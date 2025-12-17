Çin, SpaceX’in Starship roketini kopyalamada sınır tanımıyor

Devlet destekli china.com’un aktardığına göre, “Beijing Leading Rocket Technology” adlı firma, geliştirdiği yeni roket konseptine Xingzhou-1 adını verdi. Bu isim, İngilizce karşılığıyla “Starship-1” veya “Starvessel-1” anlamına geliyor. Roketin tasarımı, SpaceX Starship ile şaşırtıcı şekilde benzerlik taşıyor. Boyut oranlarından, Super Heavy güçlendiriciyi ve Starship’i güvenli inişe yönlendiren ızgara kanatçıklara kadar detaylar neredeyse birebir kopyalanmış.
Uzmanlar, bu projenin henüz çok erken bir aşamada olduğunu ve 2027’de ilk uçuşunu gerçekleştirmeyi hedeflediğini belirtiyor. Ancak tasarım konseptinin iddialı olduğu açık. Bununla birlikte, benzer yaklaşımları benimseyen diğer Çinli girişimler de mevcut. Cosmoleap firması, Super Heavy benzeri güçlendirici ve onu yakalayan iki “çubuk” kol tasarımı ile SpaceX’in modelini neredeyse birebir yeniden yaratmış durumda. Astronstone ise daha küçük ölçekli olsa da, geliştirdiği roketin teknik yaklaşımını SpaceX’in yöntemleriyle tam uyumlu olacak şekilde planladığını duyurdu.