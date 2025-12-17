Çin, SpaceX’in Starship roketini kopyalamada sınır tanımıyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör SpaceX’in Falcon 9 roketi, yeniden kullanılabilir bir platform sunarak uzaya yük ve insan göndermeyi hem daha ekonomik hem de erişilebilir hale getirerek yeni bir çağ başlatmıştı. Bu roketin ardından şirketin tüm odağı ise devasa Starship roketine kaymış durumda. Henüz geliştirme aşamasında olan Starship, çok sayıda başarılı test gerçekleştirse de henüz tüm kademeleriyle yere sağ salim dönemedi. Ancak bu durum, Çinli şirketlerin Starship’i kopyalamasını engellememişe benziyor.

Adını bile kopyaladılar

Devlet destekli china.com’un aktardığına göre, “Beijing Leading Rocket Technology” adlı firma, geliştirdiği yeni roket konseptine Xingzhou-1 adını verdi. Bu isim, İngilizce karşılığıyla “Starship-1” veya “Starvessel-1” anlamına geliyor. Roketin tasarımı, SpaceX Starship ile şaşırtıcı şekilde benzerlik taşıyor. Boyut oranlarından, Super Heavy güçlendiriciyi ve Starship’i güvenli inişe yönlendiren ızgara kanatçıklara kadar detaylar neredeyse birebir kopyalanmış.

Uzmanlar, bu projenin henüz çok erken bir aşamada olduğunu ve 2027’de ilk uçuşunu gerçekleştirmeyi hedeflediğini belirtiyor. Ancak tasarım konseptinin iddialı olduğu açık. Bununla birlikte, benzer yaklaşımları benimseyen diğer Çinli girişimler de mevcut. Cosmoleap firması, Super Heavy benzeri güçlendirici ve onu yakalayan iki “çubuk” kol tasarımı ile SpaceX’in modelini neredeyse birebir yeniden yaratmış durumda. Astronstone ise daha küçük ölçekli olsa da, geliştirdiği roketin teknik yaklaşımını SpaceX’in yöntemleriyle tam uyumlu olacak şekilde planladığını duyurdu.

Tam Boyutta Gör Çin’in devlet uzay programı da geçtiğimiz yıl, iki aşamalı ve tamamen yeniden kullanılabilir roketini tanıtmıştı. Tasarım, aerodinamik kanatçıklardan iki aşamalı yapıya kadar Starship’i anımsatıyordu. Ancak uygulamada işler SpaceX’in gerisinde. Örneğin, özel Çinli uzay şirketi LandScape, Falcon 9 benzeri Zhuque-3 roketini bu ayki ilk yörünge denemesinde fırlatma ve iniş yapmayı denedi ancak roket test sırasında patladı.

Alçak Dünya yörüngesinde risk artıyor; Uzay macerası sonlanabilir 1 gün önce eklendi

Tam Boyutta Gör İşin SpaceX tarafında ise Starship için geliştirmeler sürüyor. Tek bir fırlatmada 150 metrik ton yük taşıyabilecek dev kapasiteye sahip roket, Musk’a göre Ay ve Mars görevlerinde kullanılacak. Ay görevleri için roketin NASA tarafından kullanılması ve insanları yüzeye indirmesi bekleniyor. Ancak NASA yetkilisi SpaceX’in takvimin gerisinde kaldığını ve alternatiflere baktıklarını söylemişti. Planlanan ilk görev tarihi ise halen 2027.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Havacılık Haberleri

Çin, SpaceX’in Starship roketini kopyalamada sınır tanımıyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: