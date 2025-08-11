Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çin, Nvidia’nın H20 çiplerinin güvenli olmadığını açıkladı

    Çin'de Nvidia'nın H20 çiplerine yönelik yapılan eleştirilere bir yenisi daha eklendi. Devlet destekli bir medya organı, H20'lerin ge gelişmiş ne de güvenli olduğunu söyledi.

    Çin, Nvidia’nın H20 çiplerinin güvenli olmadığını açıkladı Tam Boyutta Gör
    Çin devlet medyasına bağlı bir sosyal medya hesabı, Nvidia’nın yapay zeka alanında geliştirdiği H20 çiplerinin Çin için güvenlik riski taşıdığını açıkladı. Çin yönetimi, bu çiplerde “arka kapı” bulunabileceğine dair endişeleri gündeme getirmesinin ardından gelen açıklama H20 konusundaki durumu daha da derinleştirdi.

    “H20, gelişmiş değil”

    Çin devlet yayın kuruluşu CCTV’ye bağlı Yuyuan Tantian adlı WeChat hesabında yayımlanan yazıda, H20 çiplerinin ne teknolojik olarak ileri düzeyde ne de çevre dostu olduğu vurgulandı. Yazının sonuna doğru ise “Bir çip türü çevre dostu, gelişmiş ve güvenli değilse, tüketiciler olarak onu satın almama seçeneğimiz elbette vardır” ifadesi yer aldı.

    Nvidia’nın H20 modelleri, ABD’nin 2023 sonunda gelişmiş yapay zeka çiplerine uyguladığı ihracat kısıtlamalarına yanıt olarak Çin pazarı için geliştirilmişti. Ancak ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Nisan ayında artan ticaret gerilimleri nedeniyle bu çiplerin Çin’e satışını yasaklamış, Temmuz ayında ise bu yasak kaldırılmıştı.

    Nvidia, açık yok dedi

    Çin’in siber denetim kurumu, 31 Temmuz’da Nvidia’yı güvenlik kaygıları nedeniyle toplantıya çağırarak H20 çiplerinde “arka kapı” bulunup bulunmadığını sormuştu. Nvidia ise ürünlerinde uzaktan erişim ya da kontrol sağlayan böyle bir arka kapı olmadığını defalarca açıklamıştı. Şirket, Yuyuan Tantian’ın eleştirilerine de yanıt vererek, çiplerinde güvenlik açıkları bulunmadığını yineledi.

    Yuyuan Tantian’ın açıklamaları Çin’in bir diğer devlet medyası olan People’s Daily’nin Nvidia’ya yönelik eleştirilerinin ardından geldi. People’s Daily gazetesi, bu ayın başlarında Nvidia’nın Çinli kullanıcıların yongalarındaki güvenlik riskleri konusundaki endişelerini gidermek ve pazar güvenini yeniden kazanmak için “ikna edici güvenlik kanıtları” sunması gerektiğini belirtmişti.

    Öte yandan resmi makamlardan konuya dair bir açıklama gelmedi. Ancak bu, Çin için alışıldık bir durum. Çin, devlet bağlantılı medya veya sosyal medya hesaplarını bu doğrultuda kullanabiliyor. Buradaki esas amaç ise yerli şirketleri yabancı yapay zeka donanımlarından uzaklaşmak ve Huawei’nin Ascend yongalarına yönlendirmek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Battlefield 6 yüzbinleri kuyruğa soktu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 19 saat önce

    Hala bir BF4 degil su anda. Zamanla duzeltir-gelistirirler diye umuyorum.

    B
    Berringer 2 gün önce

    Ben şahsen çok beğenmedim hantal bir oyun yapısı var oldum olası bf serisinin Cod da o akıcılık ve hız kesinlikle yok beni bayıyor

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    site otoparkında trafik kazası ambulans ve itfaiye sesi farkı yokuş kalkış desteği olan arabalar peugeot 307 yorumları otomobil af çok amaçlı hız sınırı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 15 Pro Max
    Apple iPhone 15 Pro Max
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    LENOVO Yoga Slim 6
    LENOVO Yoga Slim 6
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum