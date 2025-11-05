Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çin, toryumdan uranyum üreterek enerji bağımsızlığında tarihi eşiği aştı

    Çin, deneysel reaktöründe toryum yakıtını uranyuma dönüştürmeyi başararak dünyada bir ilke imza attı. Bu gelişme, ülkenin tam enerji bağımsızlığına giden yolda tarihi bir adım olarak görülüyor.

    Çin, tarihi eşiği aştı: Toryumdan uranyum üretmeyi başardı Tam Boyutta Gör
    Çin, nükleer enerji tarihinde yeni bir sayfa açarak toryum yakıtının nükleer fisyon için uranyuma dönüştürülmesini ilk kez başarıyla gerçekleştirdi. Çin Bilimler Akademisi’ne bağlı Şanghay Uygulamalı Fizik Enstitüsü tarafından Gobi Çölü’nde geliştirilen deneysel bir reaktör, toryumdan uranyum üretmeyi başardı. Bu gelişme, ülkenin neredeyse sınırsız bir temiz enerji kaynağına erişmesini sağlayabilecek önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

    Çin’den tarihi başarı

    Söz konusu proje kapsamında geliştirilen 2 megavatlık sıvı yakıtlı Toryum Bazlı Erimiş Tuz Reaktörü (TMSR), dünyada toryum yakıtını başarıyla yükleyip kullanan tek faal reaktör konumunda bulunuyor. Çin Bilimler Akademisi’nin açıklamasına göre bu başarı, erimiş tuz reaktörlerinde toryum kaynaklarının kullanılabilirliğini teknik olarak kanıtlayan ilk somut veri oldu ve teknolojide büyük bir sıçramayı temsil ediyor.

    Toryumun, uranyuma kıyasla çok daha bol ve erişilebilir bir element olduğuna dikkat çekilirken Çin’in toryum rezervinin ülkenin enerji ihtiyacını 1.000 yıldan fazla karşılayabileceği belirtildi.

    Bu atılımın merkezinde, reaktör çekirdeğinde gerçekleşen “toryumdan uranyuma dönüşüm” süreci yer alıyor. Doğal olarak bulunan toryum-232, nükleer reaksiyonlar zinciriyle uranyum-233 izotopuna dönüştürülüyor. Bu dönüşüm, fisyon zincir reaksiyonlarını sürdürebilen bir yakıt türü ortaya çıkarıyor. Sürecin en önemli özelliği, tüm dönüşümün reaktör çekirdeği içinde gerçekleşmesi.

    Çin, tarihi eşiği aştı: Toryumdan uranyum üretmeyi başardı Tam Boyutta Gör
    Geleneksel basınçlı su reaktörlerinin aksine TMSR sistemi, katı yakıt çubukları yerine erimiş tuz içinde çözünmüş sıvı yakıt kullanıyor. Bu sayede reaktör, çalışmasını durdurmadan sürekli olarak yakıt ikmali yapılabiliyor. Bu tasarım, yakıt verimliliğini büyük ölçüde artırırken uzun ömürlü radyoaktif atık miktarını da ciddi oranda azaltıyor. Toryum erimiş tuz reaktörlerini diğerlerinden ayıran en temel avantajlardan bir de zaten bu.

    TMSR’nin bir diğer önemli üstünlüğü de soğutma için suya ihtiyaç duymaması. Bu sayede reaktörler, kıyı bölgelerine bağımlı kalmadan ülkenin iç kesimlerinde de güvenle inşa edilebiliyor. Aynı teknoloji, gelecekte büyük gemiler gibi mobil platformlarda da kullanılabilecek. Ayrıca bu teknolojinin güneş ve rüzgar enerjisi, yüksek sıcaklıklı enerji depolama, hidrojen üretimi ve petrokimya mühendisliği gibi alanlarla entegre edilebileceği aktarılıyor. Böylece çok kaynaklı, düşük karbonlu ve hibrit enerji sistemlerinin önü açılmış olacak.

    Şimdiki hedef 2035’te 100 MW!

    Çin Bilimler Akademisi, TMSR nükleer enerji sistemini 2011 yılında stratejik bir araştırma programı olarak başlatmıştı. Hedef, ülkenin zengin toryum kaynaklarını kullanarak enerjide tam bağımsızlığa ulaşmak ve sürdürülebilir enerji üretiminde yeni bir sayfa açmaktı. Bu uzun soluklu çabanın sonucu olarak 11 Ekim 2023’te reaktör ilk kritik düzeye, 17 Haziran 2024’te ise tam güç operasyonuna ulaştı. Aynı yılın ekim ayında gerçekleştirilen deneyle dünyada ilk kez bir erimiş tuz reaktörüne toryum eklenmesi başarıyla gerçekleştirildi. Çin, 2035 yılına kadar 100 MW termal gücünde bir prototip reaktör inşa edip ticarileştirme aşamasına geçmeyi hedefliyor.

    Kaynakça https://www.scmp.com/news/china/science/article/3331312/china-reaches-energy-independence-milestone-breeding-uranium-thorium https://www.chinadaily.com.cn/a/202511/01/WS6905af81a310f215074b86a8_5.html
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robot 1.400 kilogramlık otomobili çekti

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sevgilimi aldattım pişmanım renault 1.6 benzinli motor kia picanto en dolu paketi hangisi anadolu üniversitesi mi atatürk üniversitesi mi instagram mod apk

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Phone 1
    Nothing Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum