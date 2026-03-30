İnsansı robotların seri üretiminde Çin önde gidiyor: Agibot 10.000'inci robotunu üretti

Tam Boyutta Gör Yapay zekâ ve robotik alanında eş zamanlı olarak yaşanan gelişmeler, bir dönem bilim-kurgu eserlerine özgü olan insansı robotları bugün artık gerçeğe dönüştürmüş durumda. Öyle ki bu robotların artık seri üretime geçtiği bir dönemdeyiz. Bu dönüşümün en ön saflarında ise Çinli şirketler yer alıyor. Bu yılın başında düzenlenen CES fuarında adeta şovlarını yapan Çinli üreticiler, şimdiyse bu modelleri yüksek sayılarda üreterek Batılı rakiplerinin bir adım önünde ilerliyor.

Hatırlarsnız bu yıl CES fuarında en çok ses getiren insansı robotlardan biri Agibot tarafından geliştirilen Agibot A2'ydi. İnsanı andıran gövdesi ve seri hareketleriyle dikkat çeken bu robot, artık seri üretime geçmiş bir model. Öyle ki Agibot bu hafta bir paylaşım yaparak 10.000'inci insansı robotunu ürettiğini duyurdu.

İnsansı Robotlarda Artık Ticari Kullanımın Eşiğine Gelindi

Şirketin paylaştığı bu kilometre taşı, robotik sektörünün artık geliştirme ve test aşamasından çıkıp kitlesel üretime geçiş yaptığını ortaya koyuyor. Agibot CTO’su Peng Zhihui’ye göre bu sayı, artık ölçeklenebilir bir üretim modeline ulaşıldığını gösteriyor. Yani insansı robotlar artık niş projelerin parçası olmaktan çıkıp, geniş çaplı ticari kullanımın eşiğine gelmiş durumda.

AGIBOT’un üretim süreci de bu dönüşümün hızını gözler önüne seriyor. Şirketin ilk 1.000 robotu üretmesi yaklaşık iki yıl sürerken, 1.000’den 5.000’e ulaşmak bir yıl aldı. Ancak en dikkat çekici sıçrama son aşamada yaşandı: 5.000’den 10.000’e yalnızca üç ayda ulaşıldı. Bu, üretim hızında dört kattan fazla bir artış anlamına geliyor. Şirket bu ivmeyi, tedarik zincirindeki iyileşmelere, üretim süreçlerinin standardize edilmesine ve farklı üretim sistemleri arasındaki koordinasyonun artırılmasına bağlıyor. Donanım tarafında yıllar süren süreçlerin artık aylar içinde tamamlanabiliyor olması, robotik endüstrisi açısından kritik bir eşik olarak görülüyor.

Üstelik Agibot’un büyümesi yalnızca Çin ile sınırlı değil. Şirket, Avrupa ve Kuzey Amerika başta olmak üzere Japonya, Güney Kore, Güneydoğu Asya ve Orta Doğu’da da robotlarının kullanılmaya başlandığını söylüyor.

Yapılan açıklamalara göre üretilen robotların önemli bir kısmı hâlihazırda aktif olarak kullanılıyor. Bu robotlar yalnızca tek bir sektöre odaklanmak yerine farklı alanlarda görev alıyor. Lojistikte ürünlerin taşınması ve düzenlenmesinde rol oynayan robotlar, perakende mağazalarında ve showroom’larda da kullanılabiliyor. Bununla birlikte bazı robotların doğrudan üretim hatlarında görev alarak sanayi süreçlerine entegre edildiği belirtiliyor.

Öte yandan sahada aktif olarak kullanılan robotlardan elde edilen veriler, sistemlerin gelişiminde kritik bir rol oynuyor. Sürekli kullanım sayesinde hem donanım hem de yazılım tarafında iyileştirmeler yapılabiliyor, bu da robotların zamanla daha güvenilir ve yetenekli hâle gelmesini sağlıyor.

