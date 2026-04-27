Çin, Meta'nın yapay zekâ şirketi Manus'u satın almasına izin vermedi

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Önümüzdeki dönemde yapay zekâ dünyasındaki başlıca yarış alanı hâline gelecek gibi görünen AI ajanlarının (belli başlı görevleri otonom olarak yerine getirebilen yapay zekâların) ilk dikkat çekici örneklerinden biri Manus AI'dı. Çin çıkışlı bu AI ajanı özellikle ilk tanıtıldığı dönemde epey ses getirdi. Şirket bu teknolojiyi yaygın şekilde kullanılan bir ürüne dönüştürme konusunda sorun yaşamış olsa da teknik tarafta ortaya koydukları iş sektörde ilgi çekti. Nitekim Meta da bu işten etkilenmiş olsa gerek ki Çinli şirketi satın almak için harekete geçti. Ancak Meta'nın bu girişimi Çin engeline takıldı.

Çin, Meta’nıni Manus’u 2 milyar dolar karşılığında satın almasını engelledi. Ülkenin en üst düzey ekonomik planlama kurumu olan Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu (NDRC), bu sabah yaptığı kısa açıklamayla anlaşmanın iptal edilmesini emretti.

ABD ile Çin Arasındaki Teknoloji Savaşı Meta'nın Ayağına Dolandı

Meta, Manus’u satın alacağını Aralık ayında duyurmuştu. Şirketin merkezi Singapur’da bulunsa da, kurucularının ve teknolojik altyapısının büyük ölçüde Çin’e dayanması, anlaşmayı daha ilk günden tartışmalı hâle getirdi. ABD ile Çin arasında yaşanan teknoloji savaşının gölgesinde böyle bir anlaşmanın gerçekleşmesi insanları şaşırttı. Nitekim günün sonunda Çin yönetimi devreye girerek anlaşmayı engelledi.

Çin, yeni yöntemle kömürü temiz enerji kaynağına dönüştürüyor 1 gün önce eklendi

Meta henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı, ancak bu dakikadan sonra anlaşmanın gerçekleşmesi epey zor görünüyor. Mart ayında Manus'un kurucu ortakları hükûmet yetkilileri ile görüşmek üzere Pekin'e çağrılmış, bundan kısa süre sonra da geçici yurt dışı yasağı ile karşı karşıya kalmışlardı. Yani anlayacağınız Manus yöneticileri doğrudan cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilecekleri bir pozisyondalar. Hâl böyleyken Çin yönetiminin isteklerine karşı çıkmaları pek mümkün deği.

Manus'a yönelik bu kısıtlama aslında Çin'in son dönemde benimsediği genel politikasını da yansıtıyor. Pekin yönetimi, ülke içinde geliştirilen kritik teknolojilerin ABD’ye transfer edilmesini engellemeye çalışıyor. Bu yüzden son dönemde yapay zekâ şirketlerine yönelik denetimler ciddi şekilde artırılmış durumda. Hatta kısa süre önce bazı girişimlere, hükümet onayı olmadan ABD kaynaklı yatırımları kabul etmemeleri yönünde uyarılar yapıldığı da konuşuluyor. Yani anlayacağınız Çin artık ABD'den teknoloji kopyalayan taraf olmanın ötesine geçip, kendi teknolojisini ABD'den korumaya çalışan bir konuma ulaşmış durumda. Bu politika değişikliği de bunun bir yansıması.

Çin, Meta'nın yapay zekâ şirketi Manus'u satın almasını engelledi

