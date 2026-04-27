    Çin, Meta'nın yapay zekâ şirketi Manus'u satın almasına izin vermedi

    Çin'in dikkat çeken yapay zekâ şirketlerinden Manus'u almak için Aralık ayında 2 milyar dolarlık bir anlaşmaya imza atan Meta, Çin engeline takıldı. Şirketin AI ajanı planları sekteye uğrayabilir. 

    Önümüzdeki dönemde yapay zekâ dünyasındaki başlıca yarış alanı hâline gelecek gibi görünen AI ajanlarının (belli başlı görevleri otonom olarak yerine getirebilen yapay zekâların) ilk dikkat çekici örneklerinden biri Manus AI'dı. Çin çıkışlı bu AI ajanı özellikle ilk tanıtıldığı dönemde epey ses getirdi. Şirket bu teknolojiyi yaygın şekilde kullanılan bir ürüne dönüştürme konusunda sorun yaşamış olsa da teknik tarafta ortaya koydukları iş sektörde ilgi çekti. Nitekim Meta da bu işten etkilenmiş olsa gerek ki Çinli şirketi satın almak için harekete geçti. Ancak Meta'nın bu girişimi Çin engeline takıldı.

    Çin, Meta’nıni Manus’u 2 milyar dolar karşılığında satın almasını engelledi. Ülkenin en üst düzey ekonomik planlama kurumu olan Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu (NDRC), bu sabah yaptığı kısa açıklamayla anlaşmanın iptal edilmesini emretti.

    ABD ile Çin Arasındaki Teknoloji Savaşı Meta'nın Ayağına Dolandı

    Meta, Manus’u satın alacağını Aralık ayında duyurmuştu. Şirketin merkezi Singapur’da bulunsa da, kurucularının ve teknolojik altyapısının büyük ölçüde Çin’e dayanması, anlaşmayı daha ilk günden tartışmalı hâle getirdi. ABD ile Çin arasında yaşanan teknoloji savaşının gölgesinde böyle bir anlaşmanın gerçekleşmesi insanları şaşırttı. Nitekim günün sonunda Çin yönetimi devreye girerek anlaşmayı engelledi.

    Meta henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı, ancak bu dakikadan sonra anlaşmanın gerçekleşmesi epey zor görünüyor. Mart ayında Manus'un kurucu ortakları hükûmet yetkilileri ile görüşmek üzere Pekin'e çağrılmış, bundan kısa süre sonra da geçici yurt dışı yasağı ile karşı karşıya kalmışlardı. Yani anlayacağınız Manus yöneticileri doğrudan cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilecekleri bir pozisyondalar. Hâl böyleyken Çin yönetiminin isteklerine karşı çıkmaları pek mümkün deği.

    Manus'a yönelik bu kısıtlama aslında Çin'in son dönemde benimsediği genel politikasını da yansıtıyor. Pekin yönetimi, ülke içinde geliştirilen kritik teknolojilerin ABD’ye transfer edilmesini engellemeye çalışıyor. Bu yüzden son dönemde yapay zekâ şirketlerine yönelik denetimler ciddi şekilde artırılmış durumda. Hatta kısa süre önce bazı girişimlere, hükümet onayı olmadan ABD kaynaklı yatırımları kabul etmemeleri yönünde uyarılar yapıldığı da konuşuluyor. Yani anlayacağınız Çin artık ABD'den teknoloji kopyalayan taraf olmanın ötesine geçip, kendi teknolojisini ABD'den korumaya çalışan bir konuma ulaşmış durumda. Bu politika değişikliği de bunun bir yansıması.

    İzmit'te üretilecek Hyundai IONIQ 3 tanıtıldı

