Çin, uzayda 244 bin slot ayırdı: Spektrum gaspı tartışması büyüyor

Tam Boyutta Gör Çin'in Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) üzerinden 244 bine kadar alçak Dünya yörüngesi (LEO) slotu için rezervasyon yaptığı iddiası, küresel uydu sektöründe yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Hâlihazırda yaklaşık 1.300 ila 1.900 uyduya sahip olduğu belirtilen Çin'in, mevcut kapasitesinin çok üzerinde yörünge hakkı ayırması bazı çevreler tarafından "spektrum gaspı" olarak nitelendiriliyor. Buna karşın SpaceX, 10.653 aktif uydusuyla LEO'daki fiili liderliğini sürdürmeye devam ediyor.

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ITU kuralları, yörünge rezervasyonları ve uydu yarışında yeni tartışma

Alçak Dünya yörüngesi; internet erişimi, haberleşme, gözlem ve savunma sistemleri gibi birçok kritik teknolojinin temelini oluşturuyor. Bu nedenle yörüngedeki uygun konumlar, günümüzde radyo frekansları kadar stratejik bir kaynak olarak değerlendiriliyor. Bir otoyoldaki şeritlerin sınırlı olması gibi LEO'daki uygun yörünge slotlarının da belirli bir kapasitesi bulunuyor. Bu nedenle ülkelerin ve özel şirketlerin gelecekte kullanmayı planladıkları slotları önceden rezerve etmeleri, uzay ekonomisinin en önemli başlıklarından biri hâline gelmiş durumda.

Tartışmaların merkezinde yer alan nokta ise Çin'in mevcut uydu kapasitesi ile rezervasyon miktarı arasındaki büyük fark olarak öne çıkıyor. Paylaşılan verilere göre Çin, ITU nezdinde 200 binden fazla, bazı tahminlere göre ise toplam 244 bin yörünge slotu için başvuruda bulundu. Buna karşın ülkenin aktif uydu sayısı henüz 2 bin seviyesine dahi ulaşmış değil. Bu tablo, bazı uzmanların Çin'in uzun vadeli planları doğrultusunda yörünge kaynaklarını erkenden güvence altına almaya çalıştığını savunmasına neden olurken diğer uzmanlar ise mevcut kurallar çerçevesinde bunun hukuki bir hak olduğuna dikkat çekiyor.

Bu rezervasyonların tartışmalı görülmesinin bir diğer nedeni ise Çin'in mevcut fırlatma kapasitesiyle ilgili veriler. Ülkedeki ticari uzay faaliyetlerinin önemli merkezlerinden biri olan Hainan uzay üssünde yalnızca iki aktif fırlatma rampasının bulunduğu belirtiliyor. Her rampanın yılda en fazla 16 fırlatma gerçekleştirecek şekilde tasarlanmış olması, yüz binlerce yörünge slotunun makul süre içerisinde doldurulmasının ne kadar mümkün olduğu sorusunu gündeme getiriyor. Bu durum, geleceğe yönelik planların mevcut altyapıyla ne ölçüde örtüştüğü konusunda farklı değerlendirmelerin yapılmasına neden oluyor.

Tam Boyutta Gör Öte yandan Çin, uydu ağını büyütme çalışmalarını da sürdürüyor. Spacesail olarak da anılan şirketin geliştirdiği Qianfan uydu takımyıldızı kapsamında bugüne kadar yaklaşık 200 uydu fırlatılmış durumda. Bu rakam, küresel ölçekte faaliyet gösteren büyük takımyıldız projeleriyle kıyaslandığında henüz erken aşamayı temsil etse de Çin'in uzun vadeli hedeflerinden vazgeçmediğini gösteriyor. Özellikle üretim kapasitesini hızlı şekilde artırabilme kabiliyeti, ülkenin önümüzdeki yıllarda daha yüksek fırlatma temposuna ulaşabileceği yönündeki beklentileri canlı tutuyor.

ITU tarafından uygulanan kurallar da tartışmaların önemli parçalarından biri olarak öne çıkıyor. Mevcut düzenlemelere göre rezervasyonu yapılan yörünge slotlarının başvurudan sonraki dokuz yıl içinde yüzde 10'unun, on iki yıl içinde yüzde 50'sinin ve on dört yıl sonunda ise tamamının kullanıma alınması gerekiyor. Bu görece uzun zaman dilimi, çok büyük ölçekli projelerin kademeli olarak hayata geçirilmesine olanak tanırken bazı uzmanlar tarafından sistemin rezervasyonları teşvik edecek kadar esnek olduğu yönünde eleştiriliyor. Dolayısıyla tartışma yalnızca Çin'in stratejisiyle sınırlı kalmıyor; aynı zamanda mevcut uluslararası düzenlemelerin gelecekte yeterli olup olmayacağı da sorgulanıyor.

Önümüzdeki yıllarda alçak Dünya yörüngesindeki rekabetin yalnızca aktif uydu sayılarıyla değil rezervasyon hakları, üretim kapasitesi ve fırlatma sıklığı gibi birçok farklı unsur üzerinden şekillenmesi bekleniyor. Çin'in büyük ölçekli rezervasyonlarını mevcut altyapısıyla ne ölçüde hayata geçireceği yakından izlenirken SpaceX ise yüksek fırlatma temposunu koruyarak operasyonel avantajını sürdürmeye çalışıyor. Bu süreç, küresel uzay yarışında yalnızca iki büyük oyuncunun değil gelecekte yörünge kaynaklarına erişmek isteyen tüm ülkeler ve şirketler açısından da belirleyici bir dönemin başlangıcı olabilir.

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Çin uzayda 244 bin slot ayırdı: Spektrum gaspı tartışması büyüyor

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