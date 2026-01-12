Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çin ve AB, Çin'den ithal edilen elektrikli araçların fiyat taahhütleri konusunda anlaştı

    Çin ile Avrupa Birliği, AB’ye ihraç edilen bataryalı elektrikli araçlar için uygulanacak fiyat taahhütleri konusunda uzlaşmaya vardı. Uygulanacak oranlar ise belirsizliğini koruyor.

    Çin ve AB, Çin'den ithal elektrikli araçlar konusunda anlaştı Tam Boyutta Gör
    Çin ile Avrupa Birliği, AB’ye ihraç edilen bataryalı elektrikli araçlar için uygulanacak fiyat taahhütleri konusunda uzlaşmaya vardı. Taraflar, Çinli otomobil ihracatçılarına yönelik genel bir yol haritası oluşturulmasının gerekli olduğu konusunda hemfikir oldu.

    Avrupa Birliği, 2024 yılında Çin menşeli bataryalı elektrikli araçlara yönelik, devlet destekleri gerekçesiyle bir sübvansiyon soruşturması başlatmış ve bunun sonucunda standart %10’luk gümrük vergisine ek olarak %35,3’e varan ek vergiler uygulamaya koymuştu. Çin ise bu karara karşı çıkmıştı. Ocak 2026’da Çin Ticaret Bakanlığı, Çin-AB anti-sübvansiyon görüşmelerindeki son duruma ilişkin bir açıklama yayımladı.

    Çin ve Avrupa Birliği uzlaştı

    Çin Ticaret Bakanlığı’nın açıklamasına göre, iki taraf karşılıklı saygı temelinde bir mutabakata ulaştı. Buna göre, Çinli elektrikli araç ihracatçılarının AB’nin endişelerini Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına uygun biçimde giderebilmeleri için fiyat taahhütlerine ilişkin genel bir rehber hazırlanacak.

    Avrupa Birliği, “Fiyat Taahhüdü Başvurularının Sunulmasına İlişkin Rehber Doküman” yayımlayacak. Bu belgede, Çinli şirketler tarafından sunulan her bir fiyat taahhüdü, ayrımcılık yapılmadan, aynı hukuki kriterlere göre ve DTÖ kuralları çerçevesinde objektif biçimde değerlendirilecek.

    Ancak yayımlanan bildiride, %35,3’e kadar çıkan vergilerinin tamamen kaldırılıp kaldırılmayacağına dair net bir ifade yer almadı. Buna rağmen, Çin Makine ve Elektronik Ürünler İthalat ve İhracat Ticaret Odası (CCCME), Avrupa Komisyonu’nun Çinli firmaların başvurularını tarafsız şekilde inceleme sözü verdiğini açıkladı. Şartları sağlayan şirketler, ek vergiler yerine fiyat taahhütleri yolunu tercih edebilecek. CCCME’ye göre bu sistem, tarifelere alternatif bir çözüm sunuyor. AB, her Çinli elektrikli araç üreticisi için asgari ithalat fiyatı belirleyecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Atlas robot araba üretiminde çalışacak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    en iyi aks markası sigara içtikten sonra baş dönmesi nasıl geçer kunduz soru başı kaç tl bilmeden km düşürülmüş araç sattım accent era en dolu paket hangisi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 16e
    Apple iPhone 16e
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M4 13 in&#231; MacBook Air Laptop
    Apple M4 13 inç MacBook Air Laptop
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum