Çin, Starlink katili mikrodalga silahı geliştirdi: 20 GW rekor güce erişiyor

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Çin’deki bir araştırma ekibi, yerden gönderilen mikrodalga ışınlarıyla uyduları etkisiz hale getirebilecek kompakt bir silah sisteminin kilit parçasını geliştirdi.

Benzer sistemlerden çok daha güçlü ve kompakt

Şaanşi eyaletinin Xi’an kentindeki Northwest Institute of Nuclear Technology bünyesinde çalışan ekip, bir dakikaya kadar kesintisiz şekilde 20 gigavat güç sağlayabilen bir sistem tasarladı. Daha önce benzer sistemler en fazla üç saniye boyunca sürekli çalışabiliyordu. TPG1000Cs adı verilen bu sistem, yüksek güçlü mikrodalga (HPM) silahları için geliştirilen dünyanın ilk kompakt sürücü ünitesi olma özelliğini taşıyor.

Yaklaşık 4 metre uzunluğunda ve 5 ton ağırlığında olan TPG1000Cs, alüminyum alaşımlı yapısı sayesinde oldukça kompakt bir tasarıma sahip. Bu sayede kamyonlara, uçaklara ve hatta uydulara monte edilebilecek kadar taşınabilir. Uydulara yerleştirildiğinde, tehdit olarak görülen diğer uydulara karşı kullanılabileceği belirtiliyor.

Sistem, tek bir seansta 3.000’e kadar yüksek enerjili darbe gönderebiliyor. Bu değer, benzer cihazların kapasitesini açık şekilde geride bırakıyor. South China Morning Post’un haberine göre, yalnızca 1 gigavat güç üreten yer tabanlı bir mikrodalga silah bile Starlink uydu iletişimini bozabilir ya da uydulara fiziksel zarar verebilir. Örneğin Rusya’nın Sinus7 sürücüsü, yaklaşık bir saniye çalışabiliyor ve her atımda yaklaşık 100 darbe üretebiliyordu. Buna rağmen bu sistemin ağırlığı yaklaşık 10 tondu.

NASA, Artemis 2 ile Ay yörüngesinde lazer iletişimini test edecek 17 sa. önce eklendi

Ekip, sistemlerinde geleneksel düz tüplü tasarım yerine çift U şeklinde kompakt bir yapı kullandıklarını belirtiyor. Bu tasarım, enerjinin sistem içinde verimli şekilde ileri geri yansımasını sağlayarak aynı performansı çok daha küçük bir hacimde elde etmeye imkan tanıyor. Ayrıca daha kaliteli yalıtım yağı gibi basit malzeme değişiklikleriyle enerji depolama kapasitesi ciddi ölçüde artırıldı. Bu yenilikler, daha küçük boyutlu, daha güçlü ve daha güvenilir enerji depolama çözümleri sunulmasını sağladı.

Çinli yetkililerin, SpaceX’in Starlink uydularının ulusal güvenlik açısından tehdit oluşturduğunu defalarca dile getirmesi üzerine, ülke düşük maliyetle mega uydu takımyıldızlarına karşı koyabilecek “Starlink avcısı” sistemler üzerinde çalışıyor. Bu sistemler arasında yüksek güçlü mikrodalga silahlar ve lazerler yer alıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Savunma Sanayi Haberleri

Çin, Starlink katili 20 GW gücünde mikrodalga silahı geliştirdi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: