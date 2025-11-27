Giriş
    Çinli açık yapay zeka modelleri küresel indirme sayısında ABD'li modelleri geride bıraktı

    Çin'in açık kaynak yaklaşımı ABD'yi zorluyor. Çinli açık yapay zeka modelleri, açık model pazarının yüzde 17’sini alırken, ABD’li modeller yüzde 15,8’de kaldı. 

    Çinli açık yapay zeka modelleri indirmelerde ABD'lileri geçti Tam Boyutta Gör
    Çinli açık kaynak yapay zeka modelleri, küresel indirme sayılarına göre ilk kez Amerikalı açık modelleri geride bıraktı. MIT ve Hugging Face’in ortak çalışmasına göre Çin'in modelleri açık model pazarının yüzde 17’sini alırken, ABD’li modeller yüzde 15,8’de kaldı. Bu değişim, özellikle DeepSeek ve Alibaba’nın Qwen modellerinin uygun maliyetli olmaları ve sık güncellenmeleri sayesinde ivme kazandığını gösteriyor.

    Çin, açık kaynak yaklaşımıyla ABD'den ayrılıyor

    Çin’in açık kaynak yaklaşımı, ABD’li teknoloji devlerinin stratejisinden belirgin şekilde ayrılıyor. OpenAI, Google ve Anthropic, en gelişmiş modellerini sıkı şekilde kapalı tutarak AGI (yapay genel zeka) geliştirme hedeflerine odaklanıyor ve gelir modellerini abonelikler üzerine kuruyor. Daha önce açık kaynak Llama modelleriyle öne çıkan Meta bile, “süper zeka” hedefi doğrultusunda artık kapalı modellere yöneliyor.

    Öte yandan Çinli şirketler, büyük ölçüde ABD'nin Nvidia'nın gelişmiş çiplerine uyguladığı ihracat kısıtlamaları nedeniyle açık kaynaklı sürümlere yöneldi. Bu durum, Çinli geliştiricileri daha yenilikçi yaklaşımlar benimsemeye ve ABD'li şirketlerin tipik altı aylık veya yıllık periyoduna kıyasla haftalık veya iki haftada bir model versiyonları yayınlamaya zorladı.

    Kasım ayında Allen Institute for AI’nın yayımladığı Olmo 3, ABD’nin açık kaynak alandaki az sayıdaki büyük girişimlerinden biri olarak öne çıktı. Ortak Martin Casado’ya göre, risk sermayesi şirketi Andreessen Horowitz'e teklif sunan yapay zeka girişimlerinin yüzde 80'e varan kısmı artık Çin açık kaynaklı modellerini kullanıyor Bu oran, Çin’in bu alandaki yükselişinin pratik etkisini açık şekilde gösteriyor.

    Çinli modellerin yükselişi Batı'da güvenlik kaygılarını arttırıyor

    Çin modellerinin kullanımındaki hızlı artış önemli güvenlik kaygılarını da tetikliyor. Siber güvenlik firması CrowdStrike’ın 20 Kasım’da yayımladığı araştırma, DeepSeek modellerinin Tibet, Uygurlar veya Pekin’in hassas gördüğü diğer politik konularla bağlantılı komutlar verildiğinde çok daha fazla güvensiz kod ürettiğini ortaya koydu. Çalışmalar ayrıca, modellerin Tayvan veya Tiananmen Meydanı olayı gibi hassas konularda içerik üretmeyi reddetmesiyle, Çin Komünist Partisi ile açık bir ideolojik uyum olduğunu da gösteriyor.

    Uzmanlar, Çin’in açık model alanında bu kadar hızlı ilerliyor olmasının ABD için uyarı niteliğinde olduğunu söylüyor.

