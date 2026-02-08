Giriş
    Çin, uzay tabanlı veri merkezleri kuracak: 5 yıllık plan tanıtıldı

    Çin, uzaydaki varlığını güçlendirmeyi hedefleyen beş yıllık plan kapsamında uzay tabanlı veri merkezleri geliştirmeye hazırlanıyor. Ülke, entegre bir uzay sistemi öngörüyor.

    Tam Boyutta Gör
    Çin, küresel ölçekte hız kazanan uzay tabanlı veri merkezi yarışına resmen dahil oluyor. Devlete bağlı China Global Television Network’ün (CGTN) aktardığı bilgilere göre ülkenin ana uzay kuruluşu olan devlet mülkiyetindeki China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), Çin’in uzaydaki varlığını daha da genişletmeyi hedefleyen kapsamlı beş yıllık plan kapsamında uzayda konumlandırılacak veri merkezleri üzerinde çalışacak.

    Plan, yalnızca veri merkezleriyle sınırlı değil. Çin’in uzay vizyonu içinde asteroit madenciliği gibi kaynak geliştirme faaliyetleri, uzay enkazının izlenmesi ve uzay turizmine yönelik adımlar da yer alıyor.

    Bulut, uç ve terminal teknolojileri uzayda birleşecek

    Veri merkezlerine odaklanan bölümde hedeflenen yapı bulut, uç ve terminal teknolojilerini bir araya getiren entegre bir uzay sistemi mimarisi. CASC, bu yaklaşım sayesinde hesaplama gücü, veri depolama ve veri iletiminin doğrudan uzaydan sağlanabileceğini vurguluyor. Böyle bir mimari, yeryüzündeki altyapıya olan bağımlılığı azaltırken özellikle gecikme süresi ve enerji verimliliği açısından yeni avantajlar sunmayı amaçlıyor.

    Çin elbette bu yarışta yalnız değil. ABD’li teknoloji ve uzay şirketlerinin de benzer projeleri bulunuyor. Karasal enerji kaynaklarının bazı bölgelerde giderek daha pahalı ve sınırlı hale gelmesi şirketleri alternatif çözümlere yöneltiyor. Bu baskının en önemli nedenlerinden biri ise yapay zekaya dayalı sistemlerin hızlı yayılımı ve buna paralel olarak büyüyen veri merkezleri. Bu sistem büyüdükçe enerji ve kaynak tüketimi de hızla artıyor.

    ABD’li şirketlerin de hedefinde

    Tam Boyutta Gör
    Elon Musk’ın şirketi SpaceX, uzay tabanlı veri merkezleri için planlarını daha önce kamuoyuyla paylaşmıştı. İlk aşamada bu merkezlerin, Starlink geniş bant uydularının değiştirilmiş versiyonları olması öngörülüyor. Musk’ın uzun vadeli vizyonunda ise Ay’da yapay zeka uydu fabrikaları kurulması ve bu tesislerden üretilecek sistemlerin raylı fırlatma sistemleriyle Ay yüzeyinden uzaya gönderilmesi de bulunuyor.

    Öte yandan Axiom Space, geçtiğimiz yıl yörüngedeki veri merkezinin ilk bileşenlerini uzaya göndermişti. Google da kendi yapay zeka altyapısını desteklemek amacıyla uzaya veri merkezi taşıma fikrini değerlendiren şirketler arasında yer alıyor.

