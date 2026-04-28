Çin, mağaralarda 1,5 milyon metreküp hidrojen depolamaya başladı

Güvenli ve büyük ölçekli depolama
Projede kullanılan sistem, tuz kayalarının çözünmesiyle oluşan geniş yer altı boşluklarına dayanıyor. Bu doğal mağaralar, yüksek sızdırmazlık özellikleri ve yapısal stabiliteleri sayesinde hidrojen depolama için uygun bir ortam sunuyor.
[twitter= https://x.com/CGTNOfficial/status/2048273366751084918]
Depolama sürecinde hidrojen, iki kompresör yardımıyla mağaraya enjekte ediliyor. Sistem, 15 megapascal (yaklaşık 2.175 psi) basınç altında ve saatte 2.000 standart metreküp akış hızında çalışacak şekilde tasarlandı. Bu teknik değerler, tesisin endüstriyel ölçekte operasyonel verimliliğini test etmek için belirleyici olacak.
Projenin en kritik hedeflerinden biri, hidrojenin uzun süre güvenli şekilde depolanıp depolanamayacağını ortaya koymak. Hidrojen moleküllerinin son derece küçük olması nedeniyle kaçak riski bulunuyor. Bu nedenle tuz mağaralarının uzun vadeli performansı büyük önem taşıyor.
Depolama tesisinin devreye girmesiyle birlikte hidrojenin farklı sektörlerde kullanımına yönelik çalışmalar da hız kazandı. Proje ekibi, hidrojenin doğal gazla karıştırılarak boru hatlarında taşınması, ağır vasıta taşımacılığında yakıt olarak kullanılması ve endüstriyel kazanlarda değerlendirilmesi gibi çeşitli senaryolar üzerinde çalışıyor. Hidrojen, özellikle elektrifikasyonun zor olduğu sektörlerde karbon emisyonlarını azaltmada kullanılabilir.