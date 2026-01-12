Çin ve AB, Çin'den ithal edilen elektrikli araçların fiyat taahhütleri konusunda anlaştı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Çin ile Avrupa Birliği, AB’ye ihraç edilen bataryalı elektrikli araçlar için uygulanacak fiyat taahhütleri konusunda uzlaşmaya vardı. Taraflar, Çinli otomobil ihracatçılarına yönelik genel bir yol haritası oluşturulmasının gerekli olduğu konusunda hemfikir oldu.

Avrupa Birliği, 2024 yılında Çin menşeli bataryalı elektrikli araçlara yönelik, devlet destekleri gerekçesiyle bir sübvansiyon soruşturması başlatmış ve bunun sonucunda standart %10’luk gümrük vergisine ek olarak %35,3’e varan ek vergiler uygulamaya koymuştu. Çin ise bu karara karşı çıkmıştı. Ocak 2026’da Çin Ticaret Bakanlığı, Çin-AB anti-sübvansiyon görüşmelerindeki son duruma ilişkin bir açıklama yayımladı.

Çin ve Avrupa Birliği uzlaştı

Çin Ticaret Bakanlığı’nın açıklamasına göre, iki taraf karşılıklı saygı temelinde bir mutabakata ulaştı. Buna göre, Çinli elektrikli araç ihracatçılarının AB’nin endişelerini Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına uygun biçimde giderebilmeleri için fiyat taahhütlerine ilişkin genel bir rehber hazırlanacak.

Avrupa Birliği, “Fiyat Taahhüdü Başvurularının Sunulmasına İlişkin Rehber Doküman” yayımlayacak. Bu belgede, Çinli şirketler tarafından sunulan her bir fiyat taahhüdü, ayrımcılık yapılmadan, aynı hukuki kriterlere göre ve DTÖ kuralları çerçevesinde objektif biçimde değerlendirilecek.

BYD, amiral gemisi Tang 9 ve Han 9 modellerini gösterdi 6 sa. önce eklendi

Ancak yayımlanan bildiride, %35,3’e kadar çıkan vergilerinin tamamen kaldırılıp kaldırılmayacağına dair net bir ifade yer almadı. Buna rağmen, Çin Makine ve Elektronik Ürünler İthalat ve İhracat Ticaret Odası (CCCME), Avrupa Komisyonu’nun Çinli firmaların başvurularını tarafsız şekilde inceleme sözü verdiğini açıkladı. Şartları sağlayan şirketler, ek vergiler yerine fiyat taahhütleri yolunu tercih edebilecek. CCCME’ye göre bu sistem, tarifelere alternatif bir çözüm sunuyor. AB, her Çinli elektrikli araç üreticisi için asgari ithalat fiyatı belirleyecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Çin ve AB, Çin'den ithal elektrikli araçlar konusunda anlaştı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: