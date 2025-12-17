Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çin, SpaceX’in Starship roketini kopyalamada sınır tanımıyor

    Çin ile ABD arasındaki uzay yarışı benzer senaryolar altında gerçekleşiyor. Çinli şirketler SpaceX’in Starship tasarımını birebir örnek alarak kendi roketlerini geliştiriyor.

    Çin, SpaceX’in Starship roketini kopyalamada sınır tanımıyor Tam Boyutta Gör
    SpaceX’in Falcon 9 roketi, yeniden kullanılabilir bir platform sunarak uzaya yük ve insan göndermeyi hem daha ekonomik hem de erişilebilir hale getirerek yeni bir çağ başlatmıştı. Bu roketin ardından şirketin tüm odağı ise devasa Starship roketine kaymış durumda. Henüz geliştirme aşamasında olan Starship, çok sayıda başarılı test gerçekleştirse de henüz tüm kademeleriyle yere sağ salim dönemedi. Ancak bu durum, Çinli şirketlerin Starship’i kopyalamasını engellememişe benziyor.

    Adını bile kopyaladılar

    Devlet destekli china.com’un aktardığına göre, “Beijing Leading Rocket Technology” adlı firma, geliştirdiği yeni roket konseptine Xingzhou-1 adını verdi. Bu isim, İngilizce karşılığıyla “Starship-1” veya “Starvessel-1” anlamına geliyor. Roketin tasarımı, SpaceX Starship ile şaşırtıcı şekilde benzerlik taşıyor. Boyut oranlarından, Super Heavy güçlendiriciyi ve Starship’i güvenli inişe yönlendiren ızgara kanatçıklara kadar detaylar neredeyse birebir kopyalanmış.

    Uzmanlar, bu projenin henüz çok erken bir aşamada olduğunu ve 2027’de ilk uçuşunu gerçekleştirmeyi hedeflediğini belirtiyor. Ancak tasarım konseptinin iddialı olduğu açık. Bununla birlikte, benzer yaklaşımları benimseyen diğer Çinli girişimler de mevcut. Cosmoleap firması, Super Heavy benzeri güçlendirici ve onu yakalayan iki “çubuk” kol tasarımı ile SpaceX’in modelini neredeyse birebir yeniden yaratmış durumda. Astronstone ise daha küçük ölçekli olsa da, geliştirdiği roketin teknik yaklaşımını SpaceX’in yöntemleriyle tam uyumlu olacak şekilde planladığını duyurdu.

    Çin, SpaceX’in Starship roketini kopyalamada sınır tanımıyor Tam Boyutta Gör
    Çin’in devlet uzay programı da geçtiğimiz yıl, iki aşamalı ve tamamen yeniden kullanılabilir roketini tanıtmıştı. Tasarım, aerodinamik kanatçıklardan iki aşamalı yapıya kadar Starship’i anımsatıyordu. Ancak uygulamada işler SpaceX’in gerisinde. Örneğin, özel Çinli uzay şirketi LandScape, Falcon 9 benzeri Zhuque-3 roketini bu ayki ilk yörünge denemesinde fırlatma ve iniş yapmayı denedi ancak roket test sırasında patladı.

     

    Çin, SpaceX’in Starship roketini kopyalamada sınır tanımıyor Tam Boyutta Gör
    İşin SpaceX tarafında ise Starship için geliştirmeler sürüyor. Tek bir fırlatmada 150 metrik ton yük taşıyabilecek dev kapasiteye sahip roket, Musk’a göre Ay ve Mars görevlerinde kullanılacak. Ay görevleri için roketin NASA tarafından kullanılması ve insanları yüzeye indirmesi bekleniyor. Ancak NASA yetkilisi SpaceX’in takvimin gerisinde kaldığını ve alternatiflere baktıklarını söylemişti. Planlanan ilk görev tarihi ise halen 2027.
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    PlayStation temalı mekanik saat çıktı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    siyah cam balkon kullanıcı yorumları airpods 4 alınır mı kaybolan hattı yeniden çıkarmak ne kadar peugeot hangi modeli alınır pirelli 4 mevsim lastik yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S25 Edge
    Samsung Galaxy S25 Edge
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum