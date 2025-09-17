Giriş
    Çin, teknoloji şirketlerinin Nvidia'nın yapay zeka çiplerini satın almasını yasakladı

    Çin Siber Uzay İdaresi, yerli teknoloji şirketlerinin Nvidia’nın bölgeye özel olarak geliştirdiği en yeni yapay zeka çiplerini satın almasını yasakladı.        

    Çin, Nvidia'nın yapay zeka çiplerini satın almayı yasakladı Tam Boyutta Gör
    Çin’in en büyük internet düzenleyicisi olan Siber Uzay İdaresi, yerli teknoloji şirketlerinin Nvidia’nın bölgeye özel olarak geliştirdiği en yeni yapay zeka çiplerini satın almasını yasakladı.

    Nvidia RTX Pro 6000D siparişlerinin durdurulması emri verildi

    Financial Times’ın haberine göre, düzenleyici kurum ByteDance ve Alibaba’nın da aralarında bulunduğu teknoloji devlerine, Nvidia’nın RTX Pro 6000D modeli için verdikleri siparişleri iptal etmeleri ve test çalışmalarını durdurmaları talimatını iletti. Bu yönergenin ardından, şirketler tedarikçilerine GPU ile ilgili tüm faaliyetleri askıya almalarını bildirdi. Çin daha önce şirketlere Nvidia H20 çiplerini sipariş etmeyi durdurmaları yönünde talimat vermişti.

    Çinli şirketler, Blackwell mimarisine dayalı bu yapay zeka çipinden on binlerce adet sipariş etmeyi planlıyordu. Ancak ürün beklenenden daha az ilgi gördü ve bazı firmalar sipariş vermekten vazgeçti. Bunun yerine, ABD’li yetkililerin ihracatına onay vereceği daha güçlü model olan Nvidia B30A’yı beklemeyi tercih ediyorlar.

    Çinli düzenleyicilerin, yerli üretim çiplerin artık Nvidia’nın ülkede sattığı muadillerine eşdeğer ya da onları geçtiği sonucuna vardıkları belirtiliyor. Bunun üzerine Huawei ve Baidu gibi yerli üreticilerden, ürünlerinin Nvidia ile kıyaslandığında nasıl performans gösterdiğine dair rapor talep edildi.

    Daha önce neler yaşanmıştı?

    Hatırlatmak gerekirse, ABD hükümeti Nisan ayında, Çin’in bu teknolojiyi askeri amaçlarla kullanabileceği endişesiyle Nvidia’nın H20 çiplerinin ihracatını yasaklamıştı. Temmuz ayında ise ABD ile yapılan bir anlaşma sonrasında, satışların yüzde 15’inin ABD’ye kalması şartıyla yeniden izin verildi. Nvidia CEO'su Huang da o dönemde Pekin ziyaretinde RTX Pro 6000D modelini tanıtmıştı. Ancak bu, NVIDIA’nın umduğu dönüş olmadı. Çinli düzenleyiciler, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick’in açıklamalarından duydukları rahatsızlık nedeniyle yerli şirketlere H20 alımından kaçınmaları yönünde uyarı yapmıştı.

    Son yasak kararı ise, kısa süre önce başka bir Çinli düzenleyicinin Nvidia’yı, Mellanox’u satın alırken Çin’in rekabet yasalarını ihlal etmekle suçlamasının hemen ardından geldi. Çin’in Piyasa Düzenleme İdaresi, şirketin hem ulusal düzenlemeleri hem de daha önce satın alım için getirilen koşulları çiğnediğini açıkladı. Bu koşullar, Nvidia'nın ülkeye GPU ve diğer ürünleri tedarik etmeye devam etmesi ve adil, makul ve ayrımcı olmayan ilkelere uyması gerektiğini belirtiyordu.

    Kaynakça https://www.ft.com/content/12adf92d-3e34-428a-8d61-c9169511915c https://www.engadget.com/ai/china-reportedly-bans-tech-companies-from-buying-nvidias-ai-chips-120143740.html?src=rss
    donanimhabercom Instagram

    Uçak kazalarına karşı devasa hava yastığı fikri

    B
    beyinsis 1 saat önce

    bu tür donanımların kazada hiç bir işe yaramayacağı bilimsel olarak açıklandı. nerden buluyosunuz bu saçmalıkları.

