    Çin, türünün en büyük güneş enerjisi santralinin inşasına başladı

    Çin, 1,5 GW kapasiteli hibrit güneş projesinde PV bölümünün inşasına başlandı. Türünün en büyüğü olan tesiste 1,35 GW güneş paneli ve 150 MW CSP sistemi bulunuyor.

    Çin, yenilenebilir enerji kapasitesini genişletme hedefi kapsamında şimdiye kadar geliştirilen en büyük hibrit güneş projelerinden birini hayata geçiriyor. Çin Energy Engineering Corp. (CEEC) tarafından yürütülen Hami 1,5 GW ölçekli entegre enerji projesinde fotovoltaik (PV) bölümün inşaatına resmen başlandı.

    Devasa entegre enerji kompleksi

    Proje, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ne bağlı Hami kentinin yakınlarında yer alıyor. Yaklaşık 33 km2 alana yayılan tesis, güneş enerjisinin iki farklı teknolojisini bir araya getirerek hibrit bir üretim modeli oluşturuyor.

    Toplam yatırım tutarı yaklaşık 950 milyon dolar olarak açıklanırken, tesis tamamlandığında yılda yaklaşık 2,9 TWh elektrik üretimi hedefleniyor. Bu üretimin yaklaşık 2,7 TWh’lik kısmı PV sistemlerinden, 200 GWh’lik kısmı ise yoğunlaştırılmış güneş enerjisi (CSP) bölümünden sağlanacak.

    PV ve CSP’nin birleştiği yeni nesil yapı

    Projenin en dikkat çekici yönü, 1,35 GW fotovoltaik kapasite ile 150 MW erimiş tuz depolamalı kule tipi CSP sisteminin tek bir bütün halinde entegre edilmesi. 219 metre yüksekliğindeki bu yapı, yalnızca elektrik üretimini değil, aynı zamanda enerji depolama ve şebeke dengeleme fonksiyonlarını da kapsıyor.

    CEEC tarafından geliştirilen projede CSP tarafının inşaatına 2024’ün sonlarında başlandığı ve şu anda tamamlanma aşamasına yaklaştığı belirtiliyor. n-tipi güneş panellerinin kullanıldığı fotovoltaik bölüm ise 2026 yılı Nisan ayı itibarıyla sahada aktif inşaat sürecine girdi.

    Tesisin şebeke bağlantı koşullarına 2026 Haziran ayında ulaşması, tam kapasite devreye alımının ise Ekim 2026’da gerçekleşmesi planlanıyor.

    Projenin CSP kısmı, 8 saatlik yüksek sıcaklık erimiş tuz ısı depolama sistemi ile çalışacak şekilde tasarlandı. Bu yapı sayesinde gün içinde üretilen ısı enerjisi depolanarak gece saatlerinde elektrik üretimi mümkün hale geliyor.

    CEEC’nin açıklamalarına göre sistem, “gündüz PV üretimi ve gece CSP destekli üretim” mantığıyla çalışan kesintisiz enerji döngüsü oluşturuyor. Böylece tesis yalnızca üretim değil, aynı zamanda şebeke dengeleme, frekans kontrolü, reaktif güç desteği ve pik yük yönetimi gibi hizmetleri de sağlayabilecek.

    İnşa aşamasındaki bu proje, tamamlandığında dünyanın en büyük tek fazlı PV-CSP hibrit enerji santrali olacak. Mevcut işletmedeki en büyük örnek yine Çin’de bulunan China Three Gorges Hami projesi olarak öne çıkıyor. Yaklaşık 1.000 MW toplam kapasiteye sahip bu tesisin 900 MW’ı PV, 100 MW’ı CSP bileşenlerinden oluşuyor.

    Onu, Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan Noor Energy 1 projesi takip ediyor. Bu tesis yaklaşık 950 MW toplam kapasiteye sahip olup 700 MW CSP ve 250 MW PV kombinasyonu ile çalışıyor.

    Usain Bolt'un hızına yaklaşan insansı robot

