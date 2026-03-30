    Çin, savaşta kullanılacak akıllı “kurt sürülerini” tanıttı

    Çin ordusu, kentsel savaşlarda kullanılacak akıllı robot kurt sürülerini tanıttı. Bu dört ayaklı robotlar keşif, lojistik ve saldırı görevlerini bir arada otonom şekilde yürütebiliyor.

    Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA), kentsel savaş alanlarında birlikte hareket edebilen ve tek bir asker tarafından kontrol edilebilen akıllı robotlarını kamuoyuna sundu. Devlet kanalı CCTV’de yayımlanan “Unmanned Competition” belgeselinde tanıtılan bu “kurt sürüleri”, robotların birbirleriyle koordineli şekilde çalışmasına olanak tanıyor ve böylece askerler risk almadan çevre temizleme operasyonları gerçekleştirebiliyor.

    Göreve göre farklı donanım

    Aktarılanlara göre sürüdeki robotlar farklı görevleri üstlenebilir. Shadow modeli keşif ve durumsal farkındalık sağlarken Polar modeli lojistik destek için tasarlanmış durumda. Saldırı hattında ise çeşitli silahlarla donatılabilen Bloody modeli yer alıyor. Küçük füzelerden bomba atarlara ve makineli silahlara kadar geniş bir yelpazede ateş gücü sunabiliyor. Robotların azami hızı 14,5 km/saat, taşıma kapasitesi ise 25 kilogram olarak açıklandı. Dört ayaklı yapısı sayesinde engebeli arazilerde rahatça hareket edebiliyor, yol bağımlılığı olmadan görev yapabiliyor.

    Kontrol mekanizmaları da oldukça çeşitlilik gösteriyor. Robot sürüleri sesli komutlar, taktik eldivenler veya tüfeğe entegre kontrol çubukları aracılığıyla yönlendirilebiliyor. Otomatik tanıma ve hedefleme kabiliyetine sahip olmalarına rağmen saldırı gerçekleştirirken insan onayı gerektirdiği belirtiliyor.

    Bu robot kurtlar sadece kara operasyonlarıyla sınırlı değil. Her ne kadar uçuş yetenekleri olmasa da diğer hava dronlarıyla koordineli şekilde çalışabiliyor.

    Modern savaş sahalarında hava dronlarının ciddi tehdit oluşturması nedeniyle Çin ordusu iki yeni anti-dron lazer silahı da gösterdi. Guangjian 11-E, düşük güçlü enerji verimli bir lazerle küçük ticari dronları etkisiz hale getirirken 21-A modeli daha büyük hedefleri imha edebiliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
