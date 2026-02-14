Çin, otomobillerde yarım direksiyon simidini yasaklıyor

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, sürücülerin direksiyon mekanizmasından kaynaklanan yaralanmalara karşı korunmasını düzenleyen yeni standart taslağını yayınladı. 1 Ocak 2027’de yürürlüğe girmesi planlanan bu yeni düzenleme, yarım direksiyon simidi tasarımlarına ilişkin tüm teknik referansları metinden çıkarıyor.

Halihazırda yürürlükte olan standart on yılı aşkın süredir kullanılıyor ve elektrikli araçların hızla yayılmasıyla ortaya çıkan yeni teknolojileri değerlendirmede yetersiz kalıyor. Güncellenen metin, birçok başlıkta gereklilikleri sıkılaştırıyor.

Yeni standart, uluslararası düzenlemelerle uyum sağlayarak insan modülü testlerinde yatay kuvvet sınırını 11.110 N seviyesine indirerek uluslararası düzenlemelerle uyumlu hale getiriyor. Ayrıca çarpışma sırasında direksiyon kolonunun yukarı ve geriye doğru hareketine yönelik daha katı eşik değerler getiriliyor.

Belki de en kritik değişiklik, daha önce bazı koşullarda tanınan insan darbe testi muafiyetlerinin tamamen kaldırılması. Artık istisna olmaksızın tüm araç modelleri bu doğrulama testinden geçmek zorunda.

Yeni güvenlik standardı, yarım direksiyonların kullanımını imkansız hale getiriyor

Bu noktada yarım direksiyon simitleri ciddi bir uyum sorunu yaşıyor. Standart, direksiyon çemberi üzerinde on farklı noktadan darbe testi yapılmasını şart koşuyor. Bunlar arasında "en zayıf alanın orta noktası" ve “desteksiz en kısa alanın orta noktası” gibi tanımlar bulunuyor. Üst kısmı olmayan yarım direksiyonlarda bu test noktaları fiziksel olarak mevcut değil. Bu nedenle bu tasarımların yeni ulusal standardı karşılaması pratikte imkansız hale geliyor.

Kaza istatistiklerine göre sürücü yaralanmalarının %46’sı direksiyon mekanizmasından kaynaklanıyor. Geleneksel yuvarlak direksiyon simitleri, sürücü öne savrulduğunda geniş bir tampon alanı sağlarken, yarım direksiyon tasarımlarında vücudun ikinci çarpışmada direksiyonu “atlayarak” geçmesi yaralanma riskini ciddi biçimde artırıyor.

Bir diğer önemli başlık hava yastığı güvenliği. Yeni standart, hava yastığı açılırken yolcuya doğru sert parçaların (metal/plastik vb.) yönelmesini açıkça yasaklıyor. Yarım direksiyonların düzensiz kapakları ve destek yapıları, hava yastığının milisaniyeler içinde açılması sırasında öngörülemez kırılma davranışları gösterebiliyor.

Sürücüler için de zorluk oluşturuyor

Ayrıca, sürücüler de yarım direksiyonlarla günlük kullanımda çeşitli zorluklar yaşadıklarını bildiriyor. Formula 1 araçlarında düşük direksiyon oranları pist koşullarına uygunken, trafikte kullanılan otomobiller U dönüşü ve park gibi manevralarda çok daha geniş direksiyon hareketleri gerektiriyor. Kullanıcılar özellikle tek elle kullanımda zorlandıklarını ve manevra sırasında istemeden gösterge paneline temas ettiklerini belirtiyor.

Yeni standart 2027’de yürürlüğe girdiğinde, tip onayı almak isteyen tüm yeni araç modelleri bu kurallara uymak zorunda olacak. Halihazırda onay almış modeller için ise tasarımlarını uyarlayabilmeleri adına yaklaşık 13 aylık bir geçiş süresi tanınması bekleniyor.

