Çin'de otomotiv krizi: Rekor satışa rağmen kâr dibi gördü

Tarihteki en düşük ikinci değer olduğu ifade edilen bu oran, 2024’te kaydedilen yüzde 4,3’lük en düşük seviyeden sadece 0,1 puan yüksek. China Passenger Car Association (CPCA) Genel Sekreteri Cui Dongshu’nun açıkladığı verilere göre, sektörün araç başına ortalama geliri 322.000 yuan (45.800 dolar) iken, araç başına brüt kâr yalnızca 14.000 yuan (2.000 dolar) seviyesinde kaldı.
|Yıl
|Kâr marjı
|2017
|%7,8
|2018
|%7,3
|2019
|%6,3
|2020
|%6,2
|2021
|%6,1
|2022
|%5,7
|2023
|%5
|2024
|%4,3
|2025 (Ocak-Kasım)
|%4,4
Düşük kârın arkasında hem maliyet baskısı hem de yoğun rekabet yatıyor. Sektörün maliyet artış hızı yüzde 9 ile gelir artışını (yüzde 8,1) geçti. Pil hammaddelerindeki dalgalanmalar ve yükselen işçilik maliyetleri de sektöre baskı uygulamaya devam ediyor.
Buna ek olarak, yeni enerjili araçlar (elektrikli, PHEV, EREV) ile geleneksel benzinli araçlar arasındaki iç rekabet kızıştı. Fiyat savaşları yalnızca elektrikli araç pazarıyla sınırlı kalmayıp benzinli araç pazarına da yayıldı ve kârları daha da eritti.
Örneğin, Great Wall Motor’un (GWM) finansal raporları bu baskıyı gözler önüne seriyor. Şirketin ilk üç çeyrekte gelirleri neredeyse yüzde 8 artsa da dağıtım kanallarına yapılan yüksek yatırımlar ve sert fiyat rekabeti nedeniyle net kâr yaklaşık yüzde 17 düştü. Yerel medyanın haberine göre, sektördeki bayilerin yarısından fazlası zarar ediyor ve araç modellerinin yüzde 70’inden fazlası zararla satılıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: