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    Yasak işe yaramadı: Nvidia Blackwell GPU'lar Çin'de karaborsaya düştü

    ABD yaptırımları ve Çin’in yerli çip baskısına rağmen Nvidia'nın Blackwell tabanlı GPU'ları ülkede talep görmeye devam ediyor. Karaborsada fiyatlar ise bazı ürünlerde iki katına çıkmış durumda.

    Çin, Nvidia yasağını durduramadı: Blackwell GPU'lar kasaborsada Tam Boyutta Gör
    ABD'nin ihracat kısıtlamaları ve Çin'in yerli çip politikalarına rağmen, Nvidia'nın Blackwell tabanlı GPU'ları Çin'de dolaşımdan çıkmış değil. Son bilgilere göre özellikle yapay zekâ odaklı yasaklı Nvidia GPU'ları resmen karaborsaya düştü. Fiyat ise neredeyse iki katına çıkıyor. 

    Çin, Nvidia yasağını durduramadı

    Aktarılan bilgilere göre en dikkat çekici örneklerden biri, sekiz adet Blackwell GPU ve Intel Xeon işlemcilerle gelen Nvidia DGX B300 sistemi. Normalde ABD'de yaklaşık 400 bin dolar seviyesinde konumlanan bu platformun Çin'de 8 milyon yuana, yani yaklaşık 1,1 milyon dolar seviyesine kadar çıktığı belirtiliyor.

    Altı ay önce ise aynı sistemin yaklaşık 4 milyon yuan bandında olduğu paylaşıldı. Başka bir deyişle, karaborsa fiyatı kısa sürede ikiye katlanmış durumda. Benzer tablo profesyonel ekran kartlarında da görülüyor. 96 GB belleğe sahip RTX 6000 PRO Blackwell modelinin Çin'de yaklaşık 130 bin yuan seviyesinden satıldığı söyleniyor.

    Bu rakam kabaca 20 bin dolara karşılık geliyor. Kartın yüksek bellek kapasitesi, özellikle giriş ve orta ölçekli yapay zekâ şirketleri için önemli görülüyor. Zira RTX 5090 ya da Çin'e özel kırpılmış sürümler, bellek tarafında aynı esnekliği sunmuyor. Buradaki temel sorun, Çinli teknoloji şirketlerinin hâlâ Nvidia ekosistemine güçlü biçimde bağlı olması.

    Huawei gibi yerli alternatifler öne çıkarılmaya çalışılsa da, yazılım uyumluluğu, geliştirici araçları ve mevcut AI altyapısı nedeniyle Nvidia çözümlerine talep tamamen kesilmiş değil. Bu yüzden yalnızca Blackwell değil, A100 ve H200 gibi eski nesil hızlandırıcılar da yeniden değer kazanmış görünüyor. Bu da hem kaçak tedarik zincirini zorlaştırıyor hem de Çinli firmaları uzun vadede yerli çözümlere yönelmeye mecbur bırakabilir.

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    H
    hasandemirrr 6 gün önce

    çok güzel

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