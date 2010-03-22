Çin'in en büyük operatörü iPhone'dan vazgeçmiyor

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Geçtiğimiz Ekim ayında Çin'de China Unicom aracılığıyla satılmaya başlanan iPhone'dan Çin'in en büyük operatörü China Mobile vazgeçmiyor. Dünyanın en büyük operatörü de olan China Mobile'ın tepe yöneticisi Wang Jianzhou, en kısa zamanda Apple ile anlaşmaya varmak istediklerini söyledi.

Hong Kong'da düzenlenen konferansta konuyla ilgili konuşan Jianzhou, iPhone'a olan ilgilelerini dile getirmeye devam edeceklerini ve sadece iPhone için değil iPad içinde Apple ile anlaşmaya varmak istediklerini belirtti.

508 milyon aboneyle dünyanın en büyük operatörü olan China Mobile ile Apple'ın gelir dağılımı konusunda anlaşamadığı ve bu yüzden iPhone'un satışını China Unicom'un üstlendiği iddia edilmişti.