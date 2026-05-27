Çin, insansı robotlara kimlik kartı vermeye başlıyor

Çin, hızla büyüyen insansı robot sektörünü daha sıkı denetlemek ve endüstri standartlarını güçlendirmek amacıyla yeni bir dijital kimlik sistemini devreye aldı. Ülkede üretilen her iki ayaklı insansı robota artık benzersiz bir dijital kimlik atanacak. Böylece robotların üretimden kullanım sürecine ve geri dönüşüme kadar tüm yaşam döngüsü takip edilebilecek.

Çin devlet televizyonu CCTV’nin aktardığı bilgilere göre “Humanoid Full Lifecycle Management Service Platform” adı verilen ulusal girişim resmi olarak başlatıldı. Platform, insan benzeri yapıya sahip ve yapay zeka destekli iki ayaklı insansı robotlara özel kimlik kodları tanımlıyor. Sistemin temel amacı ise her robotun üretici bilgileri, model detayları, kullanım geçmişi ve dolaşım sürecinin kayıt altına alınmasını sağlamak.

Projeye Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren HEIS komitesi liderlik ediyor. Yetkililer, özellikle hızla büyüyen insansı robot sektöründe güvenlik risklerinin izlenebilmesi için ürünlerin takip edilebilir olmasının kritik önem taşıdığını belirtiyor.

Her şey kayıt altına alınacak

Çin tarafından yayımlanan yeni yönergeler yalnızca üreticileri değil, insansı robot ekosistemindeki tüm paydaşları kapsıyor. Aktarılanlara göre düzenlemeler üreticiler, servis sağlayıcılar, satıcılar, kullanıcılar ve geri dönüşüm tesisleri dahil olmak üzere tüm tedarik zincirine uygulanacak.

Çin yönetimi, sistem sayesinde insansı robot sektöründe uzun süredir gündemde olan güvenlik, denetim ve yönetişim sorunlarını çözmeyi hedefliyor. Aynı zamanda insansı robotların günlük yaşamda ve endüstride daha hızlı şekilde yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Her insansı robot için oluşturulan dijital kimlik sistemi dört ayrı bölümden meydana geliyor. İlk bölümde, sınır ötesi satış ve sevkiyatların takip edilmesini sağlayacak iki haneli ülke kodu bulunuyor. Bunun yanında üretici şirketi tanımlayan dört haneli üretici kodu yer alıyor.

Robotun hangi modele ait olduğunu belirleyen altı haneli ürün modeli koduna ek olarak, her cihazı birbirinden ayıran 17 haneli benzersiz seri numarası da sisteme dahil edilmiş durumda.

28 binden fazla insansı robot sisteme kaydedildi

Açıklanan verilere göre platform şu anda 100’den fazla Çinli insansı robot üreticisini kapsıyor. Ayrıca yaklaşık 200 farklı modele ait 28 binden fazla insansı robot sisteme kaydedilmiş durumda.

Pazar araştırma şirketi IDC tarafından Ocak ayında yayımlanan araştırmaya göre küresel insansı robot pazarı geçen yıl yüzde 508 büyüme gösterdi. Dünya genelindeki toplam sevkiyat miktarı yaklaşık 18 bin adede ulaştı. IDC raporunda özellikle Çinli üreticilerin, kapsamlı endüstriyel tedarik zinciri avantajı sayesinde sektörde lider konuma yükseldiği vurgulandı.

