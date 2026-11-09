Çin’den Nvidia CEO’su Jensen Huang hakkındaki casusluk iddialarına yanıt geldi

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Nvidia CEO'su Jensen Huang, Çin adına casusluk yaptığı iddia edilen bir kadınla ilişkisi yüzünden gündemde. Huang ilişkiyi doğrularken Nvidia bağımsız bir soruşturma başlattı. Çin hükümeti iddiaları asılsız bir karalama olarak nitelendirip reddederken, ABD Başkanı Donald Trump ise Huang'a destek vererek görevinde kalması gerektiğini söyledi. Bu tartışma, iki ülke liderinin yapacağı kritik zirve öncesinde gerilimi artırdı. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Yapay zeka ve teknoloji sektörü Nvidia CEO’su Jensen Huang hakkında başlatılan soruşturmanın etkilerini bekliyor. Tüm gözler ABD’de borsaların açılışına kilitlenmişken Çin yönetimi ise suçlamaları dayanaksız ve Çin’i hedef alan karalama girişimi olarak nitelendirdi. ABD Başkanı Donald Trumo ve Çin lideri Xi Jinping’in görüşmesine kısa bir süre kala olayın iki ülke arasındaki ilişkileri etkileyebileceği belirtildi.

Çin, casusluk iddialarını reddetti

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, pazartesi günü Pekin’de düzenlenen basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı. Guo, Jensen Huang’ın Çin adına casusluk yapan bir kadınla ilişki yaşadığı yönündeki iddiaların hiçbir somut dayanağı olmadığını söyledi. Çinli sözcü, söz konusu haberleri ülkesine yönelik karalama girişimleri olarak değerlendirdi.

Tartışmalar, The New York Times'ın ABD istihbarat birimlerinin Huang ile ilişkisi bulunan Çinli bir iş kadınının Pekin'e bilgi aktardığından şüphelendiğini bildirmesiyle başladı. Çin yönetimi, daha önce 30 Ekim'de yaptığı açıklamada da iddiaları reddetmişti.

Çin devlet medyası Global Times da pazartesi günü yayımladığı yorumda Pekin'in Huang'ın özel hayatıyla herhangi bir bağlantısı bulunmadığını savundu. Gazete, özellikle The New York Times başta olmak üzere ABD medyasını spekülatif haberlerle gerçeğe aykırı bir anlatı oluşturmakla suçladı.

Nvidia'da casusluk krizi! CEO Jensen Huang hakkında soruşturma 15 sa. önce eklendi

Global Times, Huang ile bağlantılı olduğu öne sürülen kadınların fotoğrafları ve Nvidia'nın Çin'e yönelik ticaret kısıtlamalarının gevşetilmesi için yürüttüğü çalışmaların bir araya getirilerek şüpheli bir hikâye oluşturulduğunu ileri sürdü. Gazeteye göre ABD ile Çin arasındaki ilişkilerin iyileşmeye başladığı dönemlerde bazı çevreler yeni gerilimler yaratmaya çalışıyor.

Huang kabul etti, Nvidia soruşturma başlattı

Tam Boyutta Gör Jensen Huang, hakkında çıkan haberlerin ardından söz konusu kadınla ilişki yaşadığını kabul etti. Haberlerde adı geçen kişinin, Alice Huang olarak da bilinen Huang Le olduğu belirtildi. Eski bir Megaspeed International yöneticisi olan Alice Huang'ın ABD’nin Çin'e yönelik ihracat kısıtlamalarını ihlal etmek ve Nvidia çiplerini kaçak yollarla Çin'e göndermekle suçlanan şirketle bağlantısı bulunuyor.

Nvidia yönetim kurulu ise iddiaları incelemek üzere bağımsız yöneticilerden oluşan bir komite kuruyor. Şirketin yaptığı açıklamaya göre komite, soruşturmayı yürütürken dışarıdan hukuk danışmanlarıyla birlikte çalışacak. Böylece şirket, CEO'sunun adının karıştığı iddiaları kurumsal düzeyde incelemeye almış olacak.

ABD Başkanı Donald Trump ise Huang'a destek verdi. Trump, Nvidia CEO'sunu iyi bir insan olarak nitelendirerek görevinde kalması gerektiğini söyledi.

Nvidia CEO'su hakkındaki tartışmalar, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında gelecek hafta yapılması planlanan görüşmenin hemen öncesinde gündeme geldi. İki liderin, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) toplantısı kapsamında Çin'in güneyindeki Shenzhen kentinde bir araya gelmesi bekleniyor.

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Çin, Nvidia CEO’suna yönelik casusluk iddialarını yalanladı

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