Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Cinayet kurbanının yapay zekâyla mahkemede konuşturulması yeni bir tartışma başlattı

    ABD'de bir cinayet kurbanı yapay zekâ kullanılarak mahkemede konuşturuldu. Kurbanın dijital olarak yeniden oluşturulan görüntüsünün karara etki etmesi yeni bir tartışma başlattı.

    Cinayet kurbanının yapay zekâyla mahkemede konuşturulması ABD'de tartışma yarattı Tam Boyutta Gör
    Yapay zekâ teknolojileri giderek gelişirken, bu teknolojilerin hangi alanlarda ve ne şekilde kullanılabileceği de tartışma konusu olmaya devam ediyor. Bunun belki de bugüne kadarki en dikkat çekici örneği kısa süre önce ABD'de ortaya çıktı. ABD'nin Arizona eyaletinde görülen bir cinayet davasında, kurbanının yapay zekâyla oluşturulan videosu mahkeme salonunda gösterildi.

    2021 yılında bir trafik tartışması sırasında öldürülen Christopher Pelkey, yapay zekâyla hazırlanan bu videoda hem hakime hem de kendisini öldüren sanığa sesleniyordu. Maktülün kız kardeşi tarafından hazırlatılan ve Pelkey'nin hem sesini hem de görüntüsünü taklit eden bu video, tahmin edeceğiniz üzere mahkeme üzerinde epey etki yarattı. Günün sonunda hakim de nefsi müdafaa savunması yapan sanığı (Gabriel Paul Horcasitas) suçlu buldu ve 10.5 yıl hapis cezası verdi. Ne var ki yapay zekâyla oluşturulan bu videonun karara etki etmiş olabileceği gerçeği ABD'de yeni bir tartışma yarattı.

    Temyiz Mahkemesi Video Yüzünden Kararı Bozdu

    Hapis cezasına çarptırılan Gabriel Paul Horcasitas'ın avukatı, bu videonun müvekkilinin adil yargılanma hakkını ihlal ettiğini savunarak karara itiraz etti. Nitekim Arizona Temyiz Mahkemesi de bu itirazı haklı buldu ve verilen hapis cezasını bozdu. Üç hâkimden oluşan heyet, yapay zekâyla hazırlanan videonun doğrudan Pelkey tarafından söylenmiş ifadeleri yansıtmadığını belirtti. Bu nedenle ceza duruşmasında söz konusu videoya yer verilmesini sorunlu buldu ve davanın yeniden ceza tayini için ele alınmasına karar verdi.

    Mahkemenin temel itirazı, videonun hayatını kaybeden kişinin gerçek düşüncelerini yansıtmıyor olmasıydı. Bunlar Pelkey'nin sözleri değil, videoyu hazırlatan aile yakınları tarafından kendisine söyletilen şeylerdi. Dolayısıyla mahkeme tarafından dikkate alınmamaları gerekirdi. Pelkey'in videoyu hazırlatan kız kardeşi ise mahkemenin kararına katılmıyor. Videonun kardeşinin karakterini ve düşüncelerini yansıttığına inandıkları ifadeleri eden Wales, amaçlarının onun nasıl biri olduğunu daha iyi anlatmak olduğunu söylüyor.

    Yapay Zekânın Kullanım Alanları Yeniden Tartışmaya Açıldı

    Arizona'daki bu dava, yapay zekânın hukuk sistemindeki kullanımına ilişkin daha geniş bir tartışmanın da fitilini ateşlemiş oldu. Bu teknolojiler avukatların hukuki araştırma yapmasından belgelerin analiz edilmesine kadar pek çok alanda kullanılabiliyor. Ancak Arizona'daki temyiz mahkemesinin aldığı karar, bunu bir adım daha ileri götürüp yapay zekâyla görüntü ve ses gibi içerikler oluşturulmasına pek izin verilmeyeceğini gösterdi.

    Bu konuda temyiz mahkemesine fikir sunan Arizona Eyalet Üniversitesi hukuk profesörü Gary Marchant da yapay zekâyla üretilmiş sahte delillerin kullanılmasını kesin biçimde engelleyecek kurallar benimsenmesi gerektiğine vurgu yapıyor. Marchant, aksi takdirde bu tür içeriklerin yargı süreçlerinde manipülasyon amacıyla kullanılabileceğine dikkat çekiyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Terminatör 2 filmindeki sahne gerçek oldu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    palio 1.2 dünyanın en büyük sayısı okunuşu 21.31 saat anlamı psovate losyon kulak için kullanılır mı kia ceed 1.6 crdi otomatik

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Realme C63
    Realme C63
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3530
    Dell Vostro 3530
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum