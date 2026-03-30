Çin, savaşta kullanılacak akıllı “kurt sürülerini” tanıttı

Göreve göre farklı donanım
Aktarılanlara göre sürüdeki robotlar farklı görevleri üstlenebilir. Shadow modeli keşif ve durumsal farkındalık sağlarken Polar modeli lojistik destek için tasarlanmış durumda. Saldırı hattında ise çeşitli silahlarla donatılabilen Bloody modeli yer alıyor. Küçük füzelerden bomba atarlara ve makineli silahlara kadar geniş bir yelpazede ateş gücü sunabiliyor. Robotların azami hızı 14,5 km/saat, taşıma kapasitesi ise 25 kilogram olarak açıklandı. Dört ayaklı yapısı sayesinde engebeli arazilerde rahatça hareket edebiliyor, yol bağımlılığı olmadan görev yapabiliyor.
Bu robot kurtlar sadece kara operasyonlarıyla sınırlı değil. Her ne kadar uçuş yetenekleri olmasa da diğer hava dronlarıyla koordineli şekilde çalışabiliyor.
Modern savaş sahalarında hava dronlarının ciddi tehdit oluşturması nedeniyle Çin ordusu iki yeni anti-dron lazer silahı da gösterdi. Guangjian 11-E, düşük güçlü enerji verimli bir lazerle küçük ticari dronları etkisiz hale getirirken 21-A modeli daha büyük hedefleri imha edebiliyor.