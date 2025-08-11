Çin, Nvidia’nın H20 çiplerinin güvenli olmadığını açıkladı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Çin devlet medyasına bağlı bir sosyal medya hesabı, Nvidia’nın yapay zeka alanında geliştirdiği H20 çiplerinin Çin için güvenlik riski taşıdığını açıkladı. Çin yönetimi, bu çiplerde “arka kapı” bulunabileceğine dair endişeleri gündeme getirmesinin ardından gelen açıklama H20 konusundaki durumu daha da derinleştirdi.

“H20, gelişmiş değil”

Çin devlet yayın kuruluşu CCTV’ye bağlı Yuyuan Tantian adlı WeChat hesabında yayımlanan yazıda, H20 çiplerinin ne teknolojik olarak ileri düzeyde ne de çevre dostu olduğu vurgulandı. Yazının sonuna doğru ise “Bir çip türü çevre dostu, gelişmiş ve güvenli değilse, tüketiciler olarak onu satın almama seçeneğimiz elbette vardır” ifadesi yer aldı.

Nvidia’nın H20 modelleri, ABD’nin 2023 sonunda gelişmiş yapay zeka çiplerine uyguladığı ihracat kısıtlamalarına yanıt olarak Çin pazarı için geliştirilmişti. Ancak ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Nisan ayında artan ticaret gerilimleri nedeniyle bu çiplerin Çin’e satışını yasaklamış, Temmuz ayında ise bu yasak kaldırılmıştı.

Nvidia, açık yok dedi

Çin’in siber denetim kurumu, 31 Temmuz’da Nvidia’yı güvenlik kaygıları nedeniyle toplantıya çağırarak H20 çiplerinde “arka kapı” bulunup bulunmadığını sormuştu. Nvidia ise ürünlerinde uzaktan erişim ya da kontrol sağlayan böyle bir arka kapı olmadığını defalarca açıklamıştı. Şirket, Yuyuan Tantian’ın eleştirilerine de yanıt vererek, çiplerinde güvenlik açıkları bulunmadığını yineledi.

Yuyuan Tantian’ın açıklamaları Çin’in bir diğer devlet medyası olan People’s Daily’nin Nvidia’ya yönelik eleştirilerinin ardından geldi. People’s Daily gazetesi, bu ayın başlarında Nvidia’nın Çinli kullanıcıların yongalarındaki güvenlik riskleri konusundaki endişelerini gidermek ve pazar güvenini yeniden kazanmak için “ikna edici güvenlik kanıtları” sunması gerektiğini belirtmişti.

Nvidia ve AMD, Çin gelirlerinin yüzde 15’ini ABD’ye ödeyecek 10 sa. önce eklendi

Öte yandan resmi makamlardan konuya dair bir açıklama gelmedi. Ancak bu, Çin için alışıldık bir durum. Çin, devlet bağlantılı medya veya sosyal medya hesaplarını bu doğrultuda kullanabiliyor. Buradaki esas amaç ise yerli şirketleri yabancı yapay zeka donanımlarından uzaklaşmak ve Huawei’nin Ascend yongalarına yönlendirmek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Çin, Nvidia’nın H20 çiplerinin güvenli olmadığını açıkladı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: