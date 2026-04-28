Çin, mağaralarda 1,5 milyon metreküp hidrojen depolamaya başladı

Tam Boyutta Gör Çin, hidrojen enerjisinin önündeki en kritik engellerden biri olarak görülen depolama sorununa çözüm üretmek amacıyla önemli bir projeyi hayata geçirdi. Ülkenin Henan eyaletinde kurulan 1,5 milyon metreküplük hidrojen depolama tesisi resmen devreye alındı. Projeyi dikkat çekici kılan detay ise tesisin tuz mağarasına kurulmuş olması.

Güvenli ve büyük ölçekli depolama

Projede kullanılan sistem, tuz kayalarının çözünmesiyle oluşan geniş yer altı boşluklarına dayanıyor. Bu doğal mağaralar, yüksek sızdırmazlık özellikleri ve yapısal stabiliteleri sayesinde hidrojen depolama için uygun bir ortam sunuyor.

Tam Boyutta Gör Mühendislik çalışmaları kapsamında oluşturulan tuz mağarasının 30.000 metreküpten fazla çözünebilir hacme sahip olduğu belirtiliyor. Sistem, maksimum 1,5 milyon standart metreküp hidrojen depolama kapasitesi ile dikkat çekiyor. Bu ölçekteki bir tesis, Çin için bir gösterim niteliği taşıyor ve gelecekte daha büyük projelerin önünü açması bekleniyor.

Depolama sürecinde hidrojen, iki kompresör yardımıyla mağaraya enjekte ediliyor. Sistem, 15 megapascal (yaklaşık 2.175 psi) basınç altında ve saatte 2.000 standart metreküp akış hızında çalışacak şekilde tasarlandı. Bu teknik değerler, tesisin endüstriyel ölçekte operasyonel verimliliğini test etmek için belirleyici olacak.

Projenin en kritik hedeflerinden biri, hidrojenin uzun süre güvenli şekilde depolanıp depolanamayacağını ortaya koymak. Hidrojen moleküllerinin son derece küçük olması nedeniyle kaçak riski bulunuyor. Bu nedenle tuz mağaralarının uzun vadeli performansı büyük önem taşıyor.

Depolama tesisinin devreye girmesiyle birlikte hidrojenin farklı sektörlerde kullanımına yönelik çalışmalar da hız kazandı. Proje ekibi, hidrojenin doğal gazla karıştırılarak boru hatlarında taşınması, ağır vasıta taşımacılığında yakıt olarak kullanılması ve endüstriyel kazanlarda değerlendirilmesi gibi çeşitli senaryolar üzerinde çalışıyor. Hidrojen, özellikle elektrifikasyonun zor olduğu sektörlerde karbon emisyonlarını azaltmada kullanılabilir.

