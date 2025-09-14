Çin, üç yılda 180 GW yeni enerji depolama kapasitesi ekleyecek

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Çin, yenilenebilir enerji altyapısını güçlendirmek ve elektrik sisteminin esnekliğini artırmak amacıyla önemli bir ulusal enerji depolama planı açıkladı. Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu (NDRC) ile Ulusal Enerji İdaresi’nin (NEA) ortak duyurduğu plana göre önümüzdeki üç yılda sektöre yaklaşık 250 milyar yuan (35 milyar dolar) yatırım çekilmesi hedefleniyor.

2027’ye kadar eklenecek

Plan kapsamında Çin, 2027’ye kadar yeni enerji depolama kapasitesini 180 GW’a çıkarmayı amaçlıyor. Bu hedef, ülkenin hızla büyüyen yenilenebilir enerji kapasitesini destekleyecek ve enerji sisteminde esnekliğini artıracak.

Öte yandan Çin, zaten enerji depolama alanında daha önce belirlenen hedeflerin oldukça ilerisinde. 2025 hedefi olan 30 GW kapasiteye iki yıl erken ulaşan Çin, 2024 yılında tek başına 37 GW / 91 GWh yeni enerji depolama kapasitesi ekleyerek yıllık toplam kapasitesini iki katından fazla artırdı. Haziran 2025 itibarıyla, ülkenin enerji depolama filosu 100 GW’ı aşarak pompaj depolamalı hidroelektriği (PDH) ilk kez geride bıraktı.

Düzenleyici adımlar da atıldı

Tam Boyutta Gör Bu yılın başlarında Çin, ülkenin enerji depolama kapasitesinin yüzde 75'ini oluşturan ulusal enerji depolama zorunluluğunu kaldırdı. 2022'de getirilen bu zorunluluk, çoğu yeni güneş ve rüzgar enerjisi projesinin ayrıca depolama tesisleri içermesini gerektiriyordu. Bu program hızlı büyümeyi tetiklese de mevcut zorunluluk her şarta uygun olmuyordu. Yeni plan ise enerji depolamanın ölçeklendirilmesi için daha kapsamlı ve pazar odaklı bir yaklaşım öngörüyor. Ayrıca enerji depolama ürünlerinin toptan satış ve yan hizmet piyasalarına katılımını teşvik ederek özel fiyatlandırma mekanizmalarının hızla uygulanmasını içeriyor.

Plan, yeni enerji sistemi ihtiyaçları doğrultusunda üç ana alana odaklanıyor: enerji üretim tarafı, şebeke tarafı ve diğer gelişen uygulama senaryoları.

Enerji üretim tarafında, büyük ölçekli temel enerji depolama, yenilenebilir enerji entegrasyonu ve kömürlü termik santrallere destek öncelikli. Amaç, kömür santrallerinin üretim ayarlama kapasitesini artırmak ve yenilenebilir enerjinin şebekeye entegrasyonunu güçlendirmek.

Almanya’nın en büyük agrivoltaik projesi devreye girdi 2 gün önce eklendi

Şebeke tarafında, depolama sistemlerinin kritik şebeke noktalarına ve dağıtım ağlarına kurulması teşvik ediliyor. Bu sayede geleneksel şebeke altyapısının yerini alabilecek esnek çözümler elektrik sistemine kazandırılacak. Diğer uygulamalarda, endüstri parkları, veri merkezleri, dağıtık güneş sistemleri ve telekom baz istasyonları gibi hızla büyüyen alanlarda yenilikçi depolama modellerinin uygulanması öngörülüyor.

Plan ayrıca, yeni enerji depolamanın ulusal elektrik piyasasına entegrasyonunu desteklemek için piyasa mekanizmalarını hızlandırmayı da öngörüyor. Buna göre “yeni enerji + enerji depolama” projelerinin tek teklif birimi olarak piyasada yer alması teşvik edilecek, bölgelerin ihtiyaçlarına göre yardımcı hizmetler geliştirilecek ve kapasite fiyatlandırma mekanizmaları depolamanın değerini yansıtacak şekilde iyileştirilecek. Ayrıca, orta ve uzun vadeli elektrik piyasaları ile spot piyasaların gelişimi hızlandırılacak ve şarj-deşarj fiyatlandırmalarının adil ve piyasa odaklı olması sağlanacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Enerji Haberleri

Çin, üç yılda 180 GW yeni enerji depolama kapasitesi ekleyecek

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: