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    Çin, yapay zekaya yönelik yeni ve oldukça katı bir ihracat kısıtlaması hazırlıyor

    Çin kritik yapay zeka teknolojilerinin yurt dışına çıkışını zorlaştıracak yeni adımları değerlendiriyor. TSMC'de çip üretimi ve AI modellerine yönelik kısıtlamalar gündemde.

    Çin, yapay zekaya yönelik yeni bir ihracat kısıtlaması hazırlıyor Tam Boyutta Gör

    Çin'in yapay zeka ve yarı iletken teknolojilerini kapsayan kapsamlı yeni ihracat kısıtlamaları üzerinde çalıştığı öne sürüldü. Pekin yönetiminin gelişmiş yapay zeka modelleri ve eğitim verilerini daha sıkı kontrol etmek istediği belirtiliyor. Stratejik teknoloji şirketlerinin yabancı firmalar tarafından satın alınmasına yönelik yeni düzenlemeler de masada. Aynı zamanda Çinli çip tasarım şirketlerinin TSMC’ye ve diğer yabancı şirketlere üretim yaptırması da yasaklanabilir.

    Alibaba, ByteDance ve Zhipu ile görüşmeler yapıldı

    Financial Times'ın haberine göre Çin Ticaret Bakanlığı (MofCom), Alibaba, ByteDance ve Zhipu gibi şirketlerle kritik yapay zeka teknolojilerinin yurt dışına aktarılmasını önleyecek düzenlemeleri görüştü. Planlar arasında eğitim verilerinin ülke dışına çıkarılmasının ve yabancı kullanıcıların model ağırlıklarını indirebilmesinin kısıtlanması yer alıyor. Yabancı müşteriler hizmetlere uzaktan erişmeye devam edebilecek olsa da açık ağırlıklı model sunan DeepSeek ve Moonshot gibi şirketler bu değişiklikten etkilenebilir.

    Bakanlığın ayrıca, Alibaba, ByteDance ve Huawei gibi Çinli şirketlerin geliştirdiği gelişmiş çiplerin TSMC gibi yabancı üreticilerde üretilmesini engelleyebilecek olası düzenlemeler için sektörün görüşünü aldığı belirtiliyor.

    TSMC, üretim teknolojisi açısından Çinli SMIC’in birkaç nesil önünde yer alıyor. Böyle bir yasak SMIC'e yönelen siparişleri artırabilir ancak Çinli teknoloji şirketlerini daha gelişmiş üretim süreçlerinden de mahrum bırakabilir.

    Pekin yönetimi ayrıca, özellikle agentic AI alanında faaliyet gösteren stratejik teknoloji şirketlerinin yabancı firmalar tarafından satın alınmasına yönelik daha sıkı kurallar getirmeyi değerlendiriyor.

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