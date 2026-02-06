Giriş
    Çin, Starlink katili mikrodalga silahı geliştirdi: 20 GW rekor güce erişiyor

    Çin’deki bir araştırma ekibi, yerden gönderilen mikrodalga ışınlarıyla uyduları etkisiz hale getirebilen ve bir dakikaya kadar kesintisiz şekilde 20 gigavat güç sağlayabilen bir silah geliştirdi.

    Çin, Starlink katili 20 GW gücünde mikrodalga silahı geliştirdi Tam Boyutta Gör
    Çin’deki bir araştırma ekibi, yerden gönderilen mikrodalga ışınlarıyla uyduları etkisiz hale getirebilecek kompakt bir silah sisteminin kilit parçasını geliştirdi.

    Benzer sistemlerden çok daha güçlü ve kompakt

    Şaanşi eyaletinin Xi’an kentindeki Northwest Institute of Nuclear Technology bünyesinde çalışan ekip, bir dakikaya kadar kesintisiz şekilde 20 gigavat güç sağlayabilen bir sistem tasarladı. Daha önce benzer sistemler en fazla üç saniye boyunca sürekli çalışabiliyordu. TPG1000Cs adı verilen bu sistem, yüksek güçlü mikrodalga (HPM) silahları için geliştirilen dünyanın ilk kompakt sürücü ünitesi olma özelliğini taşıyor.

    Yaklaşık 4 metre uzunluğunda ve 5 ton ağırlığında olan TPG1000Cs, alüminyum alaşımlı yapısı sayesinde oldukça kompakt bir tasarıma sahip. Bu sayede kamyonlara, uçaklara ve hatta uydulara monte edilebilecek kadar taşınabilir. Uydulara yerleştirildiğinde, tehdit olarak görülen diğer uydulara karşı kullanılabileceği belirtiliyor.

    Sistem, tek bir seansta 3.000’e kadar yüksek enerjili darbe gönderebiliyor. Bu değer, benzer cihazların kapasitesini açık şekilde geride bırakıyor. South China Morning Post’un haberine göre, yalnızca 1 gigavat güç üreten yer tabanlı bir mikrodalga silah bile Starlink uydu iletişimini bozabilir ya da uydulara fiziksel zarar verebilir. Örneğin Rusya’nın Sinus7 sürücüsü, yaklaşık bir saniye çalışabiliyor ve her atımda yaklaşık 100 darbe üretebiliyordu. Buna rağmen bu sistemin ağırlığı yaklaşık 10 tondu.

    Ekip, sistemlerinde geleneksel düz tüplü tasarım yerine çift U şeklinde kompakt bir yapı kullandıklarını belirtiyor. Bu tasarım, enerjinin sistem içinde verimli şekilde ileri geri yansımasını sağlayarak aynı performansı çok daha küçük bir hacimde elde etmeye imkan tanıyor. Ayrıca daha kaliteli yalıtım yağı gibi basit malzeme değişiklikleriyle enerji depolama kapasitesi ciddi ölçüde artırıldı. Bu yenilikler, daha küçük boyutlu, daha güçlü ve daha güvenilir enerji depolama çözümleri sunulmasını sağladı.

    Çinli yetkililerin, SpaceX’in Starlink uydularının ulusal güvenlik açısından tehdit oluşturduğunu defalarca dile getirmesi üzerine, ülke düşük maliyetle mega uydu takımyıldızlarına karşı koyabilecek “Starlink avcısı” sistemler üzerinde çalışıyor. Bu sistemler arasında yüksek güçlü mikrodalga silahlar ve lazerler yer alıyor.

