    Çin, Nvidia’yı rekabeti ihlal etmekle suçladı

    Çin, Nvidia’yı rekabeti ihlal etmekle suçladı. Karar, ABD ile Çin arasındaki yarı iletken ticaretinde tansiyonu artırırken Nvidia çiplerinin Çin’e ihracatı belirsizliğini koruyor.

    Çin, Nvidia’yı rekabeti ihlal etmekle suçladı Tam Boyutta Gör
    Çin ile ABD arasındaki yarı iletken ticaretinde tansiyon bir kez daha yükseldi. Bloomberg’in haberine göre Çin’in Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi (SAMR) Nvidia’nın ülkenin rekabet yasalarını ihlal ettiğine karar verdi. İhlal, Nvidia’nın 2020 yılında bilgisayar ağ çözümleri sunan Mellanox Technologies’i 7 milyar dolara satın almasıyla ilgili olarak belirlendi.

    Nvidia’dan yasalara uyuyoruz açıklaması

    Nvidia’dan yapılan açıklamada, “Her açıdan yasalara uyuyoruz. Ticari pazarlardaki rekabet üzerinde ihracat kontrollerinin etkisini değerlendirirken, ilgili tüm devlet kurumlarıyla işbirliğine devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

    Çin, kararın ardından herhangi bir yaptırım açıklamazken soruşturmanın devam edeceğini duyurdu. Ancak uzmanlar, bu kararın ABD ve Çin arasındaki mevcut tarife ve ticaret müzakereleri üzerinde olumsuz bir etkisi olacağını belirtiyor. Madrid’de yürütülen bu görüşmeler yarı iletkenleri doğrudan konu edinmese de Çin’in Nvidia çiplerine erişimi iki ülke arasında önemli bir anlaşmazlık noktası olarak öne çıkıyor.

    ABD tarafında kafalar karışık

    ABD tarafında durum da belirsizliğini koruyor. Biden yönetimi, Ocak ayında AI Diffusion Rule adını verdiği bir düzenleme ile ABD yapımı yapay zekâ çiplerinin birçok ülkeye ihracını kısıtlamış, özellikle Çin ve diğer rakip ülkeler için ek sınırlamalar getirmişti. Ancak Mayıs ayında ABD Ticaret Bakanlığı bu kuralı resmen iptal etmişti. Trump yönetimi Nisan ayında Çin’e çip ihracatı için lisans anlaşmaları zorunlu kılmış, Temmuz ayında ise firmalara tekrar satış izni verilmişti.

    Tüm bu adımların ardından ABD, Çin’e çip satan şirketlerin satış gelirlerinin %15’ini Washington’a vermesini şart koşan yeni bir anlaşmaya imza attı. Çin ise firmaları Nvidia çipleri almaktan caydırıyor ve son mali sonuçlar itibarıyla henüz hiçbir Nvidia çipi yeni ihracat sürecinden geçmedi.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni nesil Renault Clio sonunda tanıtıldı

    Profil resmi
    POOPY 5 gün önce

    hayret vagbotlar çamur atmamış...

