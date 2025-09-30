Çin, küresel füze savunma prototipini devreye aldı: 1.000 hedefi aynı anda izliyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Çin, gezegen çapında füze savunma sisteminin prototipini tanıttı. Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) tarafından test edilen platform, kara, deniz, hava ve uzaydan toplanan verileri birleştirerek gerçek zamanlı tehdit analizi sunuyor. Aktarılanlara göre bu, ilk küresel füze savunma sistemi konumunda.

Çin’den dengeleri değiştirecek adım

Sistemin adı “dağıtık büyük veri tabanlı erken uyarı ve tespit platformu” (distributed early warning detection big data platform) olarak geçiyor. Yetkililerin açıklamasına göre, platform eşzamanlı olarak 1.000 balistik füzenin yörüngesini izleyebiliyor. Bunun için radarlar, uydular, optik sensörler ve keşif sistemlerinden gelen bilgiler bir araya getiriliyor. Teknoloji, sahte hedefler ile gerçek savaş başlıklarını ayırt edebiliyor ve elde edilen verilerle önleme sistemlerine yönlendirme sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Uzmanlar sistemin en büyük yeniliğinin farklı kaynaklardan gelen dağınık verileri tek bir ağda birleştirmek olduğunu vurguluyor. Böylece farklı dönemlerde, farklı tedarikçiler tarafından üretilmiş sensörlerden alınan bilgiler de entegre edilebiliyor. Araştırmacılar, platformun 1.000’den fazla veri işleme görevini dağıtık şekilde aynı anda yönetebildiğini belirtiyor.

Sistem ayrıca QUIC protokolünü kullanarak yoğun elektronik karıştırma altında bile hızlı ve güvenli veri aktarımı yapabiliyor. Toplanan veriler, gelecekteki yükseltmeler için yapay zeka sistemlerini eğitmek için de kullanılacak.

Golden Dome’da süreç yavaş

Öte yandan, ABD’nin küresel füze kalkanı olarak planladığı Golden Dome (Altın Kubbe) projesi halen başlangıç aşamasında. Mayıs ayında Başkan Donald Trump tarafından gündeme getirilen projede henüz net bir teknik mimari ortaya konmuş değil. ABD Uzay Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Michael Guetlein, Temmuz ayında yaptığı açıklamada sürecin yavaş ilerlediğini kabul etti.

Savunma uzmanları, Golden Dome’un en büyük sıkıntısının silah sistemlerinden ziyade dağınık veri ağları olduğunu vurguluyor. ABD’nin bu engeli aşması için veri altyapısını yeniden tasarlaması gerektiği ifade ediliyor.

