    Kömürle temiz enerji mümkün olabilir; Çin, kömürü yakmadan elektriğe dönüştürdü

    Çinli araştırmacılar, kömürü yakmadan doğrudan elektriğe dönüştüren yeni bir sistem geliştirdi. Elektrokimyasal süreçle çalışan bu teknoloji, sıfır emisyon ve yüksek verimlilik potansiyeli sunuyor.

    Çin, son yıllarda yenilenebilir enerji kaynaklarına yaptığı dev yatırım sayesinde petrol ve kömür gibi karbon yakıtlara bağımlılığını önemli ölçüde azaltmış durumda. Ancak bu etkileyici dönüşüm, Çin'in kömürü tamamen terk ettiği anlamına gelmiyor. Bilakis kömürden elektrik üretimi bugün hâlâ ülkede enerji portföyünün önemli bir kısmını oluşturuyor. Dahası Çin, kömürü hepten terk etmek yerine, elinde bolca bulunan bu kaynağı daha çevre dostu bir yakıta dönüştürmeyi çalışıyor. Üstelik gelen son haberlere bakılırsa bu konuda önemli mesafe kat edilmiş durumda.

    Kömür Yakılmadan Elektriğe Dönüştürülüyor

    Çinli araştırmacılar tarafından geliştirilen yeni sistem, kömürü yakmak yerine doğrudan elektrokimyasal bir süreçle elektriğe dönüştürüyor. Shenzhen Üniversitesi’nde, Çin Bilimler Akademisi’nden Xie Heping liderliğinde geliştirilen bu teknoloji, “sıfır karbon emisyonlu doğrudan kömür yakıt hücresi” (ZC-DCFC) olarak tanımlanıyor. Bu sistemde kömür artık klasik anlamda bir yakıt değil, doğrudan bir elektrokimyasal enerji kaynağı olarak kullanılıyor. Böylece kömürün enerjiye dönüşüm sürecindeki en problemli aşama olan yanma tamamen ortadan kaldırılıyor.

    Yeni sistemde kömür önce ince bir toz haline getiriliyor; ardından kurutma, saflaştırma ve yüzey işlemleriyle reaksiyona daha uygun hâle getiriliyor. Bu hazırlık aşamasının ardından işlenmiş kömür, yakıt hücresinin anot bölümüne aktarılıyor. Katot tarafında ise oksijen bulunuyor. Hücre içinde gerçekleşen reaksiyon sırasında kömür parçacıkları, oksit membran üzerinden doğrudan oksitlenerek elektrik üretimini sağlıyor. Bu süreçte klasik santrallerdeki gibi buhar üretimi ya da türbin kullanımı gibi ara aşamalara ihtiyaç duyulmuyor.

    Ortaya Çıkan Karbondioksit Doğrudan Sistem İçinde Yakalanıyor

    Bu yaklaşımın en kritik farklarından biri ise ortaya çıkan karbondioksitin doğrudan sistem içinde yakalanması. Reaksiyon sonucunda oluşan CO₂, hücre çıkışında toplanarak ya sentetik gaz gibi faydalı kimyasallara dönüştürülüyor ya da sodyum bikarbonat gibi daha stabil bileşikler hâline getiriliyor. Bu kapalı döngü sistemi sayesinde süreç hem daha temiz hem de daha kontrol edilebilir hâle geliyor. Araştırmacılar, bu yöntemin geleneksel kömür santrallerine kıyasla çok daha sessiz ve düşük emisyonlu çalıştığını belirtiyor.

    Aslında doğrudan karbon yakıt hücreleri yeni bir fikir değil, ancak geçmişte bu sistemler düşük güç yoğunluğu ve kısa ömür gibi ciddi sorunlarla karşılaşıyordu. Xie Heping’in ekibi, 2018 yılından bu yana yürüttükleri çalışmalarla bu sorunları aşmaya odaklandı. Malzeme bilimi, hücre dayanıklılığı, sürekli yakıt besleme ve sistem entegrasyonu gibi alanlarda yapılan iyileştirmeler sayesinde, geliştirilen son prototipin hem daha stabil hem de ölçeklenebilir olduğu belirtiliyor.

    Yerin Altındaki Kömürün Doğrudan Elektrik Olarak Çıkarılması Teorik Olarak Mümkün

    Araştırmanın dikkat çeken bir diğer yönü ise bu teknolojinin yer altındaki kömür rezervlerine doğrudan uygulanabilme ihtimali. Yaklaşık 2 kilometre derinlikte bulunan kömür damarlarının çıkarılması yerine, bu sistemle yerinde elektriğe dönüştürülmesi ve yalnızca enerjinin yüzeye iletilmesi teorik olarak mümkün görünüyor. Bu yaklaşım, hem maliyetleri düşürebilir hem de yüzeye yakın kömür rezervlerinin azalmasıyla oluşabilecek arz baskısını hafifletebilir.

    Tabii bu teknolojinin gerçek dünya koşullarında ne kadar uygulanabilir olduğu, ekonomik sürdürülebilirliği ve büyük ölçekli enerji sistemlerine entegrasyonu gibi kritik sorular hâlâ netlik kazanmış değil. Yine de Çin’den gelen bu çalışma, fosil yakıtların geleceği konusunda alışılmış kalıpların dışına çıkan yaklaşımlar da göreceğimizin habercisi.

