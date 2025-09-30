Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çin, küresel füze savunma prototipini devreye aldı: 1.000 hedefi aynı anda izliyor

    Çin, 1.000 füzeyi aynı anda izleyebilen küresel savunma prototipini duyurdu. Kara, deniz, hava ve uzay verilerini birleştiren sistem, gerçek ve sahte hedefleri ayırt ederek önleme imkanı sağlıyor.

    Çin, küresel füze savunma prototipini devreye aldı Tam Boyutta Gör
    Çin, gezegen çapında füze savunma sisteminin prototipini tanıttı. Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) tarafından test edilen platform, kara, deniz, hava ve uzaydan toplanan verileri birleştirerek gerçek zamanlı tehdit analizi sunuyor. Aktarılanlara göre bu, ilk küresel füze savunma sistemi konumunda.

    Çin’den dengeleri değiştirecek adım

    Sistemin adı “dağıtık büyük veri tabanlı erken uyarı ve tespit platformu” (distributed early warning detection big data platform) olarak geçiyor. Yetkililerin açıklamasına göre, platform eşzamanlı olarak 1.000 balistik füzenin yörüngesini izleyebiliyor. Bunun için radarlar, uydular, optik sensörler ve keşif sistemlerinden gelen bilgiler bir araya getiriliyor. Teknoloji, sahte hedefler ile gerçek savaş başlıklarını ayırt edebiliyor ve elde edilen verilerle önleme sistemlerine yönlendirme sağlıyor.

    Çin, küresel füze savunma prototipini devreye aldı Tam Boyutta Gör
    Uzmanlar sistemin en büyük yeniliğinin farklı kaynaklardan gelen dağınık verileri tek bir ağda birleştirmek olduğunu vurguluyor. Böylece farklı dönemlerde, farklı tedarikçiler tarafından üretilmiş sensörlerden alınan bilgiler de entegre edilebiliyor. Araştırmacılar, platformun 1.000’den fazla veri işleme görevini dağıtık şekilde aynı anda yönetebildiğini belirtiyor.

    Sistem ayrıca QUIC protokolünü kullanarak yoğun elektronik karıştırma altında bile hızlı ve güvenli veri aktarımı yapabiliyor. Toplanan veriler, gelecekteki yükseltmeler için yapay zeka sistemlerini eğitmek için de kullanılacak.

    Golden Dome’da süreç yavaş

    Öte yandan, ABD’nin küresel füze kalkanı olarak planladığı Golden Dome (Altın Kubbe) projesi halen başlangıç aşamasında. Mayıs ayında Başkan Donald Trump tarafından gündeme getirilen projede henüz net bir teknik mimari ortaya konmuş değil. ABD Uzay Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Michael Guetlein, Temmuz ayında yaptığı açıklamada sürecin yavaş ilerlediğini kabul etti.

    Savunma uzmanları, Golden Dome’un en büyük sıkıntısının silah sistemlerinden ziyade dağınık veri ağları olduğunu vurguluyor. ABD’nin bu engeli aşması için veri altyapısını yeniden tasarlaması gerektiği ifade ediliyor.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/military/china-moves-before-us-golden-dome http://xdld.xml-journal.net/en/article/doi/10.16592/j.cnki.1004-7859.2025190
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ultrasonik şef bıçağı karşınızda

    Profil resmi
    Timur-i leng 1 gün önce

    bi sarj etmedigimiz biçak kalmisti

    Profil resmi
    POOPY 3 gün önce

    keskin olunca kendiside keser...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ets2 en hızlı tır klamoks diş ağrısına iyi gelir mi uyku apnesi ameliyatı olanların yorumları betriebsanleitung arızası hesap kesim tarihinden önce kredi kartı borcu ödeme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    POCO F7
    POCO F7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo LOQ i5-12450HX
    Lenovo LOQ i5-12450HX
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum