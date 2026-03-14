    Yeni bir eşik geçildi: Çin, ticari kullanım amaçlı ilk beyin implantını onayladı!

    Çin, felçli hastaların el kavrama yeteneğini yeniden kazanmalarını sağlayan ilk ticari beyin implantını onayladı. BCI cihazının hastalarda anlamlı gelişmeler yaptığı tespit edildi.

    Çin, beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) teknolojilerinde önemli bir eşiği geride bıraktı. Ülkenin ilaç ve tıbbi cihaz düzenleyicisi olan Ulusal Tıbbi Ürünler İdaresi (NMPA), felçli hastalarda el hareketlerinin yeniden kazanılmasına yardımcı olmayı amaçlayan beyin-bilgisayar arayüzü cihazının ticari kullanımına resmi onay verdi. Böylece söz konusu teknoloji, dünya genelinde ilk kez ticari satış için düzenleyici onay alan BCI cihazı olarak kayıtlara geçti.

    Felçli hastalar için devrimsel gelişme

    Onay verilen sistem  Neuracle Technology tarafından geliştiriliyor. Teknolojinin temel amacı, farklı türde felç yaşayan bireylerde hareket ve iletişim yeteneklerini kısmen geri kazandırmak. Özellikle omurilik yaralanması nedeniyle gelişen felç vakalarında kullanılmak üzere tasarlanan cihaz, hastaların el kavrama yeteneğini yeniden kazanmasına yardımcı olmayı hedefliyor.

    Yeni BCI sistemi, beynin sinyallerini algılayarak dış bir cihazı kontrol etmeyi mümkün kılan gelişmiş bir altyapıya sahip. Sistem, beyne yerleştirilen elektrotlar aracılığıyla sinir sinyallerini algılıyor ve bu sinyalleri bir robotik eldiveni kontrol etmek için kullanıyor. Böylece hastalar, düşünce yoluyla el hareketlerini tetikleyebiliyor.

    Teknoloji, invaziv bir BCI çözümü olarak sınıflandırılıyor. Bu tür sistemlerde elektrotlar doğrudan beynin içine veya yakın çevresine yerleştiriliyor. Ancak bu işlemdeki ameliyat, ağır bir beyin cerrahisi değil. Bu cihazlardaki sensörler, beynin en dış zarının üzerine yerleştiriliyor ve kablosuz iletişim teknolojisiyle çalışıyor. Bu sayede cerrahi müdahalenin riskleri daha düşük seviyede tutulmaya çalışılıyor.

    Öte yandan onaylanan ürün aslında tek bir cihazdan ibaret değil, birden fazla bileşeni içeren tam entegre bir sistem olarak geliştirildi.

    Sistem, beyinden gelen sinir sinyallerini algılamak için kullanılan implant sensörlerini, bu sinyalleri fiziksel harekete dönüştüren robotik bir eldiveni ve implantasyon sürecinde kullanılan özel cerrahi araçları bir araya getiriyor. Bunun yanında beyinden elde edilen verileri analiz ederek komutlara dönüştüren gelişmiş beyin sinyali çözümleme algoritmaları, hastaların performansını değerlendirmek için geliştirilen tıbbi test yazılımları ve tedavi sürecinin izlenmesini sağlayan klinik yönetim yazılımları da sistemin temel parçaları arasında yer alıyor.

    İşe yaradığı gösterildi

    Cihazın onayı, klinik deneylerden elde edilen verilerin değerlendirilmesinin ardından verildi. 36 hasta üzerinde gerçekleştirilen klinik çalışmalarda, sistemin kullanıcıların nesneleri tutma ve kavrama becerilerinde belirgin iyileşme sağladığı bildirildi. Düzenleyici kurum tarafından açıklanan verilere göre katılımcıların el kavrama fonksiyonunda anlamlı gelişmeler gözlemlendi.

    Yeni implant, yalnızca 18-60 yaş arasında, servikal omurilik yaralanmasına bağlı kuadripleji tanısı almış ve ellerini kavrayamayan ancak üst kol fonksiyonlarını kısmen koruyan hastalar için uygun. Bu sınırlama, cihazın daha az sayıda sinyal algılama kanalına sahip olması ve sensörlerin beynin dış zarına yerleştirilmesinden kaynaklanıyor. Yani şimdilik kullanım alanı biraz dar.

    Elon Musk’a rakip

    Çin’de son yıllarda beyin-bilgisayar arayüzü alanında faaliyet gösteren girişimlerin sayısı hızla artıyor. Devlet, bu teknolojiyi ülkenin yeni beş yıllık kalkınma planında geleceğin stratejik sektörlerinden biri olarak tanımladı. Bu kapsamda hükümet, düzenleyici süreçlerin hızlandırılması ve geri ödeme sistemlerinin oluşturulması gibi adımlar atmayı planlıyor.

    Uzmanlar, mevcut gelişmelerin hızına bakıldığında BCI teknolojilerinin Çin’de üç ila beş yıl içinde daha geniş ölçekte pratik kullanım alanı bulabileceğini değerlendiriyor. Bu durum, Çinli şirketlerin Elon Musk destekli Neuralink gibi ABD merkezli girişimlerle rekabetini de hızlandırıyor.

    Kaynakça https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/china-approves-market-launch-brain-computer-interface-medical-device-world-first-2026-03-13/ https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-13/china-approves-first-brain-implant-for-commercial-use
