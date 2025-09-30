Çin, küresel füze savunma prototipini devreye aldı: 1.000 hedefi aynı anda izliyor

Çin’den dengeleri değiştirecek adım
Sistemin adı “dağıtık büyük veri tabanlı erken uyarı ve tespit platformu” (distributed early warning detection big data platform) olarak geçiyor. Yetkililerin açıklamasına göre, platform eşzamanlı olarak 1.000 balistik füzenin yörüngesini izleyebiliyor. Bunun için radarlar, uydular, optik sensörler ve keşif sistemlerinden gelen bilgiler bir araya getiriliyor. Teknoloji, sahte hedefler ile gerçek savaş başlıklarını ayırt edebiliyor ve elde edilen verilerle önleme sistemlerine yönlendirme sağlıyor.
Sistem ayrıca QUIC protokolünü kullanarak yoğun elektronik karıştırma altında bile hızlı ve güvenli veri aktarımı yapabiliyor. Toplanan veriler, gelecekteki yükseltmeler için yapay zeka sistemlerini eğitmek için de kullanılacak.
Golden Dome’da süreç yavaş
Öte yandan, ABD’nin küresel füze kalkanı olarak planladığı Golden Dome (Altın Kubbe) projesi halen başlangıç aşamasında. Mayıs ayında Başkan Donald Trump tarafından gündeme getirilen projede henüz net bir teknik mimari ortaya konmuş değil. ABD Uzay Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Michael Guetlein, Temmuz ayında yaptığı açıklamada sürecin yavaş ilerlediğini kabul etti.
Savunma uzmanları, Golden Dome’un en büyük sıkıntısının silah sistemlerinden ziyade dağınık veri ağları olduğunu vurguluyor. ABD’nin bu engeli aşması için veri altyapısını yeniden tasarlaması gerektiği ifade ediliyor.Kaynakça https://interestingengineering.com/military/china-moves-before-us-golden-dome http://xdld.xml-journal.net/en/article/doi/10.16592/j.cnki.1004-7859.2025190 Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
bi sarj etmedigimiz biçak kalmisti
keskin olunca kendiside keser...