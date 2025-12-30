Giriş
    Çin'de otomotiv krizi: Rekor satışa rağmen kâr dibi gördü

    Çin otomotiv sektörü 2025’te rekor satışlara rağmen kârda zorlanıyor. Fiyat savaşları, artan maliyetler ve elektrikli araç rekabeti kâr marjını yüzde 4,4’e kadar düşürdü.

    Çin otomotiv pazarında rekor satışa rağmen kâr dibe vurdu Tam Boyutta Gör
    Çin'deki iç pazarda üreticilerin sert rekabet koşullarından şikayet ettiğini sık sık duyuyoruz. Bu nedenle Çinliler, Avrupa gibi uluslararası pazarlara açılarak bu pazarlarda yüksek kârlılık peşinde koşuyor. Ortaya çıkan son tablo, sektörün kâr marjının Ocak-Kasım 2025 döneminde sadece yüzde 4,4 seviyesinde olduğunu gösteriyor.

    Tarihteki en düşük ikinci değer olduğu ifade edilen bu oran, 2024’te kaydedilen yüzde 4,3’lük en düşük seviyeden sadece 0,1 puan yüksek. China Passenger Car Association (CPCA) Genel Sekreteri Cui Dongshu’nun açıkladığı verilere göre, sektörün araç başına ortalama geliri 322.000 yuan (45.800 dolar) iken, araç başına brüt kâr yalnızca 14.000 yuan (2.000 dolar) seviyesinde kaldı.

    Çin otomotiv sektörü kâr oranları
    Yıl Kâr marjı
    2017 %7,8
    2018 %7,3
    2019 %6,3
    2020 %6,2
    2021 %6,1
    2022 %5,7
    2023 %5
    2024 %4,3
    2025 (Ocak-Kasım) %4,4

    Düşük kârın arkasında hem maliyet baskısı hem de yoğun rekabet yatıyor. Sektörün maliyet artış hızı yüzde 9 ile gelir artışını (yüzde 8,1) geçti. Pil hammaddelerindeki dalgalanmalar ve yükselen işçilik maliyetleri de sektöre baskı uygulamaya devam ediyor.

    Buna ek olarak, yeni enerjili araçlar (elektrikli, PHEV, EREV) ile geleneksel benzinli araçlar arasındaki iç rekabet kızıştı. Fiyat savaşları yalnızca elektrikli araç pazarıyla sınırlı kalmayıp benzinli araç pazarına da yayıldı ve kârları daha da eritti.

    Örneğin, Great Wall Motor’un (GWM) finansal raporları bu baskıyı gözler önüne seriyor. Şirketin ilk üç çeyrekte gelirleri neredeyse yüzde 8 artsa da dağıtım kanallarına yapılan yüksek yatırımlar ve sert fiyat rekabeti nedeniyle net kâr yaklaşık yüzde 17 düştü. Yerel medyanın haberine göre, sektördeki bayilerin yarısından fazlası zarar ediyor ve araç modellerinin yüzde 70’inden fazlası zararla satılıyor.

