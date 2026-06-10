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    Yapay zekâ savaşında altyapı yarışı kızışıyor: Çin, 295 milyar dolarlık dev yatırım hazırlıyor

    Çin, yapay zekâ yarışında ABD’ye karşı büyük bir hamleye hazırlanıyor. Pekin yönetimi, önümüzdeki 5 yılda veri merkezleri ve AI altyapısı için 295 milyar dolar harcayacak.

    Çin, yapay zeka için 295 milyar dolarlık dev yatırım hazırlıyor Tam Boyutta Gör
    Yapay zekâ teknolojilerinin Çin ve ABD arasında adeta yeni bir silahlanma savaşına dönüşmesi, bu alana yapılan kamu yatırımlarını da hızla artırıyor. Bildiğiniz gibi ABD, geleceğin AI altyapısını oluşturacak veri merkezlerine dev yatırımlar yapıyor. Ne var ki Çin bu konuda da ABD ile yarışa girmeye hazır görünüyor. Bloomberg tarafından paylaşılan bilgilere göre Çin hükümeti, önümüzdeki beş yıl içinde ülke genelinde kurulacak veri merkezleri için yaklaşık 2 trilyon yuanlık, yani yaklaşık 295 milyar dolarlık bir yatırım planı hazırlıyor.

    Çin'in Hedefi Tüm Ülkeye Yayılan Dev Bir İşlem Ağı Kurmak

    Çin hükümeti, ülke çapında birbirine bağlı dev bir hesaplama ağı kurmak için kapsamlı bir yol haritası üzerinde çalışıyor. Bu planın merkezinde, farklı bölgelerde kurulacak veri merkezlerinin tek bir büyük yapay zekâ altyapısı gibi çalışması vizyonu yer alıyor. Böylece Çin yalnızca daha fazla veri merkezi kurmuş olmayacak, aynı zamanda bu merkezleri koordineli şekilde çalıştırarak ulusal ölçekte devasa bir yapay zekâ işlem ağı oluşturacak.

    Bloomberg’in aktardığı detaylara göre Çin’in yeni veri merkezi planında kritik teknolojilerin en az yüzde 80’inin yerli şirketlerden sağlanması hedefleniyor. Bu noktada en önemli rolü ise Huawei üstlenecek gibi görünüyor. Çünkü şirket son dönemde Nvidia’ya alternatif olabilecek Ascend yapay zekâ çipleri üzerinde yoğun şekilde çalışıyor. Çin yönetimi de özellikle devlet destekli projelerde yerli çip kullanımını teşvik ederek Nvidia ve AMD gibi Amerikan şirketlerine olan bağımlılığı azaltmaya çalışıyor.

    Çin'in Veri Merkezlerini Telekomünikasyon Şirketleri Yönetecek

    Kurulacak veri merkezlerinin büyük bölümünü China Mobile ve China Telecom gibi devlet destekli telekomünikasyon şirketleri işletecek. Bu şirketler yalnızca veri merkezlerini yönetmekle kalmayacak, aynı zamanda bunların yüksek hızlı bağlantılarla birbirine entegre edilmesini de sağlayacak. Böylece Çin’in farklı bölgelerinde bulunan işlem kapasitesi gerektiğinde ortak bir kaynak gibi kullanılabilecek. Bu yaklaşım özellikle büyük dil modellerinin eğitimi açısından oldukça önemli görülüyor. Çünkü günümüzün gelişmiş yapay zekâları, tek bir veri merkezinin sağlayabileceğinden çok daha büyük işlem gücü gerektiriyor.

    Tabii Çin’in önünde hâlâ önemli engeller bulunuyor. Özellikle ABD’nin uyguladığı ihracat kısıtlamaları, Çin’in Nvidia seviyesinde yapay zekâ çipleri üretmesini zorlaştırıyor. Huawei ve diğer Çinli şirketler son dönemde önemli ilerleme kaydetmiş olsalar da uzmanların önemli bir kısmı Çin’in hâlâ üst düzey yapay zekâ donanımlarında ABD’nin birkaç adım gerisinde olduğunu düşünüyor. Bu yüzden Pekin’in sadece yeni veri merkezleri kurmakla yetinmeyip, bu teknoloji farkını kapatmak için de önemli adımlar atarak kamu desteklerini devreye sokacağı düşünülüyor.

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    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

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    Nat Alianovna 6 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 6 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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