Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Çin'in en büyük operatörü iPhone'dan vazgeçmiyor

9 yıl
5,8b
1
Diğer
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Çin'in en büyük operatörü iPhone'dan vazgeçmiyor
Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz Ekim ayında Çin'de China Unicom aracılığıyla satılmaya başlanan iPhone'dan Çin'in en büyük operatörü China Mobile vazgeçmiyor. Dünyanın en büyük operatörü de olan China Mobile'ın tepe yöneticisi Wang Jianzhou, en kısa zamanda Apple ile anlaşmaya varmak istediklerini söyledi.

Hong Kong'da düzenlenen konferansta konuyla ilgili konuşan Jianzhou, iPhone'a olan ilgilelerini dile getirmeye devam edeceklerini ve sadece iPhone için değil iPad içinde Apple ile anlaşmaya varmak istediklerini belirtti.

508 milyon aboneyle dünyanın en büyük operatörü olan China Mobile ile Apple'ın gelir dağılımı konusunda anlaşamadığı ve bu yüzden iPhone'un satışını China Unicom'un üstlendiği iddia edilmişti.


Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Yeni Passat 2.0 TDI 240bg 500Nm Test
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
RiME Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim