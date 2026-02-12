Giriş
    Çin, maliyetin altında otomobil satışını yasakladı

    Çin, otomobil üreticilerinin araçları toplam maliyetin altında satmasını yasakladı. Yeni düzenleme, yıllardır süren sert fiyat savaşını sona erdirmeyi hedefliyor.

    Çin, maliyetin altında otomobil satışını yasakladı
    Dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin’de yıllardır süren sert fiyat rekabeti, yeni bir düzenlemeyle farklı bir boyuta taşındı. Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi (SAMR), yayımladığı nihai kılavuzla otomobil üreticilerinin araçlarını toplam üretim maliyetinin altında satmasını resmen yasakladı. Bu karar, sektörde uzun süredir devam eden ve birçok üreticiyi zor durumda bırakan fiyat savaşını sona erdirmeyi hedefliyor.

    Fiyat savaşına son

    Yayımlanan düzenleme, üretim maliyetini dar bir fabrika gideri çerçevesinde ele almak yerine kapsamı genişleterek tanımlıyor. Buna göre yalnızca üretim hattındaki doğrudan giderler değil, aynı zamanda idari harcamalar, finansman maliyetleri ve satış operasyonlarına ilişkin genel giderler de toplam üretim maliyetine dahil edilecek. Bu geniş tanım sayesinde üreticilerin maliyet hesaplamalarında boşluklardan yararlanarak agresif fiyatlandırma yapmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

    Yetkililer, özellikle son yıllarda bazı markaların pazar payını hızla artırmak için zararına satış stratejisine yöneldiğini ve bunun sektörde sürdürülebilir olmayan bir rekabet ortamı yarattığını vurguluyor.

    Fiyat sabitleme ve bayi baskısına da yasak

    Çin, maliyetin altında otomobil satışını yasakladı
    Düzenleme aynı zamanda otomobil üreticileri ile tedarikçiler arasında fiyat sabitlemeye yönelik anlaşmaları da yasaklıyor. Bunun yanı sıra markaların, bayileri zararına satışa zorlayan uygulamaları da yasadışı sayılacak. Çin aynı zamanda tedarik zinciri üzerindeki maliyet baskısına yönelik uygulamaların da önüne geçmek için daha sıkı denetim mesajı verdi.

    Çin’de yıllardır süren fiyat rekabeti, sektörün yapısını köklü biçimde değiştirdi. BYD ve Tesla gibi büyük oyuncular agresif fiyat politikaları sayesinde pazar paylarını büyütürken daha küçük üreticiler aynı tempoya ayak uydurmakta zorlandı. Bu süreçte bazı şirketler iflasın eşiğine sürüklendi. Yeni düzenleme, sektör genelinde daha dengeli ve sürdürülebilir bir fiyat yapısının oluşturulmasını hedefliyor.

    Düzenlemede dijital araç satış platformlarına da yeni bir rol verildi. Artık bu platformlar yalnızca ilan yayımlayan aracı siteler değil, aynı zamanda piyasayı anlık izleyen bir denetim noktası olarak konumlandırılıyor. Buna göre bir araç, piyasa ortalamasının belirgin şekilde altında bir fiyatla listelendiğinde sistem hem tüketiciyi hem de düzenleyici kurumu uyaracak.

    Yazılım tanımlı araçlara da el atıldı

    Çin yönetimi, yazılım tanımlı araç teknolojilerine yönelik düzenlemeleri de sıkılaştırdı. Buna göre otomobil üreticileri, ücretsiz yazılım deneme sürelerinin sona ereceği tarihi müşterilere açık şekilde bildirmek zorunda olacak. Ayrıca satın alma sırasında açıkça belirtilmeyen herhangi bir donanım ya da yazılım özelliğinin sonradan ücretli abonelik modeline dönüştürülmesi yasaklandı.

