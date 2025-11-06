Çin, devlet destekli veri merkezlerinde Nvidia, AMD ve Intel çiplerini yasakladı

Kurulan çipler de sökülecek
Alınan karar sadece gelecekteki projeleri değil, yapımının yüzde 30’undan azı tamamlanmış olan mevcut tesisleri de kapsıyor. Bu durum, halihazırda monte edilmiş yabancı çiplerin dahi sökülmesini veya siparişlerinin iptal edilmesini zorunlu kılıyor.
Reuters’ın haberine göre, Çin hükümeti bu konuda resmi bir rehberlik belgesi yayımlayarak yeni veya erken aşamadaki veri merkezlerinin yalnızca yerli üretim yapay zeka çiplerini kullanması gerektiğini bildirdi. Kaynaklara göre, inşaatı ileri düzeyde olan projeler için ise karar tek tek değerlendirme esasına göre uygulanacak.
Son iki yılda Çin genelinde veri merkezlerine 100 milyar doların üzerinde devlet desteği sağlandığı düşünülüyor. Bu nedenle kararın etkisi ülke çapında büyük olacak. Yetkililer, rehberliğin ülke genelinde mi yoksa yalnızca bazı eyaletlerde mi geçerli olacağı konusunda net bir açıklama yapmadı.
AI yarışında tansiyon yüksek
ABD'nin ihracat kısıtlamaları Nvidia'nın H200 ve B200 modellerinin Çin'e satışını yasaklarken, H20 modelini kapsam dışında bırakıyor. Ancak Çin devlet medyası, H20 GPU'larını "güvenli olmayan, eski teknolojiye sahip ve çevreye zararlı" olarak nitelendirmişti.