Çin’in yeni nükleer reaktörü kaza durumunda 7 gün kendi kendine çalışabilecek

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Tam Boyutta Gör Çin, mevcut Hualong One tasarımını temel alan Hualong One 2.0 nükleer reaktör teknolojisini tanıttı. Gen III+ sınıfındaki yeni tasarım, güvenliği artırırken tesis inşasını, işletilmesini ve bakımını önemli ölçüde kolaylaştırmayı hedefliyor.

China General Nuclear Power Group (CGN) tarafından tanıtan reaktörün odağında aynı zamanda daha yüksek otomasyon, daha kolay işletme-bakım ve çevresel performansın geliştirilmesi bulunuyor.

Kazadan sonra 72 saat müdahale gerekmiyor

Yeni tasarımın en önemli yeniliklerinden biri güvenlik sistemlerinde. Hualong One 2.0, bir kaza sonrasında 72 saat boyunca operatör müdahalesi olmadan çalışabilecek şekilde tasarlandı. Sistem ayrıca kaza koşullarında yedi güne kadar kendi kendini sürdürebilecek.

Hualong One’daki çok katmanlı savunma yaklaşımı korunurken 14 güvenlik özelliği optimize edildi ve dokuz temel güvenlik göstergesi iyileştirildi. Otomasyon tarafında ise otomatik işletim oranı yüzde 66 artırıldı. Bu sayede sistemlerin daha hassas kontrol edilmesi ve tepki sürelerinin azaltılması amaçlanıyor.

Tam Boyutta Gör Çin, reaktörün fiziksel yapısını da sadeleştirdi. Hualong One 2.0’da boru hatlarının toplam uzunluğu yüzde 31, proses vanalarının sayısı yüzde 25 azaltıldı. Nükleer ada binalarının hacmi yüzde 21, kurulum hacmi ise yaklaşık yüzde 33 küçültüldü.

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CGN, kritik ekipmanların yüzde 100 yerlileştirme kapasitesine sahip olacak şekilde tasarlandığını belirtiyor. Şirket, Hualong One deneyimlerinden yararlanarak yeni tasarıma ulaşmadan önce sektör ortaklarıyla yaklaşık 100 optimizasyon gerçekleştirdi.

Öte yandan bugüne kadar 10 adet Hualong One reaktörü ticari işletmeye geçti, 37 reaktörün daha onaylandığı ve inşaatın devam ettiği açıklandı.

Hualong One 2.0'ın artık tasarım aşamasından gerçek bir santral projesine geçmesi bekleniyor. Çin Devlet Konseyi Yürütme Toplantısı, 31 Temmuz'da sekiz nükleer güç ünitesini onayladı. Bu projeler arasında CGN'nin Guangdong'daki Taipingling Nükleer Güç Santrali'nin üçüncü fazı, Hualong One 2.0'ın gösterim projesi olarak belirlendi.

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