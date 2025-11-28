Çin, insansı robot sektörünü balon riski konusunda uyardı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Çin, insansı robotlarda geleceğin lideri olmayı hedefliyor olsa da, ülkenin en üst ekonomik planlama kurumu temkinli davranılması gerektiğini dile getirdi. Pekin’de konuşan Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu (NDRC) sözcüsü Li Chao, sektörün sağlıklı bir şekilde büyümesi gerektiğini vurguladı.

Li, insansı robot teknolojilerinde hızlı ilerleme ile aşırı ısınma riskinin dikkatle dengelenmesi gerektiğini söyledi. Alana ciddi miktarda yatırım akmasına rağmen, fabrikalarda ya da evlerde bu robotların kendini kanıtlamış kullanım senaryoları hala sınırlı.

150'den fazla şirket bulunuyor

Li, Çin’de insansı robotik üzerinde çalışan 150’den fazla şirket bulunduğunu belirtti. Bunların yarısından fazlasının tamamen yeni girişimler veya başka alanlardan yön değiştiren firmalar olduğunu söyleyerek, bu yoğunluğun birbirinin kopyası projelere ve ilerlemenin tıkanmasına yol açabileceği konusunda uyardı: “Öncü teknolojiler her zaman hızlı büyüme ile balon riskini dengeleme sorunuyla karşı karşıya kalmıştır. Bugün insansı robot sektöründe gördüğümüz tablo da bunun bir örneği.”

Bu açıklama dikkat çekici, çünkü Çin yönetimi daha önce insansı robotların arkasındaki “somut zeka” teknolojisini stratejik önceliklerden biri olarak tanımlamıştı. Bu alan, Komünist Parti’nin 2030’a kadar ülke büyümesini taşıyacak altı kritik sektörden biri olarak belirlediği kategoride yer alıyor.

Tam Boyutta Gör

Yatırımlar artıyor fakat benimsenme yavaş ilerliyor

İnsansı robot sektörü son iki yılda hızla büyüdü. Çin’deki büyük teknoloji fuarlarında yürüyebilen, nesneleri kavrayabilen ve temel görevleri yerine getirebilen birçok insansı robot prototipi tanıtıldı. Pek çok şirket depolama lojistiği, basit üretim hattı işleri ve müşteri hizmetleri gibi alanlara yönelik robotlarını göstermeye başladı. Yatırımcılar ve analistler, bunları sektörün olgunlaşmaya başladığının işareti olarak görse de, pek çok uygulama hala pilot düzeyinde ve geniş çaplı kullanıma geçilmiş değil.

Yatırımlar da hızla artıyor. Citigroup, gelecek yıl Çinli üreticilerin kapasiteyi artırmasıyla robot üretiminde üstel bir büyüme bekliyor. Büyük şirketler de ilk siparişlerini almaya başladıklarını bildiriyor. UBTech, sektörde öne çıkan oyunculardan biri olarak, bir milyar yuanı aşan sipariş aldığını duyurdu. Piyasa da bu ilgiyi yansıtıyor. Alandaki şirketleri izleyen Solactive China Humanoid Robotics Endeksi bu yıl yaklaşık yüzde 26 yükseldi.

Düzenleyici kurumlar gözetimi sıkılaştıracak

Li, benzer ürünlerle dolup taşan bir pazarın önüne geçmek ve yeniliğe alan açmak için adımlar atılacağını söylüyor. Yetkililer giriş ve çıkış kurallarını iyileştirmeyi, daha rekabetçi bir ekosistem oluşturmayı ve temel araştırma alanlarını desteklemeyi planlıyor. Özetle Çin robotik sektörünün büyümesini istiyor, ancak bunun istikrarı tehlikeye atmadan gerçekleşmesini hedefliyor.

