    Çin, devlet destekli veri merkezlerinde Nvidia, AMD ve Intel çiplerini yasakladı

    Çin, devlet destekli veri merkezlerinde Nvidia, AMD ve Intel çiplerini yasakladı. Yeni kural, inşaatı yüzde 30’dan az tamamlanan projelerde yabancı çiplerin sökülmesini de zorunlu kılıyor.

    Çin, veri merkezlerinde Nvidia, AMD ve Intel çiplerini yasakladı Tam Boyutta Gör
    Çin hükümeti yeni devlet destekli veri merkezlerinde yabancı üretim yapay zeka hızlandırıcılarının kullanılmasını yasakladı. Yeni kurallara göre, hükümet fonlarıyla inşa edilen veya finansal destek alan hiçbir veri merkezi artık Nvidia, AMD ya da Intel gibi yabancı üreticilerin AI çiplerini kullanamayacak.

    Kurulan çipler de sökülecek

    Alınan karar sadece gelecekteki projeleri değil, yapımının yüzde 30’undan azı tamamlanmış olan mevcut tesisleri de kapsıyor. Bu durum, halihazırda monte edilmiş yabancı çiplerin dahi sökülmesini veya siparişlerinin iptal edilmesini zorunlu kılıyor.

    Reuters’ın haberine göre, Çin hükümeti bu konuda resmi bir rehberlik belgesi yayımlayarak yeni veya erken aşamadaki veri merkezlerinin yalnızca yerli üretim yapay zeka çiplerini kullanması gerektiğini bildirdi. Kaynaklara göre, inşaatı ileri düzeyde olan projeler için ise karar tek tek değerlendirme esasına göre uygulanacak.

    Son iki yılda Çin genelinde veri merkezlerine 100 milyar doların üzerinde devlet desteği sağlandığı düşünülüyor. Bu nedenle kararın etkisi ülke çapında büyük olacak. Yetkililer, rehberliğin ülke genelinde mi yoksa yalnızca bazı eyaletlerde mi geçerli olacağı konusunda net bir açıklama yapmadı.

    AI yarışında tansiyon yüksek

    Çin, veri merkezlerinde Nvidia, AMD ve Intel çiplerini yasakladı Tam Boyutta Gör
    ABD ile devam eden ticaret savaşının da etkisiyle Çin, son dönemde yabancı üretim AI donanımlarına bağımlılığı azaltma yönünde agresif bir politika izliyor. Ağustos ayında Washington yönetiminin, Çin’e satılan AI çipleri üzerinden ihracat lisansları karşılığında %15’lik gelir kesintisi uygulayacağını duyurmasının ardından, Pekin Nvidia’nın H20 modeline karşı kampanya başlatmıştı. Hatta Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT), Alibaba ve ByteDance gibi büyük teknoloji şirketlerinden, neden yerli üretim AI hızlandırıcıları yerine H20 çiplerini tercih ettiklerine dair açıklama istemişti.

    ABD’nin ihracat kısıtlamaları Nvidia’nın H200 ve B200 modellerinin Çin’e satışını yasaklarken, H20 modelini kapsam dışında bırakıyor. Ancak Çin devlet medyası, H20 GPU’larını “güvenli olmayan, eski teknolojiye sahip ve çevreye zararlı” olarak nitelendirmişti.

    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robot 1.400 kilogramlık otomobili çekti

