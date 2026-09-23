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    Çin, yapay zekayı uzaya taşıdı: Verileri Dünya'ya göndermeden işleyecek

    Çin, yapay zeka hesaplama gücünü yörüngeye taşıyan yeni bir uyduyu uzaya gönderdi. Supercomputing-1, verileri Dünya'ya göndermeden işleyebilecek. İşte detaylar...

    Çin, yapay zekayı uzaya taşıdı! Veriler Dünya olmadan işlenecek Tam Boyutta Gör
    Çin, yapay zeka hesaplama altyapısını yörüngeye taşımaya yönelik önemli bir adım attı. Ülke, 20 Eylül'de gerçekleştirilen fırlatmayla birlikte dokuz uyduyu uzaya gönderirken, aralarında Supercomputing-1 adlı yapay zeka destekli bir uydunun da bulunduğu projede yer alıyor. Yeni uydu, verileri Dünya'ya göndermeden işleyebilecek.

    Çin yapay zekayı uzaya taşıyor

    Supercomputing-1, Dünya gözlem verilerini doğrudan yörüngede işlemek üzere tasarlandı. Üzerinde yüksek çözünürlüklü optik görüntüleme sistemiyle birlikte görüntüleri analiz edebilen yapay zeka hesaplama donanımı bulunuyor. Böylece elde edilen verilerin tamamının Dünya'daki veri merkezlerine gönderilmesi yerine ilk işlemler uydunun kendisinde gerçekleştirilebilecek.

    Bu yaklaşımın temel amacı veri işleme süresini azaltmak. S-AIDC'nin açıklamalarına göre yörüngede gerçekleştirilen işlemler sayesinde farklı bölgeler arasındaki veri işleme süreçlerinin saatlerden dakikalara indirilmesi hedefleniyor.

    Uzayda yapay zeka hesaplama neden önemli?

    Yapay zeka modellerinin büyümesi, Dünya üzerinde çok daha fazla veri merkezi ve hızlandırıcı donanımına ihtiyaç duyulmasına neden oluyor. Bu tesisler yüksek miktarda elektrik tüketirken arazi kullanımı, soğutma için gereken su ve diğer altyapı ihtiyaçları da yeni veri merkezi yatırımlarını zorlaştırıyor.

    Uzay tabanlı hesaplama ise güneş enerjisine erişim, geniş kullanım alanı ve doğal olarak çok düşük sıcaklık gibi bazı avantajlar sunuyor. Ancak Supercomputing-1'in yörüngeye gönderilmesi, henüz uzayda devasa veri merkezlerinin kurulmaya başladığı anlamına gelmiyor. Çin'in hedefi daha geniş bir entegre uzay hesaplama ağı oluşturmak.

    Çin, yapay zekayı uzaya taşıdı! Veriler Dünya olmadan işlenecek Tam Boyutta Gör
    Çin hükümeti haziran ayında roket ve uydu üreticilerini, yarı iletken şirketlerini ve yapay zeka teknolojileri geliştiren firmaları bir araya getirmeyi amaçlayan Space Computing Industry Innovation Center'ı onayladı.

    Yörüngedeki yapay zeka hesaplama kapasitesi özellikle Dünya gözleminde kullanılabilecek. Uydular, orman yangınları, fırtınalar, seller, gemiler ve diğer nesneleri görüntüler üzerinde doğrudan analiz ederek yalnızca önemli sonuçları Dünya'ya gönderebilir. Böylece büyük miktarda ham verinin yer istasyonlarına aktarılması gerekmeyebilir.

    Benzer teknoloji hava durumu takibi, afet müdahalesi, iletişim ve uydu filolarının yönetimi gibi alanlarda da kullanılabilir. Uyduların bazı kararları Dünya'dan gelecek komutları beklemeden vermesi mümkün hale gelebilir. 

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