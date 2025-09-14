Çin, üç yılda 180 GW yeni enerji depolama kapasitesi ekleyecek

2027’ye kadar eklenecek
Plan kapsamında Çin, 2027’ye kadar yeni enerji depolama kapasitesini 180 GW’a çıkarmayı amaçlıyor. Bu hedef, ülkenin hızla büyüyen yenilenebilir enerji kapasitesini destekleyecek ve enerji sisteminde esnekliğini artıracak.
Öte yandan Çin, zaten enerji depolama alanında daha önce belirlenen hedeflerin oldukça ilerisinde. 2025 hedefi olan 30 GW kapasiteye iki yıl erken ulaşan Çin, 2024 yılında tek başına 37 GW / 91 GWh yeni enerji depolama kapasitesi ekleyerek yıllık toplam kapasitesini iki katından fazla artırdı. Haziran 2025 itibarıyla, ülkenin enerji depolama filosu 100 GW’ı aşarak pompaj depolamalı hidroelektriği (PDH) ilk kez geride bıraktı.
Düzenleyici adımlar da atıldı
Plan, yeni enerji sistemi ihtiyaçları doğrultusunda üç ana alana odaklanıyor: enerji üretim tarafı, şebeke tarafı ve diğer gelişen uygulama senaryoları.
Enerji üretim tarafında, büyük ölçekli temel enerji depolama, yenilenebilir enerji entegrasyonu ve kömürlü termik santrallere destek öncelikli. Amaç, kömür santrallerinin üretim ayarlama kapasitesini artırmak ve yenilenebilir enerjinin şebekeye entegrasyonunu güçlendirmek.
Şebeke tarafında, depolama sistemlerinin kritik şebeke noktalarına ve dağıtım ağlarına kurulması teşvik ediliyor. Bu sayede geleneksel şebeke altyapısının yerini alabilecek esnek çözümler elektrik sistemine kazandırılacak. Diğer uygulamalarda, endüstri parkları, veri merkezleri, dağıtık güneş sistemleri ve telekom baz istasyonları gibi hızla büyüyen alanlarda yenilikçi depolama modellerinin uygulanması öngörülüyor.
Plan ayrıca, yeni enerji depolamanın ulusal elektrik piyasasına entegrasyonunu desteklemek için piyasa mekanizmalarını hızlandırmayı da öngörüyor. Buna göre "yeni enerji + enerji depolama" projelerinin tek teklif birimi olarak piyasada yer alması teşvik edilecek, bölgelerin ihtiyaçlarına göre yardımcı hizmetler geliştirilecek ve kapasite fiyatlandırma mekanizmaları depolamanın değerini yansıtacak şekilde iyileştirilecek. Ayrıca, orta ve uzun vadeli elektrik piyasaları ile spot piyasaların gelişimi hızlandırılacak ve şarj-deşarj fiyatlandırmalarının adil ve piyasa odaklı olması sağlanacak.
