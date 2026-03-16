    Çin, insansı robotları eğitmek için “robot okulları” açıyor

    Çin, insansı robotları gerçek iş ortamlarına hazırlamak için robot eğitim merkezleri kuruyor. Fabrika ve lojistik görevleri üzerinde eğitilen robotlar, gerçek dünyaya hazırlanıyor.

    Çin, insansı robot teknolojisini laboratuvar ve gösteri sahnesinden çıkararak gerçek dünyada kullanılabilir hale getirmek için dikkat çekici bir adım atıyor. Ülke genelinde kurulan “robot okulları”, insansı robotların fabrikalar ve lojistik merkezleri gibi alanlarda çalışabilecek şekilde eğitilmesini hedefliyor. Bu merkezlerde robotlar, gerçek hayatı taklit eden ortamlarda eğitilerek milyonlarca veri noktası üretiyor ve böylece ticari kullanıma hazır hale getiriliyor.

    Çin’in bu girişimi Şubat ayında düzenlenen bahar festivali sırasında insansı robot teknolojisinin geniş kitlelere sergilenmesinin ardından hız kazandı. Ülkenin farklı bölgelerinde robot teknolojisini hızla ticarileştirmek amacıyla yeni eğitim merkezleri kuruluyor. Özellikle Anhui, Zhejiang ve Shandong gibi eyaletler, bu alandaki yatırımları artırarak robot eğitim altyapısını genişletmeye başladı.

    Robotlara gerçek dünya öğretiliyor

    Şu anda Shandong’daki bir eğitim merkezinde onlarca insansı robot, günlük hayatta sıkça karşılaşılan basit ama kritik görevler üzerinde çalışıyor. Robotlar tepsi taşıma, kıyafet katlama ve raflardan su alma gibi görevleri tekrar tekrar gerçekleştirerek pratik yapıyor.

    Bu çalışmaların amacı, robotların yalnızca gösteri amaçlı hareketler yapmasının ötesine geçerek gerçek üretim ve hizmet ortamlarında güvenilir biçimde çalışabilmesini sağlamak. Eğitim sırasında robotların her hareketi kaydediliyor ve bu veriler yapay zeka modellerini geliştirmek için kullanılıyor.

    İnsansı robotların eğitimi, klasik yapay zeka modellerinden çok daha karmaşık veri gerektiriyor. Metin veya görüntü tabanlı yapay zeka sistemleri internetteki büyük veri setleriyle eğitilebilirken, robotlar için gereken veriler doğrudan fiziksel etkileşim yoluyla üretilmek zorunda. Bu veri setleri eklem hareketleri, hız, dönüş açıları, görsel algı, dokunma, basınç ve uygulanan kuvvet gibi fiziksel parametreleri kapsıyor. Bu nedenle robotların eğitim süreci gerçek ortamda sürekli tekrar edilen fiziksel görevler üzerine kuruluyor.

    Bu ihtiyacı karşılamak için Çin hükümeti, geçen yılın sonuna kadar devlet destekli 40’tan fazla robot veri toplama merkezi kurdu. Bunlardan 24’ü aktif olarak faaliyet gösteriyor. Binlerce metrekarelik geniş ofis alanlarını andıran bu tesislerde çok sayıda robot bulunuyor.

    Şirketler de dev eğitim alanları açıyor

    İnsansı robot üreticisi Leju Robotics, devlet desteğiyle Shijiazhuang kentinde önemli bir eğitim merkezi kurdu. Yaklaşık 10 bin metrekarelik alana yayılan bu merkezde, robotların gerçek hayat senaryolarında çalışabilmesi için farklı ortamlar oluşturuldu. Bu alanlar arasında otomobil montaj hattı, akıllı ev ortamı ve yaşlı bakım tesisi simülasyonu bulunuyor. Tesiste toplam 16 farklı insansı robot eğitim programı yürütülüyor.

    Bazı eğitimlerde robotlar sanal gerçeklik (VR) ve hareket yakalama sistemleri ile donatılıyor. Bu sayede robotlar boş kutuları iade etme, malzeme ayırma ve ürün paketleme gibi görevleri öğrenebiliyor. Burada eğitilen robotların 20’den fazla işlevi öğrenebildiği ve görevleri yüzde 95 başarı oranıyla tamamlayabildiği belirtiliyor.

    Uzmanlara göre insansı robotlar ilk etapta otomotiv üretim hatları ve lojistik depoları gibi alanlarda kullanılacak. Bu sektörlerdeki pek çok görev basit, tekrarlayan ve fiziksel işlerden oluştuğu için robotların hızlı şekilde devreye alınması bekleniyor.

    donanimhabercom Instagram

    Kapışılan 9.000 euro'luk elektrikli araba

    rfve 1 gün önce

    Türkiyede gelmez malsesef gelse bile 1,2m den aşağı sattırmazlar. Bize ucuz araba haram çünkü [resim]

    Emin Oral 1 gün önce

    Hafif araç çitlenbik gibi, ne yalan söyleyeyim araç çok hoşuma gitti, şehir içinde ideal bir araç

    erhanakansel 3 gün önce

    bence pastadan ciddi bir pay alabilir

    maligezgin 3 gün önce

    hiç fena değil evin 2. arabası olur

