    Çin, Tayvan simülasyonunda yapay zeka komutanını sınadı: İnsanlardan daha iyi

    Çin’de geliştirilen askeri yapay zeka sistemi, simülasyon testlerinde insan komutanları geride bıraktı. Sistem, komuta süreçlerinde hız ve karar alma kapasitesiyle dikkat çekti.

    Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) ve Ulusal Savunma Teknolojisi Üniversitesi (NUDT) tarafından geliştirilen ve “dijital kurmay başkanı” olarak nitelendirilen otonom bir askeri yapay zeka sistemini sahaya yakın simülasyonlarda test edildi. Aktarılan bilgilere göre sistem, karmaşık muharebe senaryolarında insan komutanlara kıyasla daha hızlı ve daha isabetli kararlar üretebildi.

    Simülasyonlarda özellikle çıkarma harekatı gibi yüksek yoğunluklu operasyonlar üzerinde çalışan sistem, iletişimin yoğun şekilde kesintiye uğradığı koşullarda bile yüksek performans sergiledi. Yüzde 90’ın üzerinde hatırlama doğruluğu ile çalıştığı belirtilen yapay zeka, bilgi akışındaki bozulmalara rağmen kritik verileri koruyarak karar süreçlerini sürdürebildi.

    Hız ve doğruluk avantajıyla öne çıktı

    NUDT araştırma ekibi, sistemi ortalama 12 yıllık tecrübeye sahip beş kıdemli askeri uzmanla karşı karşıya getirdi. Test senaryosu, olası Tayvan çatışma senaryolarını andıran şekilde kurgulanan yoğun bir sahil çıkarması operasyonuydu.

    Simülasyon boyunca yapay zeka, birliklerin sahilden iç bölgelere ilerlediği karmaşık komuta akışını yöneterek operasyonun düzenini korudu. İnsan komutanların seçenekleri değerlendirirken zaman kaybettiği anlarda sistemin çok daha hızlı aksiyon aldığı ifade edildi. Yapılan değerlendirmeye göre yapay zeka, karar döngüsünü hızlandırarak OODA (gözlemleme, yönlendirme, karar verme ve eyleme geçme) sürecini yüzde 43 oranında kısalttı.

    Sistemin temel yapısı, büyük dil modelleri (LLM) ile gerçek zamanlı muharebe verilerinin birleştirilmesine dayanıyor. Bu yapı sayesinde yapay zeka, yoğun bilgi akışı içerisinden operasyonel açıdan kritik unsurları filtreleyebiliyor ve komutanlara yalnızca karar sürecini etkileyen verileri sunuyor.

    Sistemin özellikle “kritik bilgi gereksinimleri” olarak tanımlanan alanlara odaklandığı, yani bir görevin başarısını belirleyen bilinmezleri tespit ederek komuta zincirine yönlendirme yaptığı belirtildi. Bu yaklaşım, insan komutanların stres altında gözden kaçırabileceği detayların önüne geçmeyi hedefliyor.

    Savaş sisini analiz edebiliyor

    Simülasyon sırasında yapay zekanın en dikkat çeken özelliklerinden biri, sahadaki eksik bilgileri tespit edebilmesi oldu. Zırhlı birliklerin ilerleyişi esnasında sistem, düşman hareketlerini analiz ederken beklenen bazı rezerv birliklerin görünmemesini bir risk unsuru olarak işaretledi.

    Bu tespit üzerine insan müdahalesini beklemeden keşif birliklerinin gönderilmesini önerdiği, böylece olası bir pusu ihtimalinin erken aşamada değerlendirildiği aktarıldı. Sistem, kararları saniyeler içinde üretirken insan komutanların benzer değerlendirmeler için çok daha uzun tartışmalara ihtiyaç duyduğu ifade edildi.

    Elektronik karıştırmaya rağmen yüksek performans

    Testlerin bir bölümünde yoğun elektronik karıştırma uygulanarak dijital muharebe ortamı neredeyse tamamen bozuldu. Buna rağmen sistemin bellek ve veri işleme kapasitesinin etkilenmediği, yüzde 90’ın üzerinde doğrulukla kritik bilgileri hatırlamaya devam ettiği bildirildi.

    Bu özellik, sistemin yalnızca veri toplamakla kalmayıp aynı zamanda bozulmuş iletişim koşullarında dahi operasyonel sürekliliği koruyabildiğini ortaya koydu.

    Her ne kadar sonuçlar dikkat çekici olsa da araştırmacılar sistemin tamamen olgunlaşmadığını vurguluyor. En önemli sınırlamalardan biri “cold start” problemi olarak tanımlanıyor. Komutan yeni ise veya kayıtlı karar geçmişi yoksa, yapay zekanın takip edeceği bir referans noktası bulunmuyor.

    Ayrıca yapay zekanın şu aşamada yalnızca belirli bir uzmanlık alanına odaklandığı, özellikle sahil operasyonları için eğitildiği belirtiliyor. Yani şehir içi çatışmalar veya dağlık arazi muharebeleri gibi farklı senaryolarda henüz kapsamlı şekilde test edilmedi.

    Geliştirilen sistemin gelecekte çoklu askeri birlikleri eş zamanlı yöneten “akıllı muharebe ajanları” konseptine evrilebileceği değerlendiriliyor. Bu yaklaşım, savaş alanında insan sezgisine dayalı karar mekanizmalarının yerini giderek veri odaklı sistemlere bırakabileceğine işaret ediyor.

    Profil resmi
    emrahmt 1 gün önce

    [resim]

    G
    genconline 5 gün önce

    .

    D
    Dr.Perga 1 hafta önce

    Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen

    Profil resmi
    maligezgin 1 hafta önce

    biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz

