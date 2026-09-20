Çin de yapay zekâ konusunda endişeli: Ekonomik ve toplumsal düzeni bozabilir

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Tam Boyutta Gör Yapay zekâ yarışı bugün artık şirketler arası rekabetin ötesine geçip, ABD ile Çin arasındaki bir silahlanma savaşına dönüşmüş durumda. Daha bu hafta Donald Trump, Çin ile girdikleri yarışta geri kalmayı göze alamayacaklarını söyleyerek, şirketlerin yapay zekâ çalışmalarını yavaşlatma çağrısını reddetti. Ancak bundan kısa süre sonra Çin cephesinden gelen bir açıklama, aslında Çin'in de bu tarz bir frenlemeye gönüllü olabileceğini gösterdi.

Çin'in istihbarat faaliyetlerinden sorumlu olan Çin Devlet Güvenlik Bakanı Chen Yixin, bu hafta paylaştığı bir yazıda, Pekin yönetiminin de yapay zekâ konusunda endişeli olduğunu gösteren ifadeler kullandı. Yapay zekânın “büyük güçler arasındaki stratejik rekabetin yeni bir alanı” hâline geldiğini belirten Yixin, AI konusunda daha güçlü güvenlik mekanizmaları ve küresel kurallar oluşturulması çağrısında bulundu.

Çin, Yapay Zekânın Altı Temel Riskine Dikkat Çekiyor

Çin’in internet düzenleyicisi CAC tarafından yayımlanan China Cyberspace dergisinde makale yayımlayan Chen Yixin, yapay zekânın ülke açısından oluşturabileceği altı temel riske dikkat çekti. Yixin bunları

ideolojik ve siyasi güvenlik, kritik bilgi altyapıları, büyük ölçekli veri sızıntıları, teknolojik gelişimde dengesizlik, toplumsal yönetim ve savaşın geleceğinde yaşanabilecek dönüşümler olarak sıraladı.

Yapay zekâ teknolojileri üzerinde kontrol sahibi olan güçlerin ekonomik ve toplumsal düzeni önemli ölçüde değiştirebilecek bir etkiye ulaşabileceğini söyleyen Chen, bunun mevcut yönetim ve denetim mekanizmaları açısından yeni sorunlar doğurabileceği uyarısında bulundu. Çinli yetkili, yapay zekânın savaş alanındaki rolünün de giderek büyüdüğüne dikkat çekerek teknolojinin artık yalnızca askeri operasyonlara yardımcı olan bir araç olmaktan çıktığını ifade etti. Chen’e göre yapay zekâ; savaşın yönetilmesi, hedeflerin belirlenmesi ve yüksek hassasiyetli saldırıların gerçekleştirilmesi gibi alanlarda doğrudan belirleyici hâle geliyor.

AI Kaynaklı Bilgi Kirliliği ve Siber Saldırılar Çin'i Endişelendiriyor

Chen’in özellikle üzerinde durduğu konulardan biri de üretken yapay zekânın dezenformasyon amacıyla kullanılması. Çinli yetkili, deepfake teknolojisi ile yapılmış sahte ses ve görüntülerin asılsız söylentileri yaymak, toplumsal gerilimleri artırmak ve kamuoyunu etkilemeye yönelik kampanyalar yürütmek için kullanılabileceğini savundu.

Chen’in bir diğer önemli uyarısı ise siber güvenlikle ilgili oldu. Çinli bakan, son dönemde gördüğümüz yeni nesil yapay zekâ modellerinin, siber saldırıların teknik eşiğini ve maliyetini önemli ölçüde düşürebileceğine dikkat çekti. Yapay zekâ sistemlerinin kod yazma, güvenlik açıklarını analiz etme ve çeşitli dijital işlemleri otomatikleştirme kabiliyetlerinin kötüye kullanılması, daha önce ciddi teknik uzmanlık gerektiren saldırıların daha geniş bir grup tarafından gerçekleştirilebilmesi anlamına geliyor. Chen, özellikle kritik bilgi altyapılarının bu tür saldırılara karşı korunmasının önemine dikkat çekti.

Bunun yanında kullanıcıların hassas bilgileri yabancı yapay zekâ araçlarına yüklemesinin de geniş çaplı veri sızıntılarına yol açabileceğini söyledi. Chen ayrıca OpenClaw gibi açık kaynaklı yapay zekâ ajanlarının sahip olduğu bazı yapısal güvenlik açıklarının uzaktan cihaz kontrolü ve hassas veri sızıntısı gibi sonuçlara yol açabileceğini belirtti.

Bir yapay zeka halüsinasyonu ABD - Çin savaşını başlatıyordu 5 sa. önce eklendi

Çin, Yapay Zekâ İçin Küresel Anlaşmalar Yapılmasına Daha Sıcak Yaklaşıyor

Chen Yixin'in zamanlaması da epey manidar olan bu yazısı, aslında Pekin yönetiminin yapay zekâ konusunda belli başlı kurallar koymaya ve küresel anlaşmalarla bu teknolojiyi kontrol altında tutmaya sıcak baktığını gösteriyor. Ancak buna rağmen ABD ile uzlaşıya varılması zor görünüyor. Zira ABD uzunca bir süredir Çin'i adeta bir "öcü" gibi kullanarak pek çok konuda daha pervasız bir şekilde ilerleyebiliyor. Trump'ın son günlerde gelen "yapay zekâ çalışmalarını yavaşlatalım" çağrısını elinin tersiyle iterken Çin'i bahane göstermesi de bunun son örneği oldu.

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Çin, yapay zekanın karanlık yüzüne dikkat çekti

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