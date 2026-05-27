Çin, yapay insan embriyolarını uzaya gönderdi

Tam Boyutta Gör İnsanların Ay ve Mars’ta kalıcı yaşam kurması hedefleniyor olsa da uzay ortamında insan üremesinin mümkün olup olmadığı çözülmesi gereken en kritik sorunların başında geliyor. Çin’in gerçekleştirdiği yeni deney ise bu alandaki araştırmaları farklı bir seviyeye taşıdı. Çinli araştırmacılar, insan kök hücrelerinden geliştirilen yapay embriyoları Tiangong uzay istasyonuna göndererek mikro yerçekiminin erken embriyo gelişimi üzerindeki etkilerini incelemeye başladı.

Yapay embriyolar gönderildi

Çin Bilimler Akademisi liderliğinde yürütülen deney kapsamında geliştirilen yapay embriyolar, 10 Mayıs’ta fırlatılan Tianzhou-10 kargo aracıyla alçak Dünya yörüngesine taşındı. Yaklaşık beş gün boyunca uzay ortamında kalan örnekler, döllenme sonrası insan gelişiminin erken aşamalarını taklit edecek şekilde tasarlandı.

Araştırmacılar, bu deneyde gerçek insan embriyoları yerine insan kök hücrelerinden oluşturulan biyolojik modeller kullandı. Projenin lideri Yu Leqian, geliştirilen yapıların gerçek bir insan embriyosu olmadığını özellikle vurguladı. Yu’ya göre bu modeller bireye dönüşme kapasitesine sahip değil ancak erken insan gelişimini anlamak için önemli bir araştırma aracı olarak kullanılabiliyor.

Deneyde, döllenmeden sonraki 14 ila 21 günlük embriyo gelişim sürecini temsil eden iki farklı yapay embriyo modeli kullanıldı. Bunlardan ilki, embriyonun rahim duvarına tutunduğu kritik evreyi taklit eden “peri-implantasyon” modeli oldu. İkinci model ise hücrelerin farklı katmanlara ayrışarak ileride doku ve organları oluşturduğu erken gelişim aşamasını simüle eden “peri-gastrulasyon” yapısı olarak tasarlandı.

Mikro yerçekiminin embriyo gelişimine etkisi inceleniyor

Bilim insanları özellikle bu süreçte mikro yerçekiminin hücresel organizasyonu nasıl etkilediğini anlamaya çalışıyor.

Her embriyo modeli, özel kültür kapları içindeki ayrı bölmelerde muhafaza edildi. Beş günlük gelişim sürecinin ardından örnekler dondurularak korunmaya alındı. Numunelerin Dünya’ya geri getirilmesinden sonra detaylı analiz yapılacağı açıklandı.

Dünya’daki örneklerle karşılaştırılacak

Araştırmanın dikkat çeken yönlerinden biri de Dünya’daki laboratuvarlarda da eş zamanlı yürütülmesi oldu. Uzaydaki örneklerle tamamen aynı yapıya sahip embriyo modelleri Dünya üzerinde de inceleniyor. Böylece araştırmacılar, mikro yerçekimi ortamının biyolojik gelişim üzerindeki etkilerini doğrudan karşılaştırabilecek.

Yu Leqian, uzay ve Dünya örnekleri arasındaki farkların analiz edilmesiyle birlikte uzun süreli uzay yaşamında karşılaşılabilecek biyolojik risklerin daha iyi anlaşılabileceğini belirtti. Araştırmacılar özellikle insanlığın gelecekte Mars veya Ay’da kalıcı koloniler kurması durumunda karşılaşabileceği üreme problemlerine yönelik veri toplamayı hedefliyor.

Tiangong uzay istasyonunda gerçekleştirilen deney, insan embriyosunun döllenmeden yaklaşık 14 ila 21 gün sonraki gelişim aşamasını temsil ediyor. Bu dönem, organ oluşumunun başladığı en hassas biyolojik süreçlerden biri olarak kabul ediliyor. Bu aşamada meydana gelebilecek herhangi bir anormallik fetüs gelişimini doğrudan etkileyebiliyor.

Daha önce yapılan çeşitli araştırmalar, uzay ortamındaki kozmik radyasyonun ve mikro yerçekiminin üreme hücrelerine zarar verebileceğini ortaya koymuştu. Ayrıca bu koşulların embriyo gelişimini bozabileceği ve hücresel yapıları etkileyebileceği düşünülüyor. Ancak bugüne kadar insan üremesini doğrudan inceleyen kapsamlı deneyler oldukça sınırlı kaldı.

