportage 1.6 t-gdi hybrid yorumlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    OMIX O1 Neo
    OMIX O1 Neo
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    TI14N37-370412F
    TI14N37-370412F
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum