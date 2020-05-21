Çin, Koronavirüsün Ekonomik Etkileriyle Mücadelede İndirim Kuponlarına Başvurdu

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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının küresel ekonomide yarattığı olumsuz etkilerin önümüzdeki dönemde de devam etmesi bekleniyor. Pek çok devlet, ekonomilerini salgının etkilerinden korumak ve bu zorlu dönemlerinde vatandaşlarına ve işletmelere destek olmak için KOBİ’lere kredi desteği, işsizlik maaşı, vergi ötelemesi gibi çeşitli önlemler alıyor.



Salgının başlangıç noktası olan Çin’in, bu dönemde daralan ekonomisini düzeltmek için aldığı önlemlerden biri yerel hükümetler eliyle vatandaşlarına indirim kuponu dağıtmak oldu. Once Coupon A Time’ın aktardığı verilere göre, salgının patlak verdiği Ocak ve Şubat aylarında Çin’deki perakende satışları bir önceki yıla göre %20,5 azaldı. Çin hükümeti, Mart ayında da %15,8 civarında seyreden düşüşü yavaşlatmak için indirim kuponlarına başvurdu.



İndirim Kuponu Nedir?



Dünyanın dört bir yanında olduğu gibi Türkiye’de de daha hesaplı alışveriş yapmak isteyen tüketicilerin sık sık başvurduğu bir alışveriş yöntemi olan indirim kuponu, mağazaların tüketiciyi tüketime teşvik etmek için kullandıkları bir yöntem olarak biliniyor. Tüketici tarafından bilinçli bir şekilde kullanıldığında pek çok ürün kategorisinde hesaplı alışverişi mümkün kıldığı için, indirim kuponlarını yakından takip eden tüketicilerin sayısı her geçen gün artıyor. Tüketiciler, online alışveriş platformlarında ödeme sayfasında girdikleri bu kupon kodları sayesinde çeşitli oranlarda indirimler kazanarak hesaplı alışveriş yapabiliyorlar.



Çin Hükümeti İndirim Kuponlarını Nasıl Dağıtıyor?



Normal şartlarda özel sektörün tüketimi teşvik etmek için kullandığı bu yöntem, Çin’de yerel hükümetler aracılığıyla vatandaşları evlerinden çıkmaya ve tüketime teşvik etmek için kullanılıyor. Ekonomisi perakende tüketime bağlı olan Çin, tüketici güvenini ve satışları artırmak amacıyla Mart ayından bu yana indirim kuponu dağıtıyor.



Yine inshopping’te paylaşılan bilgilere göre, Çin’in Zheijang eyaletinin başkenti Hangzou’da yapılan beşinci kupon dağıtımında toplam değeri 310 milyon TL’yi bulan 1,5 milyon indirim kuponu dağıtıldı. Vatandaşların Alibaba gibi üçüncü taraflar tarafından dağıtılan indirim kuponlarını öncelikle gıda vb. temel ihtiyaçlarını karşılamak için kullandıkları ve bunun sonucunda 3,3 milyar TL değerinde bir tüketimin sağlandığı belirtiliyor.



Çin’in hükümetinin bu adımı, Alibaba gibi e-ticaret devlerini de kendi indirim kuponlarını dağıtmaya teşvik ediyor. Örneğin, Alibaba şimdiye kadar toplam değeri 14 milyar TL’yi bulan 10 milyon adet indirim kuponu dağıttı.



Ekonomiyi Nasıl Etkiledi?



İndirim kuponlarının, Çin ekonomisinde kısa vadede bir hareketlilik yaratarak hem vatandaşların satın alım gücünü artırdığı, hem de işletmeler için bir nakit akışı sağladığı söyleniyor. Önümüzdeki aylarda da devam etmesi beklenen indirim kuponu dağıtımının Çin ekonomisinin toparlanmasında uzun vadede nasıl bir etkisi olacağı ise merak konusu. 8 Nisan itibariyle Çin’in 16 eyaletinde, toplam 50 şehirde dağıtılan kuponların sayıca artması ve en azından kısa vadede tüketici güvenini artırmaya devam etmesi bekleniyor.

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